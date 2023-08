Vykloubené rameno sami nenahazujte. Můžete si poškodit vazy i nervy

Co znamená vykloubené rameno?

Vykloubené rameno (odborně také dislokace ramene) je stav, při němž dojde ke ztrátě kontaktu pažní kosti a lopatky, přesněji hlavice pažní kosti vypadne z kloubní jamky na lopatce. Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem v těle, proto je také náchylnější k vykloubení.

Dislokace ramene nejčastěji nastává při pádu nebo silném úderu, což následuje velmi intenzivní bolest a neschopnost pohybu. Jde tedy o stav, který vyžaduje lékařské ošetření a následnou fixaci ramene na několik týdnů. [1, 2, 3]

Jak poznat vykloubené rameno: příznaky

Vykloubené rameno poznáte především podle silné až nesnesitelné bolesti v rameni a pravděpodobně také na základě toho, že nebudete moct s rukou hýbat. Dislokace ramene může být částečná, tehdy zůstává pažní kost v kontaktu s lopatkou, nebo úplná, při níž se hlavice pažní kosti dostane zcela mimo kloubní jamku. Příznaky, které vykloubené rameno mohou doprovázet, jsou následující:

extrémní bolest,

slabost,

neschopnost hýbat paží,

rameno je viditelně mimo,

otok,

modřiny nebo změna barvy,

svalové křeče,

necitlivost či brnění,

slabost v paži, ruce nebo prstech. [4, 5, 6]

Proč a jak dochází k vykloubení ramene?

Ramenní kloub je pohyblivější než jakýkoli jiný kloub v lidském těle, jelikož se hýbe v nejvíce směrech. Aby to bylo možné, kloubní jamka je velmi mělká. To je také důvodem, proč k vykloubení dochází poměrně často.





Rameno se může vykloubit směrem dolů, dopředu nebo dozadu. Většina dislokací se vyskytuje v přední části ramene a často také dochází k natažení nebo dokonce k přetržení vazů, které spojují kosti mezi sebou.

Kost lze vytáhnout z původní polohy pouze silným úderem nebo extrémní rotací. Nejčastěji proto vykloubení ramene vzniká například vlivem poranění při kontaktních sportech, pádu nebo při autonehodě. [7, 8, 9]

Vykloubené rameno a první pomoc

Pokud si vykloubíte rameno nebo se to stane někomu z vašich známých, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc. Sami se však nesnažte vrátit rameno do původní polohy, protože byste nesprávnou manipulací mohli poškodit svaly, vazy, krevní cévy či nervy.

Na zmírnění bolesti můžete užít volně dostupný lék proti bolesti (ibuprofen či paracetamol) a na poraněnou oblast můžete přiložit ledový obklad zakrytý látkou, což pomůže zmírnit otok. [10, 11]

Diagnostika vykloubeného ramene

Základem diagnostiky vykloubeného ramene je fyzické vyšetření lékařem, které zahrnuje zhodnocení otoku a kontrolu hybnosti ramene. Součástí stanovení zdravotního stavu pacienta je dále rentgenové vyšetření k vyhodnocení typu dislokace ramene a dalších případných poranění. Pokud lékař pojme podezření na poranění měkkých tkání, pravděpodobně podstoupíte ještě vyšetření na magnetické rezonanci. [12, 13]

Vykloubené rameno a léčba

Léčba vykloubeného ramene bývá zpravidla konzervativní. Lékař vrátí kloub do původní pozice a celou paži zafixuje pomocí ortézy v poloze u těla. Váš lékař vám také sdělí, jaké léky používat proti bolesti a zánětu.

Odpočinek a přikládání ledových obkladů na postiženou oblast několikrát denně pomůže zmírnit bolest a otok. Jakmile vaše bolesti a otoky odezní a bude možné sundat ortézu, budete pravděpodobně muset absolvovat nějaké rehabilitační cvičení, které vám pomůže obnovit rozsah pohybu ramene a posílit svaly.

Kdy je u vykloubeného ramene nutná operace?

Většina pacientů operaci nepotřebuje, nicméně pokud kromě dislokace ramene došlo i k dalším poškozením, například přetržení vazů, poranění svalů a podobně, nebo máte nestabilitu ramenního kloubu z důvodu porušení kloubního pouzdra, operace bývá nutná. Důležitou součástí pooperační léčby je nošení ortézy a rehabilitace. [14, 15, 16]

Jak dlouho trvá léčba vykloubeného ramene?

Doba fixace vykloubeného ramene ortézou bez nutnosti operace bývá šest týdnů, aby v budoucnu nedocházelo k opakovanému zranění. Čas, za jaký budete moci rameno plně využívat, však plně závisí na stupni a rozsahu poškození struktur kolem kloubního ramene a na tom, zda došlo k poškození nervů či vazů. Plné zotavení zpravidla trvá i několik měsíců. [17, 18]

Rehabilitace vykloubeného ramene

Rehabilitace bývá nedílnou součástí rekonvalescence vykloubeného ramene, zejména po operaci. Význam má především pro obnovení svalů v oblasti pletence ramene a pro dosažení dynamické stability.

Začíná se pomalým rozhýbávání do předpažení (do flexe) a postupně se přidávají cviky na uvolnění ramenního kloubu pomalými aktivními pohyby. Přibližně za osm týdnů je možné začít trénovat ostatní pohyby paže, včetně zevní a vnitřní rotace. Později se využívají také různé stabilizační pomůcky, jako je Bosu či Flexbar. [19, 20]

