WHO varovala před možným rozšířením obrny na Ukrajině

O dvou případech nebezpečné virové infekce v Zakarpatské oblasti sousedící se Slovenskem informoval ukrajinský tisk v minulých dnech.

Dětská obrna byla zjištěna u dvou dětí, desetiměsíčního a čtyřletého. Podle prohlášení WHO je důvodem vážný nedostatek očkovacích vakcín. Za posledních sedm let se úroveň vakcinace na Ukrajině výrazně snížila, proti dětské obrně údajně nebyla očkována ani polovina dětí. Letos jich kvůli nedostatku vakcíny bylo očkováno jen 14 procent.

WHO a UNICEF se snaží ukrajinským úřadům všemožně pomoci, nebezpečí nákazy do ostatních ukrajinských oblastí ale hrozí, uvádí se v prohlášení. Do Zakarpatské oblasti by neměly zajíždět osoby, které očkování nechrání.

Dětská obrna byla v minulých letech zaznamenána v rozvojových zemích, rozšířená je zejména v Afghánistánu, Pákistánu a Nigérii. V České republice je očkování proti této chorobě pro děti povinné.