Věda přináší neuvěřitelné množství překvapení

OTÁZKA: Něco bylo špatně?

ODPOVĚĎ:

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

To, že jsme udělali nějakou chybu, bylo první, co mne napadlo. Pamatuji se, že jsem stál u okna své pracovny, díval se na pankrácký vršek a zoufale se snažil vydumat, co jsme zkazili. A najednou – to bylo jak blesk z čistého nebe – jsem si uvědomil, že naopak výsledky naší studie hypotézu o etiologickém vztahu HSV2 ke karcinomu děložního čípku vlastně vyvracejí. Víte, takové poznání je provázeno zvláštním pocitem jakéhosi osvícení, s jakým se vědecký pracovník setkává jednou či dvakrát za život. V průběhu jednoho roku byly naše nálezy a jejich interpretace obecně přijaty. Tím se urychlil vývoj směrem k poznání lidských papillomavirů jako původců nemoci. S kacířskou myšlenkou, že by právě tyto viry hrály rozhodující roli v patogenezi karcinomu děložního čípku, přišel německý vědec Harald zur Hausen. V době, kdy jsme dokončili naši studii, z jeho ústavu vyšly poznatky, které jeho hypotézu podpořily. Téměř všechny laboratoře, jež se do té doby zabývaly HSV2, přesedlaly na výzkum papillomavirů. Během následujících let se nashromáždilo tolik výsledků, že okolo roku 1995 již bylo jasno. Papillomaviry jsou klíčovým etiologickým faktorem nejen karcinomu děložního čípku, ale i velké části dalších nádorů lokalizovaných v anogenitální oblasti. A dnes jsou k dispozici dvě očkovací látky, jež mohou vyvolat imunitu proti nejnebezpečnějším typům papillomavirů. Mám velkou radost z toho, že od 1. dubna letošního roku pojišťovny hradí očkování dívkám, které v daném kalendářním roce dovrší třinácti let, tak jak jsme to navrhovali před pěti lety. Děje se tak proto, že vakcinace je maximálně účinná, je-li podána před zahájením sexuálního života. U již infikovaných osob její účinnost není žádná či velmi nízká.

27.8.2012 14:45:53