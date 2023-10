Vítkovická nemocnice prodá dialýzu a šetří na angiolinku

Ostrava – pak mamologické centrum, ale nakonec se rozhodlo zaměřit na úzce specializovanou léčbu cévních onemocnění. Zároveň nemocnice využila nový trend, který se prosazuje v evropském zdravotnictví – prodá jiné firmě hemodialyzační pracoviště, kam několikrát týdně docházejí pacienti s chronickými poruchami ledvin, a získá tak peníze pro jiné obory. Právě dnes probíhá na provozování šestilůžkové dialýzy výběrové řízení, které vypsal ostravský magistrát. „Objevil se zájemce, který má síť dialýz v Evropě, poskytuje kvalitní péči, a navíc je výrobcem dialyzační techniky, tudíž ho vybavení vyjde levněji. My bychom jednak do dialýzy už museli něco investovat, jednak se chceme soustředit na jiné obory, „uvedl ředitel nemocnice Jan Michálek. Nemocnice tak následuje soukromé zdravotnické zařízení v Třinci-Podlesí, kde dialýzu už od září vlastní a provozuje nadnárodní firma B/Braun, respektive její pobočka Eurocare, která je také jediným zájemcem o vítkovickou dialýzu. „Dialýza byla na okraji našeho zájmu, ale chtěli jsme pro pacienty zajistit kvalitní péči. Ta firma ji poskytuje, pacienti můžou dokonce do zahraničí, protože dialýza je třeba i na Kanárských ostrovech, „zdůvodnil prodej ředitel Podlesí Marek Potysz. Podobné plány s dialýzou má i Fakultní nemocnice Vinohrady v Praze. „U menších nemocnic to chápu, ale u fakultní bych to velmi zvažoval. Na dialýzu navazují transplantační a výuko vé programy a jde i o prestiž, “ mínil ředitel ostravské fakultní nemocnice Karel Pustelník. Proti pronájmu dialýzy nelze podle ostravského zdravotního rady Antonína Staňka nic namítat, doloží-li zájemce svou kvalifikaci a dobré reference. Firma převezme dialýzu i s personálem a pro pacienty se podle ředitelů nemocnic nic nemění. Peníze, které vítkovická nemocnice získá za dialýzu, chce investovat do koupě nejmodernějšího typu angiolinky v ceně přes 50 milionů korun. „Angiolinka je součástí projektu vaskulárního centra pro léčbu cév. Bude v provozu sedm dní v týdnu a pro akutní případy nepřetržitě. Zaměříme se na angioplastiky čili zprůchodnění končetinových tepen a žil, a také na zákroky v břišních a mozkových cévách, „vysvětlil angiolog Vladimír Čížek. Ten patří do týmu pěti angiologů, kteří kvůli projektu vaskulárního centra opustili Městskou nemocnici Fifejdy.

Silvie Kleková, Moravskoslezský deník, 22.11.2001