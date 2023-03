Vědomosti žáků základních škol o epilepsii

Cílem antiepileptické léčby je dosáhnout stavu bez záchvatů, bez ovlivnění psychické a fyzické výkonnosti a zajistit integraci ve škole. Ošlejšková, Májovská (2009) popisují, že racionální farmakoterapií a úpravou životosprávy lze dosáhnout kompenzace onemocnění, úplného vymizení záchvatů nebo jejich redukce u 70–80 % pacientů. U 20 % pacientů záchvaty přetrvávají i po opakovaných úpravách antiepileptické léčby. Komárek (2001) uvádí, že moderní diagnostické a léčebné aspekty mohou kvalitu života dětí s epilepsií ovlivnit jen částečně, významnou roli hraje i společenské zázemí – rodina a její informovanost.

Metodika a realizace průzkumu

Metodou průzkumu byla dotazníková forma, která nám zaručila anonymnost respondentů. Při formulování otázek jsme se snažily, aby otázky byly jasné a konkrétní. Použily jsme dotazník vlastní konstrukce, který obsahoval polootevřené a uzavřené položky. Průzkum probíhal na čtyřech základních školách v Trnavě v časovém období říjen a listopad 2010. Průzkumný vzorek tvořil záměrný výběr 173 respondentů základních škol – 100 (58 %) děvčat a 73 (42 %) chlapců, navštěvujících 8. ročník základních škol (ZŠ Bottova, ZŠ A. Kubinu, ZŠ Spartakovská, ZŠ Modranka) v Trnavě. Úspěšná návratnost dotazníků byla zajištěna přímým osobním kontaktem s respondenty. Návratnost dotazníků byla 100 %, avšak pouze 95 % dotazníků jsme mohly vyhodnotit, 5 % dotazníků neodpovídalo správnosti vyplnění. Součástí realizace průzkumu byla i prezentace spojená s diskusí s respondenty o onemocnění epilepsie. Získané údaje jsme analyzovaly a zpracovávaly pomocí programu MS Excel 2007. Textové údaje uvedené v dotaznících jsme pomocí číselného kódování převedly do podoby zpracovatelných informací a následně jsme je přenášely do grafické podoby.

Výsledky průzkumu

Můžeme konstatovat, že 86 % respondentů základních škol znalo onemocnění epilepsie a 14 % respondentů se v daném dotazníku vyjádřilo, že onemocnění epilepsie nezná. Více než polovina respondentů (65 %) odpovídala, že onemocnění epilepsie je onemocněním mozku. 24 % respondentů se vyjádřilo, že neví, jakého orgánu lidského těla se týká. Dalších 6 % respondentů uvedlo, že onemocnění epilepsie souvisí s trávicím ústrojím. Jen 5 % respondentů se vyjádřilo, že epilepsie je onemocnění jiné – konkretizovali, že dýchacího systému. 60 % respondentů se vyjádřilo, že dítě s epilepsií může navštěvovat školu, a 13 % respondentů odpovědělo, že dítě školu navštěvovat nemůže. Avšak pozoruhodné je, že 27 % respondentů odpovědělo, že neví, zda dítě s onemocněním epilepsie může navštěvovat školu. Jako zdroj informací o onemocnění epilepsie 42 % respondentů uvedlo masmédia. Avšak 35 % respondentů se vyjádřilo, že získali informace o onemocnění epilepsie právě ve škole. Dalších 12 % respondentů odpovědělo, že informace získalo od rodičů. Zbylých 11 % respondentů se vyjádřilo, že neslyšeli o onemocnění epilepsie. Na otázku, zda onemocnění epilepsie lze léčit, 41 % odpovědělo, že ano a 33 % respondentů si vybralo možnost nevím. 48 % respondentů odpovědělo, že člověk s onemocněním epilepsie může pracovat. Na otázku, zda si respondenti myslí, že lidé s onemocněním epilepsie mohou sportovat, 40 % odpovědělo, že ne. Z celkového počtu respondentů si 56 % myslí, že lidé s onemocněním epilepsie mohou mít zdravé děti. 52 % respondentů vyjádřilo názor, že při epileptickém záchvatu je třeba poskytnout první pomoc, a 59 % respondentů vyjádřilo názor, že při epileptickém záchvatu je třeba vložit do úst postiženého něco tvrdého, aby si nepřekousl jazyk. Zajímavým zjištěním bylo, že 51 % respondentů vyjádřilo, že je onemocnění epilepsie zaujalo, a 58 % by přivítalo nové informace o tomto onemocnění. Zprostředkování informací o onemocnění epilepsie na některé z vyučovacích hodin by přivítalo 49 % respondentů. 18 % by přivítalo informace ve škole na besedě s odborníkem v dané problematice. 17 % respondentů vyjádřilo názor, že jim stačí informace z internetu. 16 % dětí volilo možnost, že by se na informace o onemocnění epilepsie zeptaly doma rodičů.

Diskuse

Na základě analýzy výsledků průzkumu můžeme konstatovat, že žáci základních škol měli průměrné vědomosti o onemocnění epilepsie a poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu. Autoři Tedrus et al. (2007) konstatují, že nedostatek vědomostí o epilepsii souvisí s předsudky a následnou diskriminací. Matějček (2000) popisuje, že problémy, které mívají děti s epilepsií ve škole, mohou být způsobeny nesprávným přístupem okolí. Vinu mohou mít nezkušení učitelé, rodiče i spolužáci, kteří často dokážou být necitliví a netolerantní ke svým vrstevníkům. Serdari et al. (2009) na základě výzkumu dospěli k závěru, že epilepsie ovlivňuje školní život dětí. Vědomosti žáků o onemocnění epilepsie se podepsaly i pod snížený počet zameškaných vyučovacích hodin u žáků s onemocněním epilepsie.

V našem průzkumu žáci uváděli jako nejčastější zdroj informací masové komunikační prostředky. Tento výsledek průzkumu nám potvrzuje, že masmédia se v dnešní době ve velké míře podílejí na předávání informací. Masmédia, jako například internet, jsou dnes neoddělitelnou součástí čerpání informací zejména pro věkové období dospívání. Naše výsledky průzkumu jsou shodné s autory Brook, Galili (2000), kteří na základě výzkumu dospěli k závěru, že žáci uváděli jako zdroj informací o chronických onemocněních masmédia (internet, televizní vysílání, denní tisk). Dále jako zdroj informací uváděli knihy, lékaře, sestry a i školu.

Závěr

Život dětí s epilepsií si žádá určité změny životního stylu, které vedou k omezení nebo vyloučení faktorů provokujících vznik záchvatu. Není vyloučené, že často mohou děti s epilepsií žít téměř stejný život jako zdravé děti. Je však důležité, aby o jejich onemocnění a změnách životního stylu byli informováni rodiče, příbuzní a jejich nejbližší okolí – spolužáci, učitelé, vychovatelé, tzn. lidé, kteří s nimi přicházejí nejčastěji do kontaktu.

SOUHRN

Epilepsie je onemocnění mozku charakterizované trvalou predispozicí k vzniku epileptických záchvatů (Sýkora, 2008). Základním příznakem epilepsie je epileptický záchvat, který je charakterizovaný náhlou, přechodnou a stereotypní poruchou funkcí mozku. Jde o komplex různých poruch – poruchy vědomí, motorických, senzitivních, senzorických, psychických a autonomních funkcí. Mohou se vyskytovat izolovaně, mohou následovat po sobě nebo současně (Sýkora, 2004). Klíčová slova: epilepsie, vědomosti, žáci, základní škola

O autorovi| doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., PhDr. Andrea Lajdová, PhD. Katedra ošetrovateľstva, FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave (andrea.botikova@truni.sk)