VZP přispěje klientům na očkování proti žloutence, začala u dětí

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) přispěje svým klientům v souvislosti se záplavami na očkování proti žloutence, a to všem, kteří o to projeví zájem, nejen těm, kteří žijí v zaplavených regionech. ČTK to řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) v pondělí oznámila, že uhradí svým pojištěncům z oblastí záplav očkování proti hepatitidě A a B a proti některým dalším infekcím.