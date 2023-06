Využití modelu Imogene Kingové v praxi

SUMMARY

A nursing model is a schema which in concrete situation gives a guideline how to implement a nursing concept in practice. A nursing model is developing and changing way of nursing thinking and activities, it is based on attitudes, methods and goals of nursing.

V polovině 60. let minulého století docházelo mezi teoretiky ošetřovatelství k výměně názorů na vztahy mezi teorií a praxí. Proto Imogene Kingová koncipovala vlastní teorii. Vždy dbala na interakci mezi sestrou a pacientem/ klientem z pohledu dvou různých prostředí (péčí domácí a institucionalizovanou), a to od přijetí až do propuštění. Cílem modelu Kingové je dosáhnout, obnovit, udržet či navrátit zdraví jedinci a naplnit jeho společenské role. Pacient/klient (P/K) je chápán jako personální, interpersonální a sociální systém. Sestra pomáhá prostřednictvím procesu interakce. Zdrojem obtíží jedince bývají stresory ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Zásah sestry je interaktivní proces ošetřovatelství.

Koncepční model v ošetřovatelství je komplex názorů, myšlení a pozorování. Interpretace viděného a zjištěného. Funguje zde zpětná vazba mezi P/K a sestrou. Snaží se pomoci profesionálně realizovat ošetřovatelskou teorii v praxi. Metaparadigma ošetřovatelství je jádro, obsah, či předmět příslušné vědní disciplíny. Zdraví je charakterizováno stavem blaha, osobní pohody a nejen absencí nemoci. Prostředí je vnitřní a vnější okolí příjemce. Osoba je nemocná, jako příjemce ošetřovatelského výkonu. Ošetřovatelská péče je činnost, kterou vykonává sestra ve spolupráci s příjemcem nebo v jeho zájmu.

Kazuistika

Pan Josef M., 63l et, rozvedený, důchodce. Byl přijat pro postupující gangrénu na prstech PDK. Nechodil do diabetologické poradny, léčbu ignoroval. O své zdraví se nestaral. Za poslední měsíc zhubl o 7 kg z původních 56 kg. K lékaři ho dopravil kamarád, žije 5 let na ubytovně, má 3 děti, ale nestýká se s nimi. Pohybově je omezen, chodí o berlích. Lékařská diagnóza: DM 2. typu dekompenzovaný, stp. amputaci palce PDK, gangréna II., III. a IV. prstu PDK.

Osobnostní systém

Každý jedinec je personální systém, je tvořený souborem vlastností. Jedinec vnímá, chápe, myslí, identifikuje cíle a volí si prostředky a způsoby k dosažení cílů.

Vnímání zdravotního stavu Subjektivně: Nechodil jsem k lékaři, i když vím, že mám vysoký cukr. Dietu moc nedodržuji. Prsty na noze mě bolí, že se nemohu ani obout. Objektivně: Nemocný je informován o své diagnóze a o možných komplikacích, má zájem spolupracovat. Chápe, že jeho onemocnění se samo nevyléčí, proto vyhledal lékařskou pomoc.

Růst a vývoj osobnosti Subjektivně: Informace o své nemoci jsem dostal, ale nijak zvlášť se jimi neřídím. Objektivně: Pacient si uvědomuje, že bude nadále navštěvovat lékaře, že se o své zdraví musí starat především sám. Vzhled těla Subjektivně: Jsem si vědom svého vzhledu, nevadí mi, jak vypadám. Na obvazy jsem si zvykl. Cítím se občas unavený.

Můj způsob života je nezdravý.Objektivně: Pacientovi obvazy nevadí, dokáže si je sám vyměnit. Kvůli omezenému pohybu je jeho pohybový režim snížen. Vnímání času a prostoru Subjektivně: Čas trávím na ubytovně s kamarádem. Děti mě nenavštěvují, nestýkají se se mnou. Žiji sám, jsem důchodce. Pobyt v nemocnici mi nevadí. Objektivně: Mimo hospitalizaci tráví svůj čas sám nebo s kamarády. Těžko se pohybuje, straní se lidí. Rodina o něj nejeví zájem. Hospitalizaci vítá.

Interpersonální systém

Tento systém vzniká na základě interakcí jedinců. Umožňuje dosáhnout ošetřovatelského cíle. Kroky jsou cyklické a prostřednictvím zpětné vazby se mohou opakovat. Mezi prvky interpersonálního systému patří:

Interakce Objektivně: S pacientem jsem navázala individuální kontakt. Komunikace je ztížená, je uzavřený. Vlastní pocity nevyjadřuje.

Komunikace Subjektivně: Společnost nevyhledávám, protože mě ta noha bolí. Objektivně: Pacient komunikuje s personálem i se spolupacientem. Projevuje se nekonfliktně. Zjevně má bolesti, ale léky nevyžaduje. Pohybuje se sám, na toaletu dojde.

Transakce Subjektivně: O své zdraví se budu snažit lépe pečovat, když vím, kam až mě zdravotní problémy dovedly. Objektivně: Transakce kladná – komunikuje s personálem, učí se předcházet komplikacím.

Role Subjektivně: Jsem rozvedený, jsem otec, dědeček, pracoval jsem jako dělník, nyní jsem důchodce.Objektivně: Tč. pacient, muž, otec, dědeček, důchodce.

Stres Subjektivně: Mám obavy, že nemoc postupuje a nebudu moci chodit, případně přijdu o nohu. Jsem na všechno sám. Objektivně: Pacient připouští obavy z komplikací, bojí se zhoršení zdravotního stavu. Stresorem je, že ho nenavštěvují děti.

Společensko-sociální systém -celospolečenská situace

Autorita Subjektivně: Jsem v důchodu, rodina mě odepsala. Nikdo mě nepotřebuje. Objektivně: Respektuje autoritu personálu a k nemocničnímu režimu se chová vstřícně.

Síla a moc Subjektivně: Je to asi 6 let, co mi vzali palec, cítím se slabý, bez energie. Objektivně: Působí rezignovaně, uvědomuje si možné následky a nevěří, že může dojít ke zlepšení.

Postavení Subjektivně: Žiji sám a je ze mě mrzák. Objektivně: V pozici pacienta se cítí dobře, protože má zajištěnou zdravotní péči a sociální jistoty.

Rozhodování Subjektivně: Už je mi všechno jedno, jsem sám, za mě rozhodují jiní. Objektivně: O hospitalizaci rozhodl jeho spolubydlící a dovedl ho do nemocnice. Nemá s kým jiným konzultovat své problémy.

Ošetřovatelské diagnózy podle NANDA taxonomie II.

Chronická bolest (D12, T1, 00133) v souvislosti s infekcí a nekrózou na prstech PDK projevující se bolestivým chováním, fantomovými bolestmi, omezeným pohybem, nedostatečným spánkem. Nedostatečná výživa (D2, T1, 00001) v souvislosti s nedodržováním doporučených denních dávek jídla projevující se úbytkem na váze, nedostatečným zájmem o jídlo, podvýživou (BMI 18). Sociální izolace (D12, T3, 00053) v souvislosti s neschopností navázat osobní vztahy projevující se vyjadřováním pocitů samoty, odmítnutí ze strany rodiny, smutkem, apatií, špatnou náladou, nekomunikativností, vyhledáváním samoty. Porušený tělesný obraz (D6, T3, 00118). Porušený spánek (D4, T1, 00095). Neefektivní podpora zdraví (D4, T1, 00095).

