Význam neurofyziologických vyšetření u pacientů v kómatu

Somatosenzorické evokované potenciály (SEP), vizuální evokované potenciály (VEP) a blink reflex (vyšetření trigeminofaciálního reflexního oblouku) mají v těchto indikacích okrajový význam zejména pro svou citlivost vůči zevním i vnitřním vlivům (toxiny, farmaka, anestezie, změny vnitřního prostředí…). Stav smrti mozku je charakterizován ztrátou funkce velkého mozku a mozkového kmene. Je nutné opakovat neurologická vyšetření, která ukazují na funkci obou. Pomocnou vyšetřovací metodou zde může být opakované EEG vyšetření, BAEP a také transkraniální „doppler“. Definitivním důkazem nevratné ztráty funkce mozku je angiografické či radionuklidové vyšetření se zjištěním chybění krevního průtoku v nitrolebí.

Vyšetření EEG může pomoci při stanovení objektivní míry mozkové dysfunkce. EEG nález je zařazen mezi pomocná kritéria smrti mozku – nález elektrocerebrální inaktivity (resp. elekrocerebrálního ticha). Je prováděn 30minutový záznam pomocí skalpových elektrod. Nález elektrocerebrální inaktivity však není specifický pro smrt mozku, může se vyskytnout i u pacientů podchlazených, intoxikovaných a u metabolického či endokrinního rozvratu.

Vyšetření BAEP evokované potenciály – vyšetří sluchovou dráhu po úroveň horního kmene stimulací ucha zvukovými impulzy o vysoké frekvenci. U křivky zachycující elektrickou odpověď během 10 milisekund se hodnotí latence pěti vln, jejich amplituda a intervaly mezi nimi.

Obecně je přijímáno, že I. vlna je generována sluchovým nervem v pyramidě, II. vlna při vstupu do mozkového kmene, III. vlna kochleárními jádry, vlny IV a V strukturami sluchové dráhy v kmeni a VI. vlna z oblasti rostrálního kmene.

U poruch vědomí má největší význam pokles amplitudy až vymizení jednotlivých vln. BAEP jsou rezistentní vůči farmakům, toxinům a změnám vnitřního prostředí, teploty apod. K vyšetření se používají tři skalpové elektrody, stimulujeme sluchadly (lze i nitroušními).

Vyšetření trvá asi 15 minut. Pro prognózu pacientů s poruchou vědomí je důležitá výbavnost vlny V, jejíž absence znamená špatnou prognózu. Vyšetření BAEP nelze považovat za spolehlivé, protože neznáme stav sluchu pacienta před chorobou, nevýbavnost nastane například i u zlomeniny pyramid.

KAZUISTIKA

Dívka, 10 let, premorbidně zdráva, sražena autem, ihned porucha vědomí, zachovalá spontánní ventilace, přijata na dětskou ARK FNsP Ostrava. Polytrauma – podle CT v den úrazu – prokrvácená kontuze mozku F vpravo, fissura okcipitálně vlevo, fraktura levé pyramidy a levého femuru. Po přijetí zavedeno čidlo intrakraniálního tlaku (ICP), katétr do jugulárního bulbu. Antiedematózní terapie, pacientka byla ventilována a tlumena. Neurologický nález při přijetí – kóma, GCS 3, zachovány bulbární refl exy.

Průběh na JIP

1. den – kóma, ventilována, tlumena, ICP norma, 2. den – beze změn, M iopental (THP), neurologické vyšetření – zachován korneální refl ex, ICP norma, 3. den – zdravotní stav beze změny, CT kontrola – okcipitálně vlevo hematom, chirurgické operace – repozice a osteosyntéza fraktury femuru vlevo, ICP norma, 4. den – stabilizace stavu, ICP norma, 5. den – rozvoj DIC, CT kontrola – subdurální hydrom F vlevo, neurologicky – arefl exie nad C1, ICP a perfuze norma, 6. den – trvá arefl exie nad C1, areaktivní kóma, BAEP – bez známek kmenové léze, EEG – labilní theta 4–7 Hz, generalizovaná ostrá theta, v noci ICP nad 30, hladina THP nad 200, 7. den – trvá areaktivní kóma s kmenovou arefl exií, rozvoj renálního selhání, ICP 25–30, THP stále 200, 8. den – prohloubení koagulační poruchy, anurie, anemizace, dialýza, neurolog. beze změny, ICP hran., hladina THP vysoká – 103, 9. den – prohloubení renální insuficience, reziduální dechová aktivita, incipientní selhávání oběhu, THP již nízký, ICP až 46, 10. den – neurologické vyšetření – areaktivní kóma, kmenová arefl exie, BAEP – vybavena pouze vlna I vpravo, perfuze mozku 0, ICP vysoký nad 100, selhání oběhu, exitus. Elektrofyziologická vyšetření v diagnostice mozkové smrti považujeme za vyšetření pomocná.

U pacientů v kritickém stavu s poruchou vědomí jsou elektrofyziologická vyšetření relativně rychle a snadno proveditelná, bezpečná pro pacienta, s možností vyšetření přímo na pracovišti intenzivní péče. Přinášejí cenné informace o vývoji zdravotního stavu a jsou schopna varovat při změně. Práce byla zpracována s pomocí oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.

SOUHRN

Neurofyziologická vyšetření jsou využívána na odděleních ARO nebo JIP u pacientů s poruchou vědomí, intubovaných a tlumených v indikovaných případech. Získáváme informace o funkci nervového systému, o stupni bezvědomí a jsou rovněž pomocnými vyšetřeními v diagnostice smrti mozku.

SUMMARY

Neurophysiologic examinations are performed at ARO departments and ICUs in patients with decreased level of consciousness, intubated and sedated as ordered. The examinations give us information about nervous system functioning, level of consciousness, and also aid in diagnosing brain death.

O autorovi: Šárka Koňařová, Hana Staufčíková Klinika dětské neurologie, FNsP Ostrava (sarka.konarova@fnspo.cz)