WHO: Na boj s tropickými nemocemi potřebujeme miliardy dolarů

Na účinný boj se spavou nemocí, říční slepotou či schistosomózou by podle dnešního prohlášení šéfky Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Chanové bylo potřeba shromáždit do roku 2020 asi 16 miliard dolarů (383 miliard korun).

Podle Chanové musí mezinárodní společenství vyvinout mnohem větší úsilí v boji s tropickými chorobami. Ty totiž postihují nejen zdraví lidí, ale ohrožují také hospodářský rozvoj postižených zemí. Potřeba je podle šéfky WHO především „nový způsob uvažování“ v oblasti rozvojové politiky. Boj s tropickými chorobami se podle ní musí stát její integrální součástí.

Důležitou roli podle Chanové musí v boji proti tropickým chorobám hrát i farmaceutické firmy, které by měly více pomáhat bez ohledu na vlastní zisk. Zodpovědnosti se ale nesmí zříkat ani postižené země. Samy prý však nutné prostředky, které WHO odhadla do roku 2030 na 32 miliard dolarů (768 miliard korun), nejsou schopny investovat.

Podle Chanové se v posledních letech podařilo dosáhnout i mnoha úspěchů. „Společné úsilí některých afrických zemí snížilo výskyt trypanosomiázy (spavé nemoci) o 90 procent,“ uvedla. Už ve více než 70 zemích světa podle ní existují také plány na boj s tropickými nemocemi. Téměř 30 zemím se podařilo splnit cíl WHO, aby bylo do roku 2014 před parazitickým onemocněním helmintiázou chráněno 75 procent školních dětí.