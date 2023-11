Ve Švédsku testují přístroj na rychlé určení typu mozkové příhody

Zařízení je zatím ve fázi testování.

Přístroj je založen na principu signálu mikrovln, podobných, jaké vysílají mikrovlnné trouby nebo mobily, jen mají mnohem slabší intenzitu. Tyto vlny dokážou vykreslit obraz situace v mozku.

První testování ukázalo, že zařízení umožňuje přesně rozlišit cévní příhodu způsobenou ucpáním mozkové tepny (ischemická cévní mozková příhoda) a cévní příhodou vzniklou kvůli krvácení z mozkové cévy (hemoragická cévní mozková příhoda), i když ne úplně ve všech případech.





Rozlišit, o jaký typ poruchy jde, je zásadní, protože léčba v každém případě probíhá jinak a nevhodná volba může pacientův stav zhoršit. Cévní mozková příhoda je akutní stav a vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc.

Pokud se člověk dostane do nemocnice po více než čtyřech hodinách od vypuknutí CMP, části jeho mozkové tkáně odumřou.

Diagnózu typu CMP lze určit i pomocí počítačové tomografie (CT), ale příprava tohoto vyšetření zabere určitý čas, a to i tehdy, když jde o urgentní případ.

Švédští vědci nyní nabízejí efektivní řešení v podobě přenosného zařízení, díky kterému může lékař zjistit podstatné informace o stavu pacienta například již při převozu sanitkou. Urychlí se tím i zahájení léčby.

Švédští vědci plánují dát tyto helmy nejprve na zkoušku týmům záchranných služeb, aby mohli dále potvrdit výsledky, které získali při aplikaci na 45 pacientech.

Nyní se v laboratoři zabývají i vývojem nejvhodnějšího tvaru přilby, která by optimálně seděla na hlavě. Později by chtěli zařízení zakomponovat do polštáře, na který by si pacient položil hlavu.

Vědci podle BBC konstatovali, že zařízení bude potřebovat ještě více testů, ale že by se v budoucnu mohlo stát významným pomocníkem při záchraně pacientů.