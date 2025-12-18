Vánoční úklid jako forma pohybu: kolik energie spálíte?

Za jedno hodně aktivní uklízecí odpoledne dokážete spálit kolem 500–600 kcal, což odpovídá jedné hodině svižného plavání či jízdě na kole. Abyste ale předešli pocitům rozlámanosti, snažte se aktivity střídat a zapojovat různé části těla. Jinak riskujete, že si přetížíte záda nebo natáhnete nějaký sval.
Vánoce jako z cukru
Pro mnoho hospodyněk jsou blížící se vánoční svátky obdobím, kdy začnou hodně aktivně uklízet a smýčit všechny kouty domova. Zatímco někdo je z vidiny radikálního úklidu ve stresu, najdou se určitě i lidé, které to baví a dodává jim to pocit uspokojení. Je však pravda, že hezky uklizený byt s vánoční výzdobou působí útulným a estetickým dojmem.
Radikální úklid jako efektivní posilovna
Při běžných domácích pracích, kam patří mytí nádobí, vysávání či utírání prachu, se do akce zapojuje velké množství svalů – ruce, nohy, střed těla i zádové svalstvo. Většina těchto činností navíc probíhá spíše v mírném až středním tempu, které podporuje spalování tuků a zlepšuje celkovou fyzickou kondici.
Vánoční úklid bývá ještě náročnější, protože při něm člověk víc chodí, přechází mezi místnostmi, přenáší různé předměty, natahuje se, aby dosáhl na hůře dostupná místa, a celkově je mnohem aktivnější.
Touto přirozenou formou domácího funkčního tréninku tak dokážete za jedno dopoledne či odpoledne spálit stovky kilokalorií. To se v období, kdy si většina z nás dopřává tučnější jídla a sladkosti, skutečně hodí.
Činnosti, u kterých spálíte nejvíce energie
Mytí nádobí, utírání prachu či zdobení stromečku logicky nepatří mezi aktivity, které by byly extrémně náročné. Je ale celá řada činností, které vám pomohou efektivně formovat postavu a spalovat tuky. V tomto ohledu patří bezesporu mezi ty nejlepší vysávání.
Člověk, který váží kolem 70 kg, dokáže za hodinu intenzivního vysávání spálit 150–200 kcal. Pokud máte velký dům nebo byt, ve kterém je hodně koberců, může být vysávání takového prostoru opravdu náročné. Navíc při něm zapojíte nejen ruce a ramena, ale i střed těla.
Podobně je tomu i u vytírání podlahy, kdy se dá spálit 200–250 kcal za hodinu. Opravdu poctivé čištění podlahy, při kterém se často ohýbáte, klečíte a zvedáte, je vynikající cestou ke spalování energie. Jen si dejte pozor, abyste nezůstávali příliš dlouho ohnutí. Z toho pak mohou bolet záda.
Hodně energeticky náročné je také mytí oken, kdy lze spálit 180–220 kcal za hodinu. Kruhové pohyby rukou jsou účinné pro posílení paží a ramen. Člověk se při mytí oken navíc často ohýbá, přemisťuje schůdky a provádí další kroky, které přispívají ke spalování energie. Ne každý ale před Vánoci okna myje, tato aktivita bývá běžnější a smysluplnější spíše v rámci jarního úklidu.
Běžné je však přenášení věcí a těžších břemen, organizace a třídění. Těmito aktivitami člověk kolikrát stráví několik hodin, aniž by si toho všiml. Za jednu hodinu takto spálíte 160–240 kcal. Vyklízení skříní a přenášení krabic s vánoční výzdobou pak vede k aktivaci nohou a zad podobně jako lehký silový trénink.
Nejméně energie spálíte pravděpodobně při utírání prachu a mytí polic s dekoracemi. I tak se dá touto cestou spálit 120–170 kcal za hodinu.
Pojměte úklid jako zdravý pohyb
Vánoční uklízení skutečně nemusí být nepříjemnou povinností, pokud to s ním nebudete přehánět a nepůjdete do vyčerpání. Zkuste dodržet několik pravidel, která vám pomohou předejít pozdějšímu rozlámání, bolestem těla a únavě.
Důležité je zapojit celé tělo. To znamená nedělat vše jen rukama, ale zapojit i nohy a střed těla. Když se třeba k něčemu natahujete nebo zvedáte těžký předmět, zapřete se nohama pevně o zem a soustřeďte se na to, abyste měli pevné jádro těla (core).
Dbejte na ergonomii a nezůstávejte dlouho strnulí v určitých pozicích. Při ohýbání pokrčte kolena a ruce při námaze střídejte, aby byly rovnoměrně zatěžovány obě poloviny těla. Vytrvalá práce v pomalejším tempu je vhodná pro spalování tuků.
Na druhou stranu zase úplně extrémně odpočinkové a pohodové uklízení nepovede k dostatečnému výdeji energie. Nehledě na to, že vám bude vše trvat mnohem déle. Pokud vám to vyhovuje, klidně uklízejte svižně. Jen si dejte pozor na to, abyste neuklouzli, neupadli či se jinak nezranili.
Úklid může být svým způsobem i zábava, když ho neberete příliš vážně. Můžete si třeba pustit svou oblíbenou hudbu, abyste se uvolnili. Skvělé jsou také vánoční koledy, které přirozeným způsobem navodí veselou sváteční atmosféru.
Vánoční úklid může být užitečný i příjemný
Nelze asi očekávat, že když nemáte uklízení v lásce, že se z něj před Vánoci stane váš nový oblíbený sport. Na druhou stranu se můžete těšit z toho, že budete mít přirozený pohyb a spálíte hodně kalorií, aniž byste se museli soustředit na trénink. Při pohybu se v těle navíc produkují endorfiny, které vedou k dobré náladě. Kromě toho můžete mít radost i z toho, že získáte krásně uklizený domov a budete připraveni na sváteční dny s rodinou.
