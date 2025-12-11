Vánoční deprese: projevuje se smutkem a úzkostmi. Po svátcích obvykle sama od sebe odezní

O depresi se často říká, že se zhoršuje s nástupem zimních měsíců. Málo slunečního svitu, chlad a méně času stráveného na čerstvém vzduchu psychice rozhodně neprospívají. K tomu se často přidávají různé sociální tlaky a pocity osamělosti. Pokud máte vrozené sklony k depresivním stavům a Vánoce pro vás nejsou zdrojem radosti, může se stát, že na vás během svátků padne pořádný splín.
Šťastné Vánoce? Ne vždycky
Je ale důležité neplést si skutečné deprese s krátkodobým poklesem nálady. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) prosinec dokonce představuje měsíc s nejnižším počtem sebevražd. Na druhou stranu ale nelze popřít, že během vánočních svátků se mohou výrazně prohlubovat depresivní stavy u pacientů, kteří těmito poruchami trpí.
Vánoční depresi postihující osoby, které mimo svátky nemají žádné potíže s úzkostmi, smutkem či pocity beznaděje, lze označit spíše za takové vánoční blues. Jakmile svátky skončí, špatná nálada pomine. Tím se liší od klasické deprese, která jen tak neustává a skleslost nemusí mít v tomto případě konkrétní důvod.
Někteří lidé trpí na Vánoce hodně silnými pocity smutku, prázdnoty a vyčerpání, protože jsou sami. Mohou mít například narušené vztahy v rodině a nemají vlastního partnera a děti. A protože vánoční svátky jsou o trávení času s rodinou, mohou na osamělé duše dopadnout hodně silné pocity. V tomto ohledu nelze opomíjet ani vliv reklam a sociálních sítí, které nám neustále připomínají, že se blíží Vánoce a že máme myslet na své blízké.
Jak poznat, že na vás jde opravdová deprese?
Ačkoliv se pro vánoční splín využívá pojem deprese, nemusí se nutně jednat o skutečnou depresi. Deprese je závažné onemocnění, které se projevuje dlouhodobým poklesem nálady, neschopností prožívat radost a hlubokým smutkem. Průběh a příznaky onemocnění se mohou u jednotlivých pacientů hodně lišit.
Zatímco někteří vnímají hlavně somatické problémy, kam patří rychlá unavitelnost, ztráta energie, změna chuti k jídlu, bušení srdce či potíže s trávením, jiní se potýkají především s psychickými symptomy deprese. Nejčastěji se jedná o přetrvávající smutek, ztrátu motivace, pocity beznaděje, podrážděnost, potíže se soustředěním, sebekritické myšlenky a uzavírání se do sebe.
Zapojte ostatní a svěřte se
Ačkoliv se může zdát, že smutek, strach a úzkosti provázející vánoční blues jsou opravdu nesnesitelné, je důležité si uvědomit, že se nejedná o trvalý stav. Většina lidí, která tímto problémem trpí, pocítí velkou úlevu hned po uplynutí svátků.
Pomoct vám může i plánování, delegování úkolů a věcná komunikace s ostatními lidmi. Zní to jednoduše, ale při vánoční depresi se člověk často uzavírá sám do sebe, drží negativní emoce pod pokličkou a tváří se, že je vše v pořádku.
Někdy je opravdu těžké se s těmito pocity svěřit. Nicméně pokud ten strach překonáte a řeknete svým blízkým, že opravdu nemáte energii, chuť nebo finance na bohatého ježíška, není to nic špatného nebo sobeckého.
Vysoká očekávání přinášejí zklamání
Zejména maminky si na sebe často kladou velmi vysoké nároky. Uklízejí, pečou, starají se o rodinu a chystají domácnost na svátky. Jenže mají také očekávání, která mohou být zdrojem zklamání a splínu. Dokonalé vysněné Vánoce se totiž jen málokdy podaří uskutečnit a realita bývá často úplně jiná. Takže i když to může být vážně těžké, není na škodu zvolnit a pojmout Vánoce trochu méně „puntičkářsky“.
Opravdu není nic špatného na tom, když upečete místo dvanácti druhů cukroví jen tři, nevycídíte všechny kouty v domě a některé činnosti necháte na ostatních. Naši předkové slavili Vánoce mnohem skromněji a rozhodně to nebylo důvodem k tomu, aby prožívali menší radost. Ba možná právě naopak.
Nejste v tom sami
Vánoční blues určitě nepodceňujte a nenechte to zajít tak daleko, že se budete utápět o samotě v slzách. Každoročně trpí poklesem nálady v zimním období asi 5 % světové populace. Přesný počet lidí, kteří se potýkají se smutkem a úzkostmi výhradně na Vánoce, není znám. Rozhodně si ale můžete být jisti, že nejste nijak divní nebo špatní, pokud o svátcích prožíváte negativní emoce.
Doléhá na vás o adventu špatná nálada?
Určitě se nijak neobviňujte a nevyvíjejte sami na sebe nátlak. Pokud trávíte svátky s rodinou, řekněte jim, jak na tom jste, a nastavte si jasná pravidla. Nemusíte dělat úplně všechno a fungovat jako stroj. Pokud cítíte, že potřebujete být sami, požádejte ostatní o chvilku klidu. Nebo se můžete jít na 15 minut projít ven. Stačí pár minut rychlé chůze, abyste si vyčistili hlavu a zlepšili náladu.
