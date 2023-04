WHO zařadila lindan a DDT na seznam karcinogenních látek

IARC podle dnešního vyjádření zařadila lindan na seznam látek používaných v zemědělství jako „karcinogenní pro člověka“ a DDT jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“. U obou z nich prý totiž byla prokázána souvislost se vznikem takzvaných non-Hodgkinových lymfomů, tedy skupiny onemocnění způsobujících rakovinu krve.

Do skupiny „možná karcinogenní pro člověka“ zařadila IARC podle dnešního prohlášení i herbicid 2,4-D, který patří k jedněm k nejužívanějších na světě. Může prý totiž spouštět takzvaný oxidační stres, který se podílí na vzniku mnoha nemocí, a existují prý i důkazy, že oslabuje imunitní systém.

Použití lindanu je nejpozději od roku 2009 zakázáno nebo výrazně omezeno ve většině zemí světa na základě černé listiny takzvané Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. V Československu se lindan vyráběl od roku 1961 v podniku Spolana Neratovice.

DDT byl vyvinut už na konci 19. století a po druhé světové válce se hojně rozšířil po celém světě jako přípravek k hubení hmyzu, především komárů v tropických zemích. V Československu došlo k jeho zákazu v 70. letech. Ještě několik let poté se však používal k hubení vší. Podle WHO se jako látka dlouho přetrvávající v životním prostředí ale DDT stále dostává prostřednictvím stravy do organizmu člověka.