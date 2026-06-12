Vliv melounu na zdraví srdce: látky obsažené v této potravině podporují správnou funkci cév, tvrdí studie

Rostoucí zájem vědců o vodní meloun souvisí s jeho jedinečným složením. Kromě vysokého obsahu vody obsahuje také řadu biologicky aktivních látek, které mohou ovlivňovat fungování cévního systému, krevní tlak i ochranu buněk před oxidačním stresem.
Co se dozvíte v článku
Pravidelná konzumace melounu může přispívat ke zlepšení některých ukazatelů kardiovaskulárního zdraví. Odborníci nicméně upozorňují, že jeho účinky je třeba vnímat jako součást celkově zdravého jídelníčku a životního stylu, nikoliv jako samostatné řešení prevence srdečních onemocnění.
Jak meloun ovlivňuje zdraví srdce?
Jedním z nejzajímavějších obsahových prvků melounu je aminokyselina L-citrulin. Organismus ji přeměňuje na L-arginin, který následně podporuje tvorbu oxidu dusnatého. Ten pomáhá rozšiřovat cévy a zlepšovat průtok krve. Tento mechanismus je považován za jeden z důvodů, proč může mít meloun příznivý vliv na krevní tlak a cévní funkce.
Přehledová studie publikovaná v roce 2025 dospěla k závěru, že pravidelná konzumace melounu může přispívat k prevenci a zvládání kardiovaskulárních onemocnění. Vědci ovšem také zároveň upozorňují, že přesná velikost efektu a optimální dávky zatím nejsou zcela objasněny.
Dalším významným prvkem, který meloun obsahuje, je lykopen, silný antioxidant známý zejména z rajčat. Méně lidí ví, že červený meloun obsahuje často ještě více lykopenu než stejné množství rajčat. Antioxidanty pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem, který se podílí na rozvoji aterosklerózy a dalších chronických onemocnění.
Co říkají klinické studie?
Systematický přehled a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií z roku 2023 zjistily, že konzumace melounu může snižovat některé rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Autoři zaznamenali příznivé změny zejména v oblasti krevního tlaku a dalších parametrů souvisejících se zdravím cév.
Menší klinické studie navíc ukazují, že melounová šťáva může vést ke krátkodobému poklesu systolického krevního tlaku, pravděpodobně právě díky obsahu citrulinu a dalších bioaktivních látek. Je však důležité zdůraznit, že žádná studie netvrdí, že by samotný meloun dokázal zabránit infarktu nebo nahradit léčbu vysokého krevního tlaku. Přínos se projevuje především jako součást celkově zdravého životního stylu.
Lepší výživa a hydratace
Analýza dat z amerického programu NHANES ukázala, že lidé, kteří jedli meloun, měli v průměru vyšší příjem:
- vlákniny,
- draslíku,
- hořčíku,
- vitaminu C,
- vitaminu A,
- lykopenu a dalších karotenoidů.
Současně měly tyto osoby také nižší příjem přidaného cukru a nasycených tuků. Výsledky ukazují, že zařazení melounu do jídelníčku bývá spojeno s celkově kvalitnějším stravováním.
Výhodou je mimoto také vysoký obsah vody. Přibližně 91–92 % hmotnosti melounu tvoří voda, což z něj dělá jeden z nejvíce hydratačních druhů ovoce. Dostatečná hydratace je navíc důležitá právě i pro správnou funkci kardiovaskulárního systému.
Nutriční hodnoty vodního melounu
Ve 100 gramech čerstvého vodního melounu se nachází přibližně:
- 30 kcal,
- 7,5 g sacharidů,
- 6,2 g přírodních cukrů,
- 0,6 g bílkovin,
- 0,2 g tuku,
- více než 91 g vody.
Díky nízké energetické hodnotě a vysokému obsahu vody může být meloun vhodnou součástí redukčních i preventivních stravovacích plánů.
Jíte často vodní meloun?
Shrnutí na závěr
Vodní meloun může tedy přispívat ke zdraví srdce a cév hned několika způsoby. Obsahuje aminokyselinu citrulin, která v organismu podporuje tvorbu oxidu dusnatého a tím napomáhá správné funkci cév, a zároveň je zdrojem lykopenu a dalších antioxidantů, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
Meloun také přispívá k příjmu draslíku, minerálu důležitého pro regulaci krevního tlaku, a díky vysokému obsahu vody podporuje hydrataci organismu. Výzkumy navíc ukazují, že jeho konzumace bývá spojena s celkově kvalitnějším jídelníčkem a vyšším příjmem řady důležitých živin.
Na druhou stranu samotný meloun není „superpotravina“, která by sama o sobě výrazně snížila riziko srdečních onemocnění. Největší přínos se očekává tehdy, když je součástí stravy bohaté na ovoce, zeleninu, luštěniny, ořechy a další minimálně průmyslově zpracované potraviny.
Vodní meloun jako prostředek k úlevě od bolavých svalů:
Zdroje: healthline.com, mdpi.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov