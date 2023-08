Žádné opatření nelze prosazovat silou

OTÁZKA: Hodně se také mluví o korupci. Jaký je váš názor na úplatnost ve zdravotnictví?

ODPOVĚĎ:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D.

Uvažuji o strategii boje proti korupci. Současné nastavení považuji, použiji-li vojenskou terminologii, za kobercový nálet se snahou vybombardovat úplně všechno, zatímco já bych volil strategii cílených úderů. Pokud je někdo odhalen, nechť je souzen, odsouzen a pyká, ale pokud někteří novináři zveřejňovali majetky ředitelů fakultních nemocnic s titulkem „V nemocnicích mizí miliardy a toto jsou milionové majetky ředitelů“, je to naprosto podúrovňové. Leckdo mohl získat majetek legálně zdaněnými příjmy nebo třeba dědictvím, což nemá vůbec nic společného s jeho pracovním zařazením. Sám jsem necítil potřebu zveřejnit svůj majetek, který jsem všechen nabyl před dobou, než jsem nastoupil na post ředitele fakultní nemocnice, a mám naprosto čisté svědomí v tom, že jsem nikdy v životě nevzal žádný úplatek. Takto nastavená strategie boje s korupcí ve zdravotnictví vyvolává dojem jakéhosi hlubšího pozadí.

Mám pocit, že jde v podstatě o to navodit politickou atmosféru, že není třeba do zdravotnického sektoru přidávat prostředky. Byť je systém podfinancován, žehrá se na to, že peníze v něm jsou, avšak jsou intenzivně rozkrádány. Což by se ovšem dalo říci o každém resortu. Jenomže kvůli této situaci se nyní dramaticky ztížila možnost lékařů vyjet na kongres, který by byl sponzorovaný nějakou firmou.

Nepopírám, že existují lékaři, kteří se snaží ovlivnit výběrové řízení, aby měli nejlepší a nejdražší preparáty, ať už z důvodu, že je chtějí pro pacienty, nebo proto, že jsou skutečně uplaceni a „cesta na kongres“ (v těchto případech spíše turistika) by mohla být vnímána jako jistá forma úplatku. Výběrový mechanismus však – pokud je dobře nastaven – zmanipulování výběrového řízení neumožní, protože o tom, co se vybere a co se nevybere, rozhoduje ve finále management nemocnice. Takže sankcionovat plošně všechny lékaře mi připadá jako velmi špatné rozhodnutí.

Pokud by toto platilo beze zbytku i do budoucna, přestane část českých lékařů jezdit na kongresy, protože nemocnice na takové cesty mají jen velmi omezené prostředky. A zafinancovat jejich výjezd z veřejných zdrojů nebo přes různé neadresné fondy nebude vůbec jednoduché. Nedovedu si představit, jaký by to mělo dopad na mladou generaci lékařů, která chce něco prezentovat v zahraničí a také získat nějaké nové poznatky. Česká republika by byla svou absencí na kongresech naprosto unikátní.

13.10.2011 11:01:13