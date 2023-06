VZP připomíná limity čekacích dob

Zdroj: Redakce

Na operaci katarakty může pacient čekat maximálně 30 týdnů. Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy musí začít do 4 týdnů, echokardiografie do 10 týdnů, u angiografie nekoronárních tepen a vaskulárních intervenčních výkonů do 8 týdnů, denzitometrie do 16 týdnů a mamografického vyšetření do 6 týdnů.