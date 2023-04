Vši jsou časté hlavně v dětských kolektivech. Pomáhá vyčesání hustým hřebenem

Vši ve vlasech

Veš dětská je drobný bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech. Mimo ně nedokáže přežít déle než jeden den. Tito škůdci pobývají především v oblasti spánků, záhlaví a kolem uší. A jak vypadají vši? Tento parazit je velký přibližně 2 až 3,5 mm a má tři páry nohou opatřené drápky, kterými se pevně přidržuje na vlasech. V hlavě saje krev, kterou se živí.

Kromě toho samičky ve vlasech kladou vajíčka (hnidy), která tmelem přilepují k pokožce hlavy. Tyto hnidy tak zůstávají ve vlasech i po vylíhnutí larev. Samičky se dožívají tří až pěti týdnů a během této doby nakladou 50 až 150 vajíček.

Tento škůdce představuje problém zejména u dětí v kolektivních zařízeních, jako jsou školy a školky. O tom, že jsou vši stále rozšířené, svědčí i poptávka po přípravcích na jejich vyhubení. Zavšivení, odborně nazývané také pedikulóza, je běžné po celém světě a může postihnout každého člověka bez ohledu na věk a pohlaví. [1, 2, 3]

Jak vznikají vši?

Samičky vší kladou vajíčka, ze kterých se líhnou larvy neboli živé hnidy. Z těchto průsvitných a snadno přehlédnutelných jedinců se přibližně po sedmi až devíti dnech vylíhnou nymfy, které jsou menší než dospělé vši. Než tito parazité zcela dospějí, celkem třikrát se svlékají. Aby se hnidy mohly dožít dospělosti, potřebují pravidelný přísun krve.

Vši se šíří i mezi dětmi a rodinami, které přísně dodržují hygienu. Přenáší se především v dětských kolektivech, ale stejně tak se mohou vši objevit u dospělých. Časté bývají zejména u dívek s dlouhými vlasy. K přenosu vší dochází nejčastěji při těsném kontaktu s nakaženou osobou.

Přenos na předmětech, jako je například hřeben, je velmi nepravděpodobný, jelikož se parazit neudrží na hladkých površích. Běžný je naopak přenos přes tkaniny, jako jsou čepice, ložní prádlo, ručníky a podobně, kde se škůdce může zachytit svými drápky. [4, 5, 6]

Jak poznat vši u dětí?

Vši zpočátku bývají velmi nenápadné a děti ani dospělí si jich nemusí všimnout. To je problém hlavně u malých nymf, které jsou průhledné. Nejnápadnějším příznakem vší je svědění, které je způsobeno kousáním škůdce do hlavy. Ne vždy se ale svědění projeví ihned. Může trvat klidně i dva týdny, než se děti začnou škrábat na hlavě. Toto období lze považovat za inkubační dobu vší. Velké škrábání pak samozřejmě může být problém, protože může vést k bakteriální infekci.

Dalším typickým znakem vší je lechtání, které je způsobené jejich prolézáním mezi vlasy. To se projevuje zejména po ulehnutí do postele. Kvůli tomu mohou být děti neklidné, ospalé a nepozorné. Časté také bývají poruchy spánku a přes den poruchy koncentrace. Výjimečně se mohou objevit zvětšené mízní uzliny v týlu a na krku. K příznakům zavšivení tedy patří především:

svědění,

lechtání,

oděrky (malé červené ranky), které vznikají častým škrábáním,

neklid, problémy se soustředěním,

hnidy ve vlasech – na rozdíl od lupů je obtížné je vyčesat hřebenem, jelikož jsou přilepené k hlavě. [7, 8, 9, 10]

Jak se zbavit vší a hnid?

Jedním z důvodů, proč je tak obtížné se vší zbavit, je ten, že tito škůdci vzdorují běžným hygienickým úkonům a jsou čím dál odolnější vůči veškerým přípravkům. Nejúčinnějším způsobem odstranění vší a hnid je ruční mechanické odstranění a vyčesávání hustým hřebenem na vši s jemnými zuby.

Co na vši dále pomáhá, jsou chemické odvšivovací přípravky přímo určené k hubení tohoto parazita, jako jsou například šampony na vši s insekticidy, které ochromí nervovou činnost parazita. Ty jsou volně prodejné v lékárnách. Používání jiných prostředků, které k tomu nejsou určené, se vyvarujte, jelikož mohou být zdraví škodlivé.

Veškeré přípravky používejte podle pokynů a po jejich aplikaci nikdy nepoužívejte fén. Neváhejte se také poradit s lékárníkem, který vám může doporučit další pleťové vody, oplachy a spreje na vši. Vždy se také ujistěte, že je přípravek vhodný pro děti, pokud má vši váš potomek. [11, 12, 13, 14]

Jak vyčesat hnidy a vši

Hnidy neboli vajíčka vší bohužel není možné odstranit žádným chemickým přípravkem. Pamatujte, že hnidy se vyskytují nejvíce za ušima. Na vyčesávání použijte hřeben s jemnými a hustými zuby, který je určen přímo na vyčesávání vší, takzvaný všiváček. Můžete jej zakoupit v lékárně nebo online, někdy také pod názvem detekční hřeben.

Po umytí vlasů běžným nebo speciálním šamponem proti vším aplikujte velké množství kondicionéru a důkladně pročešte mokré vlasy po celé délce. Toto mokré vyčesávání provádějte každý třetí den, abyste zachytili všechny nově vylíhlé hnidy.

Babské rady na vyčesávání vší

Někteří lidé zkoušejí také babské rady na lepší vyčesání vší, jako je vazelína, olivový olej nebo majonéza, ale není prokázané, že by tato léčba fungovala. Octový zábal na vši také není nutný, voda a kondicionér fungují poměrně dobře.

Pokud však tyto přírodní suroviny chcete vyzkoušet, raději se poraďte s vaším lékařem. Při důsledném vyčesávání spolu s aplikací odvšivovacích přípravků mohou být vaše vlasy přibližně za čtrnáct až sedmnáct dní bez vší. [15, 16, 17, 18]

Co dále pomáhá na vši a prevence

Prevence vší spočívá především ve včasném zachycení vší, informování blízkého okolí, zejména školky nebo školy, a následné kontrole všech dětí, aby se předešlo opakovanému zavšivení. Stejně tak zkontrolujte všechny členy v domácnosti, neboť vši mohou zamířit i do vlasů dospělých. Děti by se během léčby měly vyhýbat blízkému kontaktu s ostatními dětmi, zejména při sportu. Může také pomoci sepnout vlasy do drdolu.

Aby byly vši zcela odstraněny a předešli jste zamoření vaší domácnosti, měli byste učinit určitá hygienická opatření. Především vyperte povlečení, ručníky i oblečení v horké vodě. Pokud některé kusy oblečení nejsou určené do pračky, postačí je na několik dní, ideálně na dva týdny, uzavřít do plastového pytle. Nezapomeňte také očistit hřebeny a důkladně vysát koberce. [19, 20, 21]

