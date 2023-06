Vyšetřovací metody v oftalmologii

SUMMARY

Technika se neustále vyvíjí, cílem je soustředit více různých vyšetřovacích metod do jednoho přístroje. Získané výsledky však tvoří jen část diagnostické mozaiky. Konečné rozhodnutí o diagnóze a následné léčbě učiníme až po základních a doplňujících vyšetřeních a rozhovoru s pacientem.Rozhovor s pacientem je nedílnou součástí očního vyšetření. Dovídáme se rodinnou a osobní anamnézu, např. DM, hypertenzi, onemocnění štítné žlázy, srdeční onemocnění, astma, epilepsii, CHOPN, alergie a další.

Nemocný nejčastěji přichází kvůli zhoršenému vidění, může mít pocit opony či závoje, zamlžené vidění či rychlé zhoršování zraku. To jsou příznaky např. amoce sítnice (odchlípení), krvácení do sklivce, cévní okluze či glaukomového záchvatu.

Bolest, jako například pocit cizího tělíska v oku, se nejčastěji vyskytuje u eroze rohovky, zánětu spojivek a samozřejmě při přítomnosti cizího tělíska v oku. Hemikranie značí glaukomový záchvat. Bodavé bolesti zánět duhovky. Bolest za okem bývá u retrobulbární neuritidy a svědění je typické pro alergické záněty spojivky.

Neobvyklý vzhled oka může být způsoben podspojivkovou sufuzí, exoftalmem, šilháním, neobvyklými útvary na víčku, rohovce či spojivce (pihy, novotvary, bradavice…). K dokumentaci nálezů slouží fotografická dokumentace (na předním segmentu oka, zejména při změnách na víčku, novotvarech) a fundus kamera (pozaďová), což je zobrazovací systém, který se používá k dokumentaci nálezů na očním pozadí s možností fotografického záznamu.

Vyšetření funkce

Zraková ostrost do dálky – visus: Visus je buď naturální, nebo korigovaný skly. Normální zraková ostrost je 6/6 až 6/18, slabozrakost 6/18 až 3/60, nevidomost 3/60 až 1/60, skutečná nevidomost 1/60 až světlocit a slepota – nejistý světlocit – ztráta světlocitu. Výsledek se udává pro každé oko zvlášť. Má podobu zlomku, který má v čitateli vzdálenost, z níž se četlo (6), a ve jmenovateli číslo řádku (uvedeno na optotypu).

Zraková ostrost do blízka: Hledáme nejlepší korigovaný visus a vycházíme z visu do dálky, pomůckou jsou Jaegerovy optotypy.

Vyšetření barvocitu: Provádí se při poruchách barevného vidění. L´Anthonyho 40-hue-test, Munsellův 100-hue-test. Testy obsahují barevné terčíky seřazené od červené k modré barvě, pacient musí rozházené terče seřadit podle odstínů.

Statická počítačová perimetrie: Metoda slouží k vyšetření zorného pole, je přesnější než kinetická perimetrie. Přístroj si průběžně kontroluje pozornost pacienta a fixaci – programy pro glaukom, onemocnění makuly, neurologická onemocnění – výsledky jsou srovnávány s normativní databází.

Kinetická perimetrie: Vyšetřovaný fixuje jedním okem světelnou značku, kterou vyšetřující pohybuje z míst, jež vyšetřovaný nevidí, do míst, kde ji spatří. Nález se zaznamenává na předtištěném formuláři. Detekuje hranice a defekty zorného pole.

Vyšetření slzného aparátu: Je to vyšetření množství slz pomocí Schirmerova testu (papírové proužky), kdy 10 až 30 mm je norma a 15 s je norma.

Zjištění funkce slzných cest: Zjišťujeme průplachem slzných cest.

Objektivní vyšetření

Přímá oftalmoskopie: Posuzujeme průhlednost čočky, sklivce, cévy, centrální krajinu, periferní sítnici, papilu zrakového nervu, obraz je neskutečný.

Nepřímá oftalmoskopie: Nepřímý oftalmoskop, který se nasazuje na hlavu lékaře a mezi ním a okem pacienta je kondenzující čočka, obraz je skutečný, obrácený, 3krát zvětšený, prostorový.

Měření nitroočního tlaku (NT) palpací: Velmi orientační vyšetření, zkoušení fluktuace dvěma ukazováky na obou očích po sobě.

Schiotzův impresní tonometr: Jednoduchý přístroj pro orientační měření NT.

Goldmanův aplanační tonometr: Měření NT, v současné době je to nejpřesnější metoda.

Bezkontaktní tonometrie: Elektrický tonometr, měření bez anestezie, výsledky jsou u středních hodnot srovnatelné s aplanační tonometrií.

Pachymetrie: Ultrazvukové měření tloušťky rohovky. Čím širší rohovka, tím větší odpor – silnější rohovka klade větší odpor při aplanačním měření NT – měříme falešně vyšší hodnoty NT – tenčí rohovka klade menší odpor.

§Konfokální rohovková mikroskopie: Precizní „invivo“ histologické řezy všemi vrstvami rohovky -umožňuje diagnostiku a lokalizaci patologických změn. Program vyhodnocující hustotu, počet stran a plochu endoteliálních buněk.

Rohovková topografie: Počítačové zpracování keratoskopického obrazu. Keratoskopie je odraz systému koncentrických kroužků promítaných na rohovku umožňující určit přítomnost rohovkového astigmatismu. Zmapování astigmatismu, ektatická onemocnění rohovky, refrakční laserová chirurgie.

Další vyšetření

Optická koherentní tomografie předního segmentu oka: Slouží k vyšetření předního segmentu oka na principu optické analogie ultrazvuku. Zobrazuje rohovku, konfiguraci přední komory a komorový úhel. Jde o zobrazení s vysokým rozlišením. Fluorescenční angiografie (FAG): Sledování patologií na zadním segmentu oka. Po i. v. podání vodného roztoku fluoresceinu (5 ml) se v rychlém sledu fotografuje oční pozadí (nebo duhovka) přes žlutozelený filtr. Poskytuje informace o stavu cév sítnice, retinálního pigmentového epitelu, choroidální cirkulace, papile zrakového nervu a duhovce. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům fluoresceinu (nevolnost, kolaps) je nutné zázemí k poskytnutí první pomoci.

HRT II (Heidelberg Retina Tomograph): Glaukomový modul – kvantitativní popis topografie terče druhý hlavový nerv a posouzení jeho změn v čase. Slouží k detekci glaukomových změn a sledování jejich případné progrese.

Makulární modul – kvantitativní měření edému sítnice. Diagnostika a monitorování onemocnění makulární oblasti.

Rohovkový modul – intrastromální mikroskopie s optickou tachymetrií.

Ultrazvukové vyšetření: Ke zhodnocení charakteru změn, určuje délku oka, hloubku přední komory pro výpočet mohutnosti čočky před operací šedého zákalu, vyšetření zvané biometrie.

A – scan: zobrazení pomocí echa; B – scan: je anatomický řez okem.

Rtg, CT, MR: Napomáhají při diagnostice onemocnění bulbu, lokalizaci nitroočních cizích těles, onemocnění zrakového nervu, patologii okohybných svalů, úrazy atd.

ERG – elektroretinografie: Vyšetření elektrických potenciálů vznikajících fotostimulací sítnice difuzním osvětlením, které využíváme při cirkulačních poruchách sítnice, diagnostice glaukomu a dalších.

PVEP – zrakové evokované potenciály: Je to vyšetření zejména diagnostické (vyšetření funkce zrakového nervu – neuritidy n. II., neuropatie, tupozrakost, roztroušená skleróza).

EOG – elektrookulografie: Vyhodnocuje změny klidového potenciálu oka při střídavé fixaci světlem, užívá se při cirkulárních poruchách sítnice, Bestova choroba (viteliformní hereditární dystrofie sítnice).

Kateřina Mašitová, Pavla Benešová (hor.kat@seznam.cz)