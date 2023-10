Volba antimykotik pro empirickou antimykotickou léčbu u nemocných po selhání různých typů antimykotické profylaxe

Summary

Kouba, M. The choice of antifungal agents for empirical antifungal treatment in patients after failure of different types of antifungal prophylaxis

The type of an antifungal drug used as a prophylaxis influences the subsequent choice of empirical antifungals (usually for breakthrough febrile neutropenia non-responsive to broad spectrum antibiotics). There is not enough evidence to guide the empirical antifungal therapy by the type of prophylaxis in the literature. In this review we try to analyze the breakthrough invasive fungal diseases on the different antifungal prophylaxis.

Empirická antimykotická terapie zůstává standardem pro nejrizikovější imunosuprimované pacienty, tedy ty s akutní leukémiía po aloSCT – alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby (alogeneic hematopoietic stem cell transplantation). Jsou to zároveň skupiny pacientů, u kterých je indikovaná antimykotická profylaxe.(1, 2) V literatuře není dostatek informací a dat, která by byla návodem, jak zohlednit použitý preventivní preparát ve volbě empirické léčby. V klinické praxi však často uvažujeme, jaké agens by pravděpodobně mohlo způsobit IFD na dané profylaxi, a tato úvaha ovlivňuje empirickou antimykotickou léčbu. V následujících tabulkách a odstavcích shrnujeme průlomové mykotické infekce popisované ve významných studiích z posledních 10 let. Brali jsme v úvahu nejen profylaktické studie, ale i průlomové infekce při empirickém podávání antimykotik.





Doporučení pro empirickou antimykotickou léčbu bez ohledu na podávanou profylaxi

Obecná doporučení pro empirickou antimykotickou léčbu, jak je uvádíme v této mimořádné příloze, neberou příliš v úvahu předchozí antimykotickou profylaxi jako vodítko k volbě empirického preparátu. Aktuální ECIL doporučení(3) pouze uvádí poznámku o nevhodnosti empirické léčby azolovými preparáty po prevenci léky ze stejné skupiny. Empirická antimykotická léčba po selhání jednotlivých profylakticky podávaných antimykotik

Posakonazol

Od roku 2007, kdy byly publikovány významné a úspěšné preventivní studie s posakonazolem, je tento azol podpořen nejsilnější evidencí o preventivní účinnosti. Také dlouhodobější zkušenosti s posakonazolem potvrzují jeho profylaktickou účinnost.(4) Chybí však dosud doporučení k řešení průlomových IFD. Většinu průlomových IFD tvořily ve studiích Ullmana(5) a Cornelyho(6) IA (invazívní aspergilóza) a IC (invazívní kandidóza). Také v retrospektivní analýze hodnotící praktické užívání prevence posakonazolem(7) bylo pozorováno podobné spektrum průlomových infekcí. Jde většinou o in vitro na posakonazol citlivé izoláty a lze se domnívat, že optimalizace dávkování posakonazolu by mohla vést k větší profylaktické spolehlivosti. Klinické studie řešící problém terapie průlomových infekcí nejsou k dispozici. V praxi bychom volili zásadně přechod na některé nitrožilní antimykotikum, amfotericinový preparát nebo echinokandin. Z recentně publikované analýzy(8) (116 pacientů léčených sekvenčně azoly a následně liposomálním amfotericinem B) vyplývá, že předcházející léčba azoly neovlivňuje negativně odpověď na léčbu liposomálním amfotericinem B ani přežití (Tab. 1).

Flukonazol

Flukonazol, jako preparát bez klinicky významné účinnosti na vláknité plísně, je v současnosti užíván pouze v situacích, kdy je infekce vláknitou plísní málo pravděpodobná (krátkodobé neutropenie) i přes dobrou evidenci o preventivní účinnosti ze starších studií.(9, 10) V Tab. 2 je přehled novějších vybraných studií,(5, 6, 11–13) ve kterých byl flukonazol užit jako komparátor. Mezi průlomovými IFD jednoznačně převládá IA. Po selhání prevence flukonazolem bychom v praxi volili nejspíše echinokandin či polyen. V případě potvrzení vysoké suspekce na IA bychom přešli na cílenou léčbu vorikonazolem.

Itrakonazol

Itrakonazol je známý spíše svými záludnostmi (množství interakcí, horší tolerance, tvorba toxických metabolitů, potřeba měřit hladiny).(1) I po preventivním podání itrakonazolu převažují mezi průlomovými infekcemi IA a IC,(6, 11, 12, 14) jak je dokumentováno v Tab. 3. Rozvaha o volbě preparátu k terapii průlomové infekce je podobná jako u ostatních azolů. V úvahu připadá užití amfotericinového preparátu či echinokandinu. Zvolit empirickou terapii jiným azolem se obecně nedoporučuje.(3)

Vorikonazol

Na základě dosud ne kompletně publikovaných dat ze studií Wingarda(15) a Markse(14) je vorikonazol vnímán vedle posakonazolu jako druhý velmi účinný profylaktický preparát. Kompletně publikována byla menší studie Martina et al.(16) Více než u jiných azolů zde existuje obava z průlomových zygomykóz,(17, 18) což částečně zobrazuje i Tab. 4. V terapii průlomových infekcí mají proto hlavní místo polyeny.

Echinokandiny

Pro užití v profylaktické indikaci má dostatečnou oporu pouze mikafungin pro období neutropenie po aloSCT či autologní SCT.(13) Nejvíce zkušeností s průlomovými infekcemi je s nejdéle užívaným kaspofunginem, například ze studie Walshe et al.(19) Echinokandiny jsou zvláště atraktivní svým příznivým bezpečnostním profilem. Epidemiologie průlomových IFD na léčbě echinokandiny byla recentně souhrnně zpracována.(20) I zde platí, že bývají nejčastější IA a IC non-albicans kandidami. Opět jde většinou o in vitro citlivé izoláty spíše než o vzácná polyrezistentní mykotická agens. Autoři uvedeného shrnutí ale přece jen uzavírají, že se rezistentní izoláty kandid častěji vyskytly po dlouhodobém podávání echinokandinů. Objevují se i IFD vzácnějšími agens, několik autorů upozornilo na zvýšený počet IFD rodem Trichosporon.(21) Po selhání echinokandinu v praxi volíme léčbu polyeny (Tab. 5).

Inhalační polyeny

Jde o přístup užívaný spíše v prevenci po transplantaci plic, nicméně kombinace inhalace polyenu a perorálního flukonazolu byla recentně hodnocena ve dvou malých pilotních studiích s optimistickými závěry.(22, 23) Ve studii Alexandera et al. došlo po dobu prevence pouze k jednomu IFD – katétrové fusarióze. S podáváním inhalačních polyenů v hematoonkologii nemá autor článku bohatší zkušenosti. (Tab. 6)

I. v. polyeny

Doporučení odborníků včetně panelu ECIL prevenci IFD systémovými polyeny nepovažují za indikovanou, existují jen omezená data, ze kterých lze na účinnost usuzovat. Cordonnier et al. ve studii PROPHYSOME(24) konstatovala příliš vysokou toxicitu jedenkrát týdně podávaného liposomálního amfotericinu B a ani další malé studie nehovoří jasně pro.(25, 26) Také preventivní užití ABLC u pacientů s léčenou akutní nemocí štěpu proti hostiteli nepřineslo přesvědčivé výsledky.(27) Prevenci nízkými dávkami polyenů přesto některá centra používají v situacích, kdy potenciální interakce vylučují použití azolů (pro pacienty s akutní lymfoblastovou leukémií).I v případě selhání prevence polyeny je největší procento průlomových infekcí způsobeno rody Aspergillus a Candida. Ve většině případů je na pracovišti autora zvykem v této situaci podat echinokandin (Tab. 7).

Závěr

Epidemiologie průlomových infekcí po antimykotické profylaxi se jen mírně liší podle použitého preventivního preparátu (výrazná je odlišnost ve vysoké incidenci IA po flukonazolu).

I mezi průlomovými infekcemi zůstávají stran incidence na prvních místech invazívní aspegilóza a invazívní kandidóza, často se objevují izoláty non-albicans kandid.

V současné době není možné diferencovat empirickou léčbu dle použité profylaxe na základě jasné evidence, ale spíše individuální klinickou rozvahou. Převaha IA a IC (často citlivých na profylaktické i empirické antimykotikum) mezi průlomovými infekcemi nutí myslet dříve na množství různých příčin selhání (lokalizace IFD, dávkování antimykotika, farmakokinetika, imunitní stav pacienta) a až v druhé řadě na možnou přítomnost vzácného či polyrezistentního agens.

O autorovi: MUDr. Michal Kouba

Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

e-mail: Michal.Kouba@uhkt.cz