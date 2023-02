Vědci odhalili geny, které mohou způsobit syndrom neučesatelných vlasů

Syndrom neučesatelnýchvlasů znamená více než jen nepoddajné vlasy. Jak samotný název napovídá, jedná se o vlasy, které doslova „trčí“ do všech stran a je takřka nemožné je zkrotit, natož rozčesat. Obvykle se objevuje už u dětí od tří měsíců do dvanácti let a vyznačuje se slámovitě nebo stříbřitě blond kudrnatými vlasy. Často jsou také zvlněné, suché a křehké.

Přestože jsou Boris Johnson nebo Albert Einstein, jedni z vysoce postavených mužů, proslulí svými neukázněnými kadeřemi, na světě je ve skutečnosti jen velmi málo případů syndromu neučesatelných vlasů. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by tento tímto problémem trpěli. Kromě toho má syndrom tendenci se v dospělosti zlepšovat, uvedla redakce CNN.

Ohledně syndromu neučesatelných vlasů, který se poprvé objevil v článcích publikovaných v 70. letech, nebylo do té doby provedeno mnoho výzkumů. Následně ale vyšlo více než 70 publikací, většinou reportáží. Jednu z nejnovějších studií provedli genetici na univerzitě v Bonnu v Německu a zjistili, že tento stav se zdá být způsoben mutacemi ve třech genech, které kódují dobře známé proteiny ve vlasovém folikulu.

Nicméně protože se tato studie dostala do tisku, přihlásilo se více rodin s dětmi, které se potýkají s tímto problémem, a nyní ti samí vědci zopakovali genetiku u více než stovky malých pacientů. Díky tomu potvrdili, že u 76 z těchto dětí je příčina syndromu spojena s mutacemi genu PADI3 a také s účastí dvou dalších genů, z nichž všechny tři kódují důležité proteiny podílející se na tvorbě vlasových vláken.

Odlišnosti lidského vzhledu, včetně vlasů, jsou v celosvětové populaci výsledkem mnoha odchylek v našich genech. Když dojde k mutaci genu, může to vést ke změně funkce proteinu. Pokud je tento protein ve vlasovém folikulu, je více než pravděpodobné, že vlasy budou vypadat jinak. Takže mohou být hnědé, blond, zrzavé, kudrnaté, silné i rovné.

Existuje přitom několik dobře známých zděděných variací ve tvaru a vlnění vlasových vláken, ale jen zřídka jsou spojeny s nějakou nemocí. Je zajímavé, že proteiny, které jsou postiženy, bývají často ve vnitřním kořenovém obalu. Ten tvoří tři vrstvy folikulu, které pomáhají stanovit tvar vlasového vlákna, uvedla CNN.

Recesivní geny

„Víme také, že neučesatelné vlasy jsou recesivní genetickou záležitostí. Jinými slovy, oba rodiče musí být nositeli mutovaného genu, i když ho sami mít nemusí. Pokud pak jejich dítě zdědí jednu kopii postiženého genu od každého rodiče, bude mít tento syndrom,“ napsala CNN.

Proč tedy studovat takové genetické poruchy vlasů? Tento typ genetické studie generuje dostatek informací, takže rodiče mohou nyní požádat o genetický test, který může pomoci rozptýlit jakékoli obavy z jiných vzácných stavů, které mohou ovlivnit vlasy.

Z vědeckého hlediska studie také pomáhá výzkumné komunitě vlasové biologie lépe pochopit normální růst vlasů a důležitost různých proteinů pro kontrolu tvaru a vzhledu vlasů. Například nyní je možné vysvětlit, proč změny PADI3 mohou změnit tvar vlasů díky tomu, že je možné zjistit více o tom, jak to funguje ve vlasovém folikulu.

Vlasy jsou jedním z nejvýraznějších a nejosobnějších lidských atributů. Jejich styl, tvar, barva a vlastně i absence je něco, na co každý člověk myslí denně. Během minulého století se rozvinul obrovský průmysl zabývající se péčí o vlasy, který nám pomáhá starat se o naši hřívu.

Takže když vzácný stav vede k tak fascinující, i když prozatím těžko zvladatelné změně vlasů, je pochopitelné, proč vědci chtějí zjistit, jak k němu dochází, a pomoci rodinám s dětmi postiženými tímto syndromem mu lépe porozumět, uvedla CNN.

Zdroj: edition.cnn.com