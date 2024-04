Za deset let podlehlo nemocem srdce přes půl milionu Čechů

Autor: Redakce

Za posledních deset let podlehlo nemocem srdce přes půl milionu Čechů, jsou nejčastější příčinou úmrtí. Loni na jejich následky zemřelo asi 49.000 lidí, o rok dřív to bylo 48.000 a v roce 2015 pak 51.000. V posledních letech má tato příčina úmrtí klesající tendenci. Vyplývá to ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Většímu riziku jsou vystaveni diabetici, obézní a lidé s vysokým tlakem či hladinou cholesterolu v krvi. V sobotu 29. září se připomínal Světový den srdce.