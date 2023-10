Venózní tromboembolie u žen s gynekologickými zhoubnými nádory

Souhrn

V současnosti se v onkogynekologických centrech standardně používá primární profylaxe VTE nízkomolekulárními hepariny (LMWH), a to při primární i sekundární chirurgické léčbě po dobu 5 až 10 dnů. Pánevní chirurgie je významným rizikovým faktorem pro vznik VTE, a proto se musí identifikovat riziková skupina pacientek, u nichž by bylo přínosem prodloužení profylaxe na 28 dnů. Mezi nemocnými s gynekologickými zhoubnými nádory je nejvyšší riziko vzniku VTE u žen s ovariálními karcinomy, po radikálních operacích s lymfadenektomií a po neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapii. Model optimální prodloužené profylaxe je třeba ověřit na prospektivních studiích u jednotlivých gynekologických malignit.

Summary

Venous thromboembolism (VT) is relatively common and serious treatment complication in women with gynecologic cancer. There are two subunits: deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism. These complications significantly increase morbidity and decline the quality of life. Most important is direct or indirect impact on overall gynecologic cancer mortality. There is a standard approach to use prophylactic low molecular weight heparins (LMWH) as VTE prevention in primary or secondary surgery during 5 to 10 days in our oncogynecological centers. Pelvic surgery is considered as high risk factor for VTE development. There is an effort to identify high risk patient’s group where long term 28 days prophylaxis could be a benefit. From gynecological cancers most risky are women with ovarian cancer, women after radical surgery with lymphadenectomy and women with neoadjuvant or adjuvant chemotherapy. Optimal long term prophylaxis model is necessary to confirm by prospective studies in individual gynecologic cancers.

Venózní (žilní) tromboembolismus (VTE) je závažnou komplikací léčby u žen s gynekologickými zhoubnými nádory.(1–4) Všeobecně se dá říci, že gynekologické zhoubné nádory jsou řazeny do skupiny onemocnění se středním a vyšším rizikem VTE.(5) Dnes víme, že VTE může být komplikací související primárně s vlastním nádorem, méně často komplikací související s chirurgickou intervencí, chemoterapií nebo jiným typem léčby, jako například použití erytropoézy stimulujících látek nebo nejnověji inhibitorů angiogeneze.(6) Geneticky podmíněné trombofilie prokazatelně zvyšují riziko VTE i u onkologických pacientek. Všechny uvedené faktory, tedy vrozená predispozice, vlastní faktory zhoubného nádoru a terapeutické zásahy, se mohou kombinovat.(7–10)

Riziko VTE je 2–7krát vyšší u žen operovaných pro onkologickou gynekologickou diagnózu než ve skupině žen podstupujících chirurgický zákrok pro benigní příčinu.(10) Je to podmíněno zejména charakterem nádoru (ovariální zhoubný nádor má nejvyšší riziko), typem primární chirurgické léčby (radikální operace v oblasti malé pánve a dutiny břišní včetně lymfadenektomie – tedy operace v oblasti venózního řečiště) a relativně častou aplikací neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapie. Významným rizikovým faktorem je i poměrně vysoká frekvence detekovaných pokročilých stadií a objemných nádorů s lymfogenní diseminací, kdy zvětšené lymfatické uzliny utlačují vény v oblasti malé pánve, a v neposlední řadě i velkým množstvím nádorových buněk.

V odborné literatuře je zaznamenán poměrně významný rozptyl mezi udávanými procenty VTE, a to v rozpětí 2–27,3 %.(11–14) Tyto rozdíly lze vysvětlit metodikou studií, rozdílností souborů, a tím i rozdílností rizik. Je pravdou, že v pitevních zprávách z autopsií u žen, které zemřely v souvislosti s gynekologickým zhoubným nádorem, je diagnóza VTE uváděna ve více než 50 %. Ve světové literatuře se vyskytuje řada publikací zkoumajících problematiku VTE u onkologických pacientů, včetně žen léčených pro gynekologickou malignitu a karcinom prsu, ale paradoxně je k dispozici málo reprezentativních publikací, které by byly selektivně věnovány jen gynekologickým zhoubným nádorům. Naše práce představuje souhrnný přehled recentně publikovaných studií a reflektuje i názory prezentované na pražské onkogynekologické konferenci – 13. Bauerův den – v prosinci 2010.

Patofyziologie trombofilních stavů a specifika rizikových faktorů (RF) u gynekologických zhoubných nádorů

Zvýšená frekvence venózního tromboembolismu u žen s nádory byla známa dlouho před identifikací patofyziologických mechanismů vedoucích k těmto příhodám. Teprve v posledních dvou desetiletích byla postupně identifikována většina mechanismů, které jsou klíčové v patofyziologii trombofilních stavů. Prvním jsou rozšiřující se znalosti o geneticky podmíněných trombofiliích, které jsou silnou predispozicí jak u žen bez malignit, tak i se zhoubnými nádory. Výskyt nejznámější heterozygotní mutace FV Leiden se v naší populaci odhaduje mezi 5–7 %. Další častá je mutace pro protrombin FII ve 2–3 %, ostatní jsou i přes svůj klinický význam raritní.(15–17)

Některé práce ukazují, že u malignit je vyšší frekvence geneticky podmíněných trombofilií.(16, 17) To je třeba ověřit i v naší populaci. Dalším rizikovým faktorem pro vznik VTE je věk žen. Velké procento žen s gynekologickými malignitami tvoří ženy v 6.-8. decenniu. Rizikovým faktorem je v našich podmínkách u žen nad 50 let nadváha, a to zejména v případě karcinomu endometria. Výše uvedené rizikové faktory jsou neovlivnitelné, obdobně jako schopnost maligních buněk ovlivňovat koagulaci. Samotné nádorové buňky mají prokoagulační účinky, které se liší jak mezi jednotlivými nádory, tak i mezi histopatologickými typy. Vlastní onkogynekologická chirurgická léčba je specifická tím, že se při ní odstraňuje postižený orgán z oblasti bohatě cévně zásobené malé pánve, přičemž součástí většiny radikálních chirurgických postupů je i systematická regionální lymfadenektomie.

Centralizace onkogynekologické radikální léčby, moderní technické vybavení, vyšší využívání laparoskopie či nové koagulační technologie napomáhají minimalizovat komplikace související s peroperačním poškozením cévní stěny a snižovat pooperační riziko vzniku lymfocyst, hematomů a zánětlivých pánevních infiltrátů. Délka hospitalizace s prolongovanou imobilizací je dalším rizikovým faktorem, přičemž onkochirurgická léčba v gynekologii je v řadě případů spojena s delší hospitalizací a průměrná hospitalizace v České republice je výrazně delší než např. v USA. Časná mobilizace a častější využívání metod minimálně invazívní chirurgie umožňuje zkracovat dobu hospitalizace.

Tab. shrnuje v současnosti nejvýznamnější rizikové faktory, ze kterých musí vycházet individualizace peroperační a pooperační péče s přihlédnutím na gynekologické zhoubné nádory. Dosud bylo vypracováno několik skórovacích systémů (Caprini, Khorana), jsou však příliš všeobecné a gynekologické nádory jsou většinou zařazovány do skupiny středního rizika nebo vyššího rizika.(17) Zásadní otázkou je časové riziko vzniku VTE, tedy kdy v souvislosti s léčbou dochází k tromboembolickým příhodám. V retrospektivní práci z Mayo kliniky Peedicayil na souboru 4158 žen s gynekologickými malignitami byla VTE do 90 dnů diagnostikována v 4 %. V 76 % nastala příhoda až po 7. pooperačním dnu, přičemž 36 % případů bylo až mezi 28. až 90. dnem po zákroku.(18) Nejvyšší incidenci VTE prokazují odborné publikace u ovariálních karcinomů.

V retrospektivní studii australských autorů v 15letém souboru byla u clear cell ovariálních karcinomů prokázána VTE v 27,3 % (7,8 % před operací, 3,1 % v časném pooperačním období, 5 % během první linie chemoterapie a 1 % v průběhu follow up), zatímco ve stejném období v 6,8 % (0,8 % před operací, 2,3 % v časném pooperačním období, 2 % během první linie chemoterapie a 0 % v průběhu follow up) u ostatních ovariálních zhoubných nádorů.(19) Ve studii italských autorů byla v dlouhodobém 10letém sledování ovariálních karcinomů diagnostikována VTE v 16,6 %. V 3,2 % byly příhody zjištěny již před operací, v 2,4 % v časném pooperačním období, v 6,4 % během první linie chemoterapie a ve 4,8 % v období follow up a recidiv.(20) Existuje několik dalších prací, které hodnotily riziko vzniku VTE po onkochirurgické léčbě, například v italské studii s 2373 pacientkami bylo 40 % případů diagnostikováno až po 21 dnech od operace zhoubného nádoru.(21)

Prodloužená profylaxe

V současné době přibývají data, která ukazují, že u části onkochirurgicky léčených žen s gynekologickými nádory je doba vysokého rizika VTE, kdy přetrvává trombofilní stav, delší než 5 až 7 pooperačních dnů, kdy standardně aplikujeme miniheparinizaci. Pozitivní efekt prodloužené miniheparinizace byl prokázán v řadě studií.(21–26) V současnosti je důležité individuálně stanovit riziko u žen před zahájením komplexní léčby.(27, 28)

Závěr

U každé pacientky před operací zhoubného gynekologického nádoru je třeba vyhodnotit „individuální rizika ženy“, rizika vlastního nádoru a rizika léčby. Podle současných znalostí by standardní doba profylaxe VTE měla trvat 7 až 10 dnů. Současná realita je však taková, že většina VTE u žen vzniká po propuštění z hospitalizace. Je třeba individuálně zvažovat efektivitu a rizika prodloužené profylaxe v trvání minimálně 28 dnů. Je nezbytné provést další prospektivní studie u gynekologických malignit, aby bylo možno spolehlivěji a exaktněji stanovit optimální kohortu žen, u nichž by byla prodloužená profylaxe prokazatelným přínosem.

Práce vznikla s podporou projektu MZO-FNM 2005.

O autorovi: Prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., doc. MUDr. Helena Robová, Ph. D., MUDr. Roman Chmel, MUDr. Marek Pluta, Ph. D.

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Gynekologicko-porodnická klinika

e-mail: lukas.rob@lfmotol.cuni.cz