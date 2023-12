Vysoký normální krevní tlak 130/85–139/89 mmHg z pohledu kardiovaskulárního rizika

Summary

Rosolová, H. High normal blood pressure 130/85–139/89 mmHg in terms of cardiovascular risk

High normal blood pressure is defined as casual blood pressure from 130/85 to 139/89 mmHg. Epidemiological studies have demonstrated in the general population increased cardiovascular risk in subjects with high normal pressure compared to those with optimal blood pressure, i.e. pressure below 120/80 mmHg. However, in patients with cardiovascular diseases including heart failure low blood pressure levels are associated with increased cardiovascular mortality. In those patients we should maintain good perfusion of vital organs and not lower blood pressure below 120/80 mmHg.

Pojem vysoký normální krevní tlak (VNTK) se poprvé objevil v evropských doporučeních pro léčbu arteriální hypertenze vydaných Evropskou společností pro hypertenzi a Evropskou kardiologickou společností v r. 2003.(1) Bylo zde popsáno celkem 7 kategorií krevního tlaku (TK): optimální, normální, vysoký normální TK, hypertenze I.-III. stupně a izolovaná systolická hypertenze; toto rozdělení přetrvává i v dalších doporučeních z r. 2007 (Tab.).(2) Také Česká společnost pro hypertenzi akceptovala toto dělení TK ve svých Doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze z r. 2007.(3) Z epidemiologických studií je známo, že se stoupajícím systolickým i diastolickým TK kontinuálně stoupá riziko cévních mozkových příhod (ischemických i hemoragických), riziko kardiovaskulárních (KV) nemocí a dalších komplikací aterosklerózy; stoupá také riziko ledvinného a srdečního selhání a riziko vývoje mikro- a makroangiopatií u nemocných s diabetem.





Riziko KV nemocí stoupá u mužů i u žen v populaci kontinuálně s věkem od optimálních hodnot TK. Osoby s VNTK mají tedy vyšší KV riziko než osoby s normálním nebo optimálním TK.(4) Rozdělení kategorií TK se poněkud liší v amerických doporučeních: v JNC VII z r. 2003 se pro normální hodnoty TK i hodnoty VNTK používá název prehypertenze (tj. TK 120–139/80–89 mmHg).(5) V literatuře lze najít mnoho výsledků potvrzujících pozitivní asociaci VNTK s poruchami lipidového a glukózového metabolismu, a proto se tento rizikový profil nazývá kardiometabolický, neboť zvyšuje riziko pro aterosklerózu a KV nemoci i pro rozvoj diabetu 2. typu. Akumulace některých kardiometabolických rizikových faktorů včetně VNTK byla nazvána metabolický syndrom (MS), který se v poslední době stal velkým, populárním, ale i kritizovaným paradigmatem. Poslední definice z r. 2009, která byla publikována v renomovaném časopise Circulation a na které se dohodla řada odborných společností, je uvedena na Obr.(6) Na této definici se dohodli již dříve odborníci našeho Českého institutu metabolického syndromu, obecně prospěšná společnost (ČIMS, o. p. s.).(7) Nicméně akumulace kardiometabolických faktorů zahrnující MS zvyšuje riziko pro rozvoj řady subklinických orgánových poškození, jako jsou mikroalbuminurie, snížení elasticity tepen, ztluštění intimy-medie arteriálních stěn, hypertrofizace myokardu a další.

Studie, která přispěla k objasnění vztahu VNTK a metabolických rizikových faktorů, je italský projekt zvaný PAMELA (Pressioni Arteriose Monitorate E Loro Associazioni), do kterého bylo zařazeno přes 2000 mužů a žen ve věku 25–74 let, náhodně vybraných ze severní italské populace. Vyšetřený soubor byl rozdělen podle zjištěných hodnot kazuálního TK měřeného v ordinacích lékařů na skupiny osob s optimálním TK, normálním TK, VNTK a hypertenzí. Podobné rozdělení bylo provedeno i podle 24h monitorování TK a domácího měření TK. Bylo zjištěno, že kritéNCEP III pro metabolický syndrom (MS) z r. 2001 splňovalo v tomto souboru 16 % osob; kazuální TK 130/85 mmHg a vyšší se vyskytoval u 95 % osob s MS. Hodnota TK byla v pozitivní asociaci s hladinami glykémie a cholesterolu. Se stoupajícími hodnotami TK stoupala prevalence diabetu, porušené lačné glykémie i hladin cholesterolu. Studie trvala více než 12 let, a tak byl nalezen i vztah mezi MS a KV i celkovou mortalitou. Osoby s MS měly významně vyšší KV i celkovou mortalitu proti osobám bez MS, a to i po adjustaci k ostatním rizikovým faktorům (věk, pohlaví, kouření, konzumace alkoholu, předchozí KV příhody).

Nejdůležitější komponenty pro prognózu osob s MS byly v této studii právě hodnoty VNTK a porušená lačná glykémie. Přítomnost MS byla v pozitivní asocicaci s rozvojem hypertenze, hypertrofie levé komory srdeční a diabetu. Osoby s MS a hypertrofií levé komory srdeční měly vyšší KV i celkovou mortalitu, a to i po adjustaci na výše uvedené rizikové faktory. Autoři studie tak nepřímo prokázali, že na hypertrofizaci levé komory se nepodílí pouze výše TK, ale i faktory spojené s MS, vs. hyperinzulinémie a vyšší aktivita sympatického nervového systému, o kterých je známo, že se podílejí na hypertrofizaci srdečních svalových buněk i na růstu pojivových tkání.(8) Pokud se u osob s MS a VNTK měřeném v ordinaci vyskytoval i vyšší TK během 24h monitorování a při domácím měření TK, měly tyto osoby významně vyšší mortalitu než osoby s MS bez zvýšených hodnot TK při 24h monitorování TK a při domácím měření, což svědčí pro známý fakt, že výtěžnost měření TK v domácích podmínkách nebo po dobu 24 h je větší.(9, 10)

Nedávno publikovaná studie autorů Bo et al. ukazuje další důkazy o vztahu VNTK a metabolických poruch. Jedná se o průřezovou studii provedenou u 1700 osob z obecné italské populace (z města Asti). Hlavním výsledkem této studie je vztah mezi stoupajícím výskytem metabolických rizikových faktorů a kategoriemi optimálního, normálního, VNTK a hypertenze. U osob s VNTK byl vyšší výskyt porušené lačné glykémie, vyšších koncentrací triglyceridů a cholesterolu, vyšší HOMA-IR index (Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistance index) ve srovnání s osobami s normálním TK. Osoby s VNTK měly projevy endotelové dysfunkce, zvýšené markery oxidačního stresu a vaskulárního zánětu identifikovaného pomocí hladin C-reaktivního proteinu hodnoceného ultrasenzitivní metodou (hs-CRP). Italská populační studie prokázala u osob středního věku s VNTK vyšší prevalenci kardiometabolických rizikových faktorů ve srovnání s osobami s optimálním a normálním TK.(11)

Nevyřešenou otázkou zůstává, zda a u koho máme léčit VNTK? Studie the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) ve větvi léčby hypertenze neprokázala, by intenzívnější léčba hypertenze, tj. snížení TK k hodnotám 120/80 mmHg, měla větší protektivní vliv na kardiovaskulární riziko u nemocných s diabetem 2. typu než snížení TK k hodnotám 130/85 mmHg. Tyto výsledky a další analýzy znejistily stávající doporučení v léčbě hypertenze. Intenzívnější léčba TK měla za následek větší výskyt nežádoucích účinků (hypokalémie, snížení glomerulární filtrace). Došlo sice k redukci makroalbuminurie, ale nedošlo ke snížení kardiovaskulárního rizika (s výjimkou snížení cévních mozkových příhod, což však byl sekundární cíl studie), ani rizika renálního selhání.(12) Výsledky studií léčby hypertenze v posledních dvou letech vedly autory Evropských doporučení pro léčbu hypertenze z r. 2007 ke kritickému přehodnocení některých jejich tvrzení; v r. 2009 byl publikován Reappraisal Evropských doporučení pro léčbu hypertenze.(13)

Jediná studie, kerá si položila otázku, zda léčit osoby s prehypertenzí, byla studie the Trial of Preventing Hypertension (TROPHY), do které bylo zařazeno více než 800 osob a randomizováno na léčbu candesartanem nebo placebem. Primárním cílem studie byl nový vznik arteriální hypertenze po dobu 4 let, který byl u léčené skupiny nižší. Bohužel studie nesledovala dopad léčby prehypertenze na KV riziko.(14) Kromě studie TROPHY nemáme zatím žádnou studii, které by prokázala, že bychom měli zahájit léčbu hypertenze od hodnot VNTK, a to ani u osob s vysokým KV rizikem.

Z epidemiologickch studií je zřejmé, že vztah mezi hodnotou kazuálního TK a KV rizikem má lineární charakter a začíná od hodnot optimálního i lehce suboptimálního TK, tj. od 110/70 mmHg, zatímco u nemocných s aterosklerotickými vaskulárními nemocemi není nízký TK výhodný. Nízké hodnoty TK proto mohou být v pozitivní asociaci s vyšší KV úmrtností. U nemocných s aterosklerotickými vaskulárními chorobami tedy neplatí „že čím níže, tím lépe“; u těchto nemocných musí být zachována minimální perfúze životně důležitých orgánů, a proto velké snížení TK neria ní vhodné. V nedávné studii jsme prokázali, že u nemocných s chronickým srdečním selháváním byl nízký TK v nezávislé asociaci s vyšší KV úmrtností,(15) neboť nízký TK je také projevem selhání srdce jako pumpy. Závislost mezi hodnotami TK a KV rizikem má u nemocných s KV nemocemi nebo se srdečním selháváním tvar J křivky. Nelze opominout ani skutečnost, že mezi nemocnými existují ve všem individuální rozdíly; tak jako má každý svoji individuální citlivost k účinkům léků, tak má i svoji individuální toleranci ke snižování TK.

Potvrzuje se slavný výrok G. Rose, nestora kardiovaskulární epidemiologie, že „arteriální hypetenze by měla být definována hodnotami TK, při nichž vyšetřování a léčba přinese více dobrého než špatného“. Uměle vytvořená hranice normálního TK nebo cílového TK při léčbě hypertenze se může měnit podle výsledků velkých epidemiologických a farmakologických studií a zdá se, že nemusí být pro všechny nemocné identická.

O autorovi: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, II. interní klinika, Centrum preventivní kardiologie

e-mail: rosolova@fnplzen.cz