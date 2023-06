Vznikla petice pro rozšiřování sítě center dětské oční péče v Praze

V Praze je celkem 79 zdravotnických zařízení pro děti a dorost kde pracuje dohromady 243 lékařů. K petici se tak oficiálně připojila pětina z nich. Žádají Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), Odborovou zdravotní pojišťovnu (OZP) a Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra (ZPMV), aby častěji svolily k uzavření smlouvy s ambulantními zařízeními, která se dětské oční péči věnují. Petice byla předána radnímu města Prahy pro oblast zdravotnictví Martinu Dlouhému.

Za své do soukromých zařízení

Praktičtí lékaři pro děti a dorost iniciovali vznik petice, neboť nemají kam odesílat na vyšetření své pacienty mladší 5 let. Jak lékaři upozornili, čekací doby v zařízeních, jež mají smlouvu s uvedenými pojišťovnami, se pohybují od 5 do 7 měsíců, některá zařízení již nové pacienty vůbec nepřijímají. Rodiče dětských pacientů jsou pak podle petičníků nuceni volit zařízení, jež smlouvu s pojišťovnou nemají, a péči si hradit sami, přestože se jedná o péči, která má být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

„Dětí s očními vadami však stále přibývá, což je ovlivněno jak genetikou, tak životním stylem. Interdisciplinární spolupráce v pediatrii zahrnuje mimo jiné oftalmologická vyšetření. Jedná se zejména o ošetření akutních stavů, průplachy slzných kanálků a vyšetření dětí v návaznosti na preventivní prohlídky. V těchto případech je třeba odeslat dětského pacienta na specializované pracoviště k detailnímu dovyšetření a určení následné léčby,“ uvádí lékaři v prohlášení k petici.

Včasný záchyt a léčba

Zlepšení dostupnosti dětské oční péče by mělo přispět k eliminaci rizik vzniku očních problémů u dětí. „Petici předáváme na magistrát, protože se domníváme, že jeho představitelé nevystupují v této problematice aktivně a nepřispívají dostatečně k rozvoji sítě poskytovatelů dětské oční péče,“ vysvětlila ředitelka Dětského očního centra Kukátko Magda Pravdová.

Brzká diagnóza a včasné zahájení léčby očních vad a onemocnění dětí je podle ní jedním ze základních předpokladů úspěchu.

„U dětí se jedná zejména o zachycení očních vad, které mohou způsobit tupozrakost a šilhání. Pokud tyto děti nejsou léčeny včas, může jim prodleva způsobit celoživotní zrakový handicap. V určitých případech je důsledkem zpoždění léčby snížení a někdy až úplná ztráta zrakové ostrosti, kterou pak lze přirovnat k částečnému oslepnutí jednoho oka. Zbytečné čekání na vyšetření v řádech několika měsíců tak v některých případech může mít fatální důsledky,“ uvedla Magda Pravdová a pro naši redakci dodala, že další skupinu dětí, u nichž nelze s péčí otálet, jsou kojenci, kteří mají problémy s průchodností slzných kanálků.

„Jde o problematiku, kterou řeší jen velmi málo pracovišť a i zde platí, že zachycení a včasná léčba (cca do 6–8 měsíců věku dítěte) neprůchodnosti slzných kanálků je u kojenců rozhodujícím faktorem. Po uplynutí této doby je pak již nutné provádět zákrok na oku dítěte v narkóze, což je pro tak malý organismus zbytečná zátěž,“ upozorňuje ředitelka Pravdová, která je jedním z členů petičního výboru, a vysvětlila, proč byla petice adresována právě pražskému magistrátu.

Nízká podpora ze strany magistrátu

Jakékoli zdravotnické zařízení, které chce uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí nejprve projít výběrovým řízením na magistrátu. Komise pak rozhodne, zda vydá doporučující stanovisko k uzavření smlouvy, či nikoli. Výběrového řízení se kromě žadatelů o smlouvu u pojišťovny zúčastní čtyři rozhodci zastoupení odborníkem v dané problematice (například očním lékařem), zástupcem České lékařské komory, magistrátu a pojišťovny.

„Doporučující stanoviska jsou nesporná v případě čtyř souhlasících a žádného nesouhlasu nebo při poměru tři souhlasící versus jeden nesouhlas, třetí variantou je výsledek dva na dva, kdy rozhoduje hlas pojišťovny. Absolvovali jsme již několik výběrových řízení a ani na jednom z nich magistrát potřebnost dětských oftalmologických ambulantních zařízení neobhajoval, přestože na nedostatečnou kapacitu většinou vždy upozorňuje spolurozhodující oční lékař (zástupce České oftalmologické společností ČLS JEP).

Magistrát k těmto informacím dosud nepřihlížel a my prostřednictvím petice požadujeme písemné či ústní stanovisko, že bude podporovat uzavírání smluv s ambulantními poskytovateli oční péče pro děti,“ vysvětlila naší redakci Magda Pravdová.

Jde o smlouvy s pojišťovnami

Jde tedy o smlouvy se zdravotními pojišťovnami, z nichž jsou podle jejích slov k uzavírání smluv ochotné spíše menší pojišťovny. Stanovisko Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) naší redakci ozřejmil její mluvčí Oldřich Tichý.

„Protože neexistuje odbornost dětský oftalmolog, ale pouze jedna společná odbornost pro děti i dospělé (705 – oftalmologie), můžeme se bavit o dostatku či nedostatku oftalmologů jako takových. Konkrétně je v Praze nasmlouváno 157 pracovišť s odborností oftalmologie, což je více než 17 % z celé republiky. Při přepočtu na počet obyvatel je evidentní, je to výrazně více než celorepublikový průměr,“ reagoval na obavu z nedostatku specializované oční péče pro děti mluvčí Tichý a dodal, že pokud klienti VZP mají v Praze problémy s dlouhým čekáním na péči oftalmologů, je VZP připravena jim pomoci.

„Je třeba si uvědomit, že nejde o péči, která by zachraňovala životy, takže by musela být dostupná akutně ihned a bez čekání. Klienti, kteří by měli pocit, že musejí čekat nepřiměřeně dlouho (několik měsíců), se mohou obrátit na pobočku VZP a pojišťovna jim zajistí péči v adekvátním časovém horizontu (jednotky týdnů). Pracovníci pražské pobočky VZP dnes ověřili situaci a u některých našich smluvních poskytovatelů jsou schopni se o pacienty postarat v rozmezí přibližně 7–10 dnů,“ popsal přístup VZP Oldřich Tichý.

Tak krátkou lhůtu však dle petičníků dodržet nelze. „Z našich opakovaných šetření vyplývá, že děti do 5 let na komplexní oční vyšetření v takto krátké lhůtě žádné pracoviště neobjedná,“ uzavírá Magda Pravdová.