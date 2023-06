Ve Francii začala platit praxe blízká eutanazii

Zákon o podmínkách konce lidského života dále počítá například s tím, že každý člověk může předem písemně uvést, že si přeje omezit či zastavit léčbu v případě, že někdy bude vážně nemocen a již nebude s to vyjádřit svou vůli. „Předběžné pokyny, jimiž si může každý vyhradit právo odmítnout agresivní léčbu vážného onemocnění, budou na základě nového zákona závazné,“ vysvětlil prezident François Hollande, když zákon představoval.

„Nová opatření znamenají zásadní posílení práv nemocných a lidí obecně,“ uvedla dnes ministryně zdravotnictví Marisol Touraineová. Je přesvědčena, že zákon je vyvážený a má podporu většiny obyvatel. Poukázala přitom na to, že návrh zákona měl podle průzkumů širokou podporu veřejnosti.

Zákon kritizuje především církev, někteří profesoři na lékařských fakultách a různé organizace na podporu lidského života. Odpůrci zákona argumentují tím, že jde o pokrytectví a že zákon vlastně umožňuje eutanazii. Od té se prý liší jen tím, že eutanazie přináší okamžitou smrt, zatímco při uvedení do bezvědomí umožněné novým zákonem jen lékaři přesně nevědí, kdy smrt nastane.

V Evropě je takzvaná aktivní eutanazie, kdy smrtící látku zavede do těla pacienta lékař, legální ve třech zemích: Nizozemsku, Belgii a Lucembursku. Další země jako především Švýcarsko povolují takzvanou asistovanou sebevraždu, kdy si za přítomnosti lékaře vezme jed sám pacient.

V Česku se eutanazie trestá jako vražda. Asistovaná sebevražda je zde trestná pro asistujícího jako účast na sebevraždě.

S uzákoněním eutanazie přitom podle červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) souhlasí 66 procent Čechů, proti možnosti ukončit život nevyléčitelně nemocného člověka se vyslovilo jen 24 procent občanů. Desetina neví, jaké stanovisko k této otázce zaujmout. Pět let tak zůstávají názory české veřejnosti na toto téma víceméně stabilní, proti loňskému roku ale přibylo těch, kteří s eutanazií „rozhodně souhlasí“, a to o pět procentních bodů.

Česká vláda 22. června odmítla poslanecký návrh zákona, který by ve vymezených případech umožnil eutanazii. Kabinet upozornil na rozpor normy s koaliční smlouvou, v níž se ČSSD, ANO a KDU-ČSL zavázaly nepřijímat nic, co by bylo v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce. Předlohu o důstojné smrti podepsalo šest poslanců zejména z hnutí ANO. Očekává se, že politická debata o této otázce bude v ČR pokračovat.