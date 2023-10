Za případné vedlejší účinky pandemické vakcíny se zaručí stát

Ministerstvo předpokládá, že počet očkovaných by se tím rozšířil o 50.000 až 100.000. Hlavní hygienik ČR Michael Vít potvrdil, že očkování bude pokračovat i v chřipkové epidemii.

Šnajdr upřesnil, že vakcínu má již 2000 z 5400 praktických lékařů, tedy více než třetina, a většina očkovacích center. Současně s vakcínou se rozváží antivirotikum Tamiflu, které se bude používat k léčbě pacientů s těžším průběhem prasečí chřipky.

Tamiflu již dostala většina nemocnic, z 2500 pediatrů má toto antivirotikum 300. „Pokud je o nemocnice, tak ze 157 lůžkových zařízení máme zavezeny všechny kromě dvou,“ upřesnil náměstek. „Je reálné, že do pátku bude vše rozvezeno,“ ujistil.

Zdůraznil, že očkování je pro vybrané pacienty dobrovolné, povinnost očkovat mají zdravotnická zařízení ze zákona. Ministerstvo předpokládá, že část pacientů očkování odmítne, tím vznikne volná rezerva pro očkování dalších lidí se zdravotním ohrožením. V úvahu připadá i očkování dětí od deseti let, kterým podle nejnovějších doporučení stačí jedna dávka.





Zároveň se na základě studií prodlužuje o dva roky použitelnost antivirotika Tamiflu, z původních pěti let na sedm. „Klinické studie očekávají posunutí až na deset let, jinak by bylo nehospodárné v dřívějších letech antivirotikum nakupovat,“ řekl Šnajdr. Zásoby Tamiflu, jež Česko má, jsou podle něj plně v této době životnosti.

Vít uvedl, že pandemická vlna může trvat od čtyř měsíců do 1,5 roku. V té době je podle něj nutno očkovat. Česko má nyní podle ministerstva hlášeno za minulý týden 269 případů chřipky na 100.000 obyvatel.

„Kdyby byla pravda, co říká hejtman David Rath (ČSSD), že očkujeme pozdě, kdy už je epidemie, tak v tuto chvíli nemůže očkovat Dánsko, Island, Německo, Francie, Řecko. Jsou to všechno státy, které mají i trojnásobně tuto hranici překročenou,“ řekl Vít.

„Ve Švédsku či Norsku už mají epidemii v celé zemi a očkovali přes dva miliony obyvatel. Také Česko bude v epidemii očkovat,“ řekl. V Česku zasáhla epidemie chřipky zatím tři kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Zlínský.

Pacient, který by byl očkován v inkubační době chřipky, vytvoří si podle Víta protilátky. „Ano, my nemusíme zabránit onemocnění, ale bude mít daleko klinicky méně závažný průběh, než kdyby nebyl očkován. Rozhodně nezačíná Česká republika pozdě, ale v době výskytu, který je ve většině evropských států, které očkují,“ dodal Vít.

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš informoval, že může být očkováno proti pandemické chřipce více lidí tím, že se rozšiřuje jednodávkové schéma. Jedna dávka stačí dětem od deseti let, horní hranice očkování není omezena, doposud bylo jednodávkové očkování pro lidi od 18 do 60 let. „To znamená, že státem nakoupené vakcíny poslouží většímu počtu občanů,“ shrnul.

Důležité podle Beneše je i to, že pacienti očkovaní sezonní vakcínou mohou být bez problému očkováni i pandemickou vakcínu, aniž se u nich nahromadí nežádoucí účinky nebo rizika.

Šnajdr dodal, že nová klinická data potvrdila, že vakcína je bezpečná. „Nežádoucí účinky jsou shodné jako u sezonní chřipky. V rámci jasnosti, nezpochybnitelnosti a ochoty ministerstva mohu jasně garantovat, že ministerstvo a Česká republika přebírá za případné nežádoucí účinky odpovědnost,“ shrnul.