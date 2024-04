VZP ověří v projektu zájem seniorů o očkování proti pneumokokům

Radní také schválili plán veřejných zakázek pro rok 2015 v rozsahu zhruba 110 milionů korun a vyhodnotili dostupnost zdravotní péče v jednotlivých regionech, což souvisí se zavedením nových principů smluvní politiky.

Kabátek po jednání správní rady novinářům řekl, že program očkování proti pneumokokovým infekcím, které patří k nejnebezpečnějším komplikacím chřipky, budou postupně analyzovat, a pokud by zájem byl vyšší, požádají správní radu o navýšení z rezerv fondu prevence.

„My si slibujeme od toho kroku, že si ověříme, jaký je zájem mezi klienty této věkové skupiny o očkování proti pneumokokovým infekcím, a poskytneme tak argumenty a data pro to, aby mohla probíhat seriózní diskuse o tom, zda toto očkování má být zařazeno do základního fondu,“ shrnul. Při ceně vakcíny zhruba 1300 korun by mohlo nabídky využít asi 10.000 pojištěnců.





Radní Michal Sojka (ČSSD) ocenil, že poprvé dostali už na počátku roku ucelený plán reálně zvažovaných veřejných zakázek. „Plán je členěn podle jednotlivých úseků, regionů i podle rozsahu zakázek z hlediska finančního limitu tak, abychom byli schopni obhájit způsob, jakým veřejné zakázky zadáváme,“ řekl ředitel s tím, že dnes projednala rada zakázku na dodávku reklamních předmětů, která se každoročně opakuje.

„Plán vůbec neznamená jakékoli definitivní schválení. Všechny zakázky půjdou do pracovní skupiny pro investice a posléze zakázky nad pět milionů bude schvalovat správní rada,“ zdůraznil předseda rady Jiří Běhounek.

Správní rada také vyhodnotila počty lékařů v regionech s tím, že největší problém v obsazenosti je na Vysočině, kde práci lékařů z terénu musejí zastat v řadě případů lékaři z nemocnic. Proto tam je také největší počet těch, kteří mají větší úvazek než 1,2.

„Nasmlouvávání nových kapacit bude velmi pečlivě hodnoceno, protože v současné době je kapacit v ČR z pohledu VZP dostatek, nejsou ale regionálně rozmístěny,“ uvedl Běhounek. Nejvíce souběhů v ČR nad 1,2 úvazku má Vysočina, je to podle Běhounka dáno rozdrobeností sídelní a nedostatkem odborníků, takže lékaři z nemocnic suplují ambulantní specialisty v terénu. VZP nyní řeší, jak motivovat lékaře, aby do „venkovských prostor“ šli.