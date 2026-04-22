První příznaky cukrovky: Kožní problémy, únava, změny nálad aneb deset varovných signálů vašeho těla

22.4.2026
Cukrovka (diabetes) patří mezi nejrozšířenější civilizační onemocnění současnosti. Přesto o ní mnoho lidí dlouho vůbec neví. První příznaky totiž bývají nenápadné – snadno se zamění za běžnou únavu, stres nebo přetížení v práci.

Právě to je na této nemoci nejzrádnější. V těle se může rozvíjet měsíce i roky, aniž by člověk tušil, že se něco děje. Když se pak projeví výrazněji, bývá už hladina cukru v krvi dlouhodobě zvýšená.

Co se v těle při cukrovce děje?

Cukrovka vzniká ve chvíli, kdy tělo neumí správně pracovat s cukrem (glukózou) v krvi. Ten je přitom hlavním zdrojem energie.

Existují dva hlavní typy onemocnění:

  • Diabetes 1. typu – tělo nevytváří inzulin, hormon, který umožňuje vstup cukru do buněk. Často se objevuje v dětství nebo mladém věku.
  • Diabetes 2. typu – tělo inzulin sice má, ale nedokáže ho správně využívat. Tento typ je nejčastější a často souvisí se životním stylem, věkem nebo genetickou zátěží.

10 varovných příznaků cukrovky

U diabetu 2. typu je problém právě v tom, že přichází pomalu. Tělo si na změny „zvyká“ a člověk je často připisuje běžnému životu. Přesto existuje několik signálů, které by neměly zůstat bez povšimnutí.

1. Velká a neustálá žízeň

Pocit sucha v ústech a potřeba pít mnohem více než obvykle.

2. Časté močení

Tělo se snaží zbavit přebytečného cukru, což vede k častým návštěvám toalety.

3. Neustálý hlad

I po jídle může přetrvávat pocit hladu, protože buňky nedostávají dostatek energie.

4. Únava a slabost

Dlouhodobý nedostatek využitelné energie vede k vyčerpání a ospalosti.

5. Suchá a svědivá kůže

Ztráta tekutin a změny v metabolismu se mohou projevit i na pokožce.

6. Rozmazané vidění

Kolísání hladiny cukru může ovlivnit i ostrost zraku.

7. Nechtěné hubnutí

Tělo začne jako zdroj energie využívat tuky a svaly.

8. Opakované infekce

Například častější záněty močových cest nebo pomalejší hojení.

9. Změny nálad

Kolísání cukru v krvi může ovlivnit psychiku – podrážděnost, nervozita, výkyvy nálad.

10. Brnění nebo bolest nohou

Pálení, mravenčení či bolest, zejména večer, může souviset s postižením nervů.

Pokud se některé z těchto příznaků objevují opakovaně, je na místě jednoduché vyšetření u praktického lékaře. Stačí odběr krve a je možné zjistit, zda je hladina cukru v normě. Včasné odhalení hraje zásadní roli – může výrazně zpomalit rozvoj onemocnění a předejít komplikacím.

Nemoc, která může poškodit celé tělo

Neléčená cukrovka postupně zasahuje více orgánů. Mezi nejčastější komplikace patří poškození nervů (diabetická neuropatie) nebo tzv. diabetická noha, kdy se rány kvůli špatnému prokrvení špatně hojí a mohou vést k vážným problémům.

Fotogalerie: Celebrity s cukrovkou

Tom Hanks, Elvis Presley, George Lucas, Salma Hayek, Sharon Stone, Aretha Franklin, Halle Berry

Zdroj: nhs.uk, Medical News Today

Nejnovější články


Dnes

Operace rakoviny prsu: studie ukazují, že krátké odložení zákroku většinou neovlivňuje prognózu

20. 4. 2026

Léky na hubnutí: studie potvrzuje jejich přínosy pro mozek, upozorňuje však na rizika pro tělo

17. 4. 2026

Aktivita Wi-Fi a riziko rakoviny: závěry nové analýzy WHO (2024) nepotvrzují souvislost

15. 4. 2026

Žloutnutí zubů: částečně je dáno stárnutím. Nejlépe lze odstranit profesionálním bělením

13. 4. 2026

Pravidelný pohyb u žen po čtyřicítce: podle dlouhodobé vědecké analýzy může snížit riziko předčasného úmrtí o 50 %

10. 4. 2026

Odvykání kouření: zdravotní přínosy jsou patrné už po pár minutách od poslední cigarety

8. 4. 2026

I 20 minut cvičení podporuje paměť a celkové fungování mozku: Potvrzuje to nová studie v časopise Brain Communications z roku 2026

8. 4. 2026

Otoky nohou v těhotenství: i když bývají nepříjemné, obvykle nejsou důvodem k panice

6. 4. 2026

Autismus: má víc podob, než jsme si mysleli. Nová studie přichází se čtyřmi jeho typy