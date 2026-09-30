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Vizuální test postřehu: Jak dobře dokážete vnímat detaily? Najděte všechny tři skryté objekty

Věra Krásová
30.9.2026
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Vizuální test postřehu
Autor: Shutterstock.com

Některé věci máme přímo před očima, a přesto je na první pohled přehlédneme. Naše oči totiž sice zachycují obrovské množství informací, mozek ale musí z tohoto množství vybrat to, čemu bude věnovat pozornost. Vyzkoušejte si, jak dobře dokážete soustředit zrak na konkrétní detail. Čekají na vás tři obrázky a na každém z nich jeden nenápadně ukrytý prvek.

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Co všechno dokáže naše oko přehlédnout?

Každý den zpracováváme obrovské množství vizuálních podnětů. Při pohledu do ulice vnímáme auta, domy, lidi, reklamy i okolní krajinu. Přesto si zdaleka neuvědomujeme každý jednotlivý detail. Pozornost nám pomáhá vybrat z okolního prostředí informace, které jsou v danou chvíli důležité.

Když například hledáme konkrétní předmět mezi desítkami dalších, nesledujeme vědomě každý objekt stejným způsobem. Naše pozornost se zaměřuje na určité vlastnosti a zároveň potlačuje část ostatních podnětů. Právě na tomto principu jsou založené následující obrázkové úkoly.

Na každém obrázku najdete množství podobných objektů. Jeden z nich se ale něčím liší nebo je na nečekaném místě. Zkuste ho najít bez nápovědy. Pro větší zábavu si můžete nastavit časový limit 20 sekund na každý obrázek. Pokud ho nestihnete, nic se neděje, obrázek si můžete prohlédnout znovu a hledat systematicky.

Dokážete najít rybu, která plave opačně?

Ryby v moři

Autor: Redakce

Kde se ukrývá sněhulák?

Zimní vesnice

Autor: Redakce

Najdete kočku mezi plyšáky?

Plyšáci

Autor: Redakce

Jak jste dopadli?

3 ze 3: Našli jste všechny ukryté objekty. Při hledání jste si dokázali dobře udržet pozornost a nenechali jste se zahltit množstvím okolních detailů.

2 ze 3: Dva obrázky jste zvládli, jeden vás potrápil. Možná jste na některém z nich potřebovali trochu více času.

1 ze 3: Nevadí. Některé objekty byly schované opravdu nenápadně. Zkuste se k obrázkům vrátit a hledat tentokrát systematicky.

0 ze 3: Tak to chce další pokus! Teď už ale víte, na co si dát pozor.

Pokud vám některý z obrázků dal zabrat, nemusíte si z toho nic dělat. Podobné úkoly nemají za cíl změřit vaši inteligenci ani nejsou univerzálním testem vašich schopností. Výsledek může ovlivnit například množství detailů na obrázku, jejich vzájemná podobnost, způsob hledání i to, na co se v danou chvíli soustředíte.

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