První příznaky cukrovky: Kožní problémy, únava, změny nálad aneb deset varovných signálů vašeho těla

Právě to je na této nemoci nejzrádnější. V těle se může rozvíjet měsíce i roky, aniž by člověk tušil, že se něco děje. Když se pak projeví výrazněji, bývá už hladina cukru v krvi dlouhodobě zvýšená.
Co se v těle při cukrovce děje?
Cukrovka vzniká ve chvíli, kdy tělo neumí správně pracovat s cukrem (glukózou) v krvi. Ten je přitom hlavním zdrojem energie.
Existují dva hlavní typy onemocnění:
- Diabetes 1. typu – tělo nevytváří inzulin, hormon, který umožňuje vstup cukru do buněk. Často se objevuje v dětství nebo mladém věku.
- Diabetes 2. typu – tělo inzulin sice má, ale nedokáže ho správně využívat. Tento typ je nejčastější a často souvisí se životním stylem, věkem nebo genetickou zátěží.
10 varovných příznaků cukrovky
U diabetu 2. typu je problém právě v tom, že přichází pomalu. Tělo si na změny „zvyká“ a člověk je často připisuje běžnému životu. Přesto existuje několik signálů, které by neměly zůstat bez povšimnutí.
1. Velká a neustálá žízeň
Pocit sucha v ústech a potřeba pít mnohem více než obvykle.
2. Časté močení
Tělo se snaží zbavit přebytečného cukru, což vede k častým návštěvám toalety.
3. Neustálý hlad
I po jídle může přetrvávat pocit hladu, protože buňky nedostávají dostatek energie.
4. Únava a slabost
Dlouhodobý nedostatek využitelné energie vede k vyčerpání a ospalosti.
5. Suchá a svědivá kůže
Ztráta tekutin a změny v metabolismu se mohou projevit i na pokožce.
6. Rozmazané vidění
Kolísání hladiny cukru může ovlivnit i ostrost zraku.
7. Nechtěné hubnutí
Tělo začne jako zdroj energie využívat tuky a svaly.
8. Opakované infekce
Například častější záněty močových cest nebo pomalejší hojení.
9. Změny nálad
Kolísání cukru v krvi může ovlivnit psychiku – podrážděnost, nervozita, výkyvy nálad.
10. Brnění nebo bolest nohou
Pálení, mravenčení či bolest, zejména večer, může souviset s postižením nervů.
Pokud se některé z těchto příznaků objevují opakovaně, je na místě jednoduché vyšetření u praktického lékaře. Stačí odběr krve a je možné zjistit, zda je hladina cukru v normě. Včasné odhalení hraje zásadní roli – může výrazně zpomalit rozvoj onemocnění a předejít komplikacím.
Nemoc, která může poškodit celé tělo
Neléčená cukrovka postupně zasahuje více orgánů. Mezi nejčastější komplikace patří poškození nervů (diabetická neuropatie) nebo tzv. diabetická noha, kdy se rány kvůli špatnému prokrvení špatně hojí a mohou vést k vážným problémům.
Tom Hanks, Elvis Presley, George Lucas, Salma Hayek, Sharon Stone, Aretha Franklin, Halle Berry
Zdroj: nhs.uk, Medical News Today