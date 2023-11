Z mrtvice se nevyspíš, hlásá druhý ročník kampaně Čas je mozek

TISKOVÁ ZPRÁVA

Čeští lékaři poskytují pacientům s cévní mozkovou příhodou špičkovou péči, která výborně obstojí i v celoevropském srovnání. Přesto ale u nás právě tato diagnóza patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Lidé totiž často podcení prvotní příznaky a k lékařům přijedou pozdě.

Mrtvice v 85 % případů vzniká ucpáním mozkové tepny krevní sraženinou. K jejímu odstranění lékaři obvykle volí trombolýzu, tedy podání léku na ředění krve. V Česku je ale hojně využívána i nejmodernější metoda léčby mrtvice, tzv. mechanická trombektomie, která spočívá ve vyjmutí sraženiny pomocí katétru zavedeného přes tříslo až do mozku. Podle statistik se v roce 2015 v celé Evropě touto metodou léčilo 1–2% pacientů. V tuzemsku tak ovšem bylo léčeno 4,22 % pacientů. To je druhý nejlepší výsledek v Evropě – před Českem je pouze Německo.





„Není pochyb, že péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou má u nás skvělou úroveň. Stále je však nutné, aby se veřejnost naučila příznaky mozkové mrtvice rozeznat. Jen tak mohou lékaři začít s léčbou včas,“ upozorňuje MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky UK 2. LF a FN Motol a předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

Když Čas je mozek

Mezi základní příznaky cévní mozkové příhody patří pokleslý koutek na tváři, ochrnutí končetin nebo porucha řeči, což si lidé mohou spojovat s únavou či krátkou indispozicí. „Velmi obvyklé je, že prvotní symptomy mrtvice člověk podcení a jednoduše se z nich pokusí vyspat. To je ale vůbec to nejhorší, co může udělat,“ varuje primář Tomek.

Ztrácí se tím čas, který je v případě mrtvice naprosto zásadní. „Po propuknutí příznaků mrtvice má člověk jen čtyři a půl, maximálně šest hodin k započetí léčby. Platí ale, že čím dříve se člověk dostane do nemocnice, tím lépe. Již po prvních pěti minutách totiž mozkové buňky začínají kvůli nedostatku kyslíku odumírat a po několika málo minutách či hodinách je mozek nenávratně poškozen,“ vysvětluje primář Tomek. Jestliže mrtvice udeří, měla by se podle odborníků rychle zavolat záchranná služba, která pacienta převeze ke specialistům.

I na to se snažila upozornit akce v Praze na Andělu, kterou začal druhý ročník osvětové kampaně Čas je mozek. Návštěvníci velkého stanu zde mohli narazit na rozestlanou postel s jasným vzkazem: „Z mrtvice se nevyspíš! Volej 155!“. Zatejpováním končetin se lidé alespoň na malou chvíli mohli vcítit do role těch, jimž mrtvice přivodila částečné ochrnutí. O nemoci se dozvěděli řadu zajímavostí prostřednictvím soutěžních kvízů a rozhovorů s lékaři. A vyzkoušeli si také, jaké to je, když člověk v důsledku mrtvice špatně vidí. K tomu sloužily speciální brýle simulující různé zrakové vady.