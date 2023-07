Vědci objevili v Africe nový smrtící virus

Vědci objevili v Africe novou smrtelnou nákazu podobnou obávanému viru Ebola. Nový virus Lujo má na svědomí čtyři úmrtí z dosud známých pěti nakažených. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vědecký časopis PloS Pathogens.

„Tenhle je opravdu, ale opravdu agresivní,“ říká o viru podobném nákazám pocházejícím z hlodavců epidemiolog Ian Lipkin z Columbijské univerzity. Ve čtvrtek publikoval Lipkin se svými spolupracovníky studii o novém viru v časopise PloS Pathogens.

Nákaza se poprvé objevila loni na podzim u ženy ze zambijské Lusaky. Kvůli zhoršujícímu se stavu byla letecky dopravena do Johannesburgu, kde však zemřela. Nakazila postupně čtyři ošetřovatele, z nichž tři také zemřeli. Poslední nakažená sestra dostala na pokyn vědců lék ribavirin podávaný například na horečku Lassa, a plně se uzdravila. Není však naprosto zřejmé, zda pomohl lék, nebo zda trpěla slabší formou nákazy.

„Není to typ viru, který by se přenášel rychle jako chřipka,“ řekl ředitel amerického Národního institutu pro alergie a nakažlivé nemoci Anthony Fauci. Nákaza se zřejmě přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami. Podle Fauciho je to ohromující příklad rychlosti identifikace nových virů. Během několika dnů byli vědci schopni doporučit způsob léčby.

Název viru Lujo pochází z pojmenování míst prvního výskytu, kterými byly Lusaka a Johannesburg. Příznaky jsou podobnému známému viru Ebola – krvácení, horečka, šok, kóma a selhání orgánů.

ČTK