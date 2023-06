Záněty nosu a vedlejších dutin

Nosní dutina má na každé straně několik výběžků (výchlipek), kterým říkáme vedlejší nosní dutiny (čelistní, čichové, čelní a klínové). Při narození jsou vyvinuté pouze čichové sklípky, teprve později dochází k rozvoji dalších (čichové mají klinický význam od zhruba 5 let, čelní dutiny od 10–12 let).

Příčina a příznaky zánětů vedlejších nosních dutin

Příčinou zánětu nosních dutin je infekce. Zpočátku se obvykle jedná o infekci virovou – nachlazení (rýmu). Viry sliznici poškozují a oslabují její obranyschopnost, takže může být cílem nájezdu škodlivých bakterií, které pronikají do nosu s vdechnutým vzduchem. Zanícená sliznice otéká. Někdy je v popředí zánětu ucpání nosu a sekrece z něj, jindy infekce postižených dutin, kdy je jejich ústí ucpané a uvnitř se hromadí hnis.

Méně častou příčinou zánětu vedlejších dutin nosních může být infekce mykotická (houby či plísně). Zhoršená průchodnost nosu, například při nosní polypóze (zvětšené nosní mandli, správněji hltanové mandli) či vybočení nosní přepážky také přispívají ke vzniku zánětu vedlejších dutin nosních. Jejich příčinou mohou být i zkažené kořeny horních zubů, které často zasahují až k okraji nebo pronikají do nitra čelistní dutiny.

Zánět vedlejších dutin nosních však může mít i formu chronickou. Při té jsou příznaky většinou mírnější, bolest hlavy nebývá výrazná, zvýšené teploty obvykle nejsou přítomny. Trvají však déle, řádově měsíce.

Od rýmy k zánětu

Akutní infekční rýma trvá přibližně týden. Kromě zvýšené sekrece nosní sliznice (zpočátku je rýma vodnatá) onemocnění provází kýchání, kašlání, někdy i škrábání v krku, bolesti hlavy, únava a zvýšená teplota.

Čirý výtok obvykle po několika dnech zhoustne, zežloutne až zezelená, nemocní však často již cítí celkovou úlevu. Současně bývá přítomno zaléhání uší, protože se ucpává sluchová trubice. Rýmu obvykle po několik prvních dnů provází zvýšená teplota (kolem 37,5 °C). Trvá-li hnisavá sekrece déle než 5–7 dnů, jsou přítomny bolesti hlavy a vyšší teplota, je třeba provést vyšetření u ORL specialisty a vyloučit zánět dutin.

U malých dětí, které neumí popsat své potíže, se při stanovení diagnózy zánětu dutin řídíme nepřímými známkami zánětu – délkou trvání sekrece, ucpáním nosu, teplotou.

Pro infekční, ale i chronickou rýmu je typické, že výtok z nosu bývá oboustranný a potíže více či méně symetrické. Jednostranný výtok, jednostranné dlouhodobé (několik týdnů) ucpání nosu, jednostranné bolesti nosu mohou být sice známkou zánětlivého onemocnění, ale i známkou vážného nádorového onemocnění, které vyžaduje vyšetření odborníkem.

Vyšetření u lékaře

Nosní dutina se vyšetřuje pomocí nosního zrcátka, které připomíná kleště. Lékař vám ho vloží do nosní dírky a mírně ji roztáhne, do nosu si posvítí. Již nyní lze vidět hnisavou sekreci vytékající z vývodů dutin. Lepší informaci nám však podá vyšetření pomocí endoskopu (jakési tenké trubičky), který se zavede do nosu. Tento přístroj sám svítí a zvětšuje obraz, takže umožňuje lékaři řádně prohlédnout celou nosní dutinu, včetně míst, kam ústí vedlejší nosní dutiny. Někdy lékař před endoskopickým vyšetřením do nosu nastříká či vloží na vatové tamponky roztok, který nos znecitliví a stáhne četné cévky.

Lékař vám poklepe na kosti nad vedlejšími nosními dutinami, případně na obličeji zmáčkne místa, která mohou být zvýšeně citlivá. Někdy toto stačí ke stanovení diagnózy, jindy je třeba zjistit rozsah postižení vedlejších nosních dutin pomocí rentgenového vyšetření, u chronických stavů pomocí CT vyšetření.

Nejlépe nemoc vyležet

Léčba zánětů vedlejších nosních dutin by měla být řízena lékařem. I my však můžeme ještě před návštěvou lékaře provést „první pomoc“, abychom ulevili svému nosu a třeštící hlavě. Prohlédněte svou domácí lékárničku, zda v ní nenajdete běžné nosní kapky (Sanorin, Nasivin, Olynth apod.). Kapejte si na obě strany nosu v záklonu hlavy vleže na zádech několikrát denně (pozor – ne vestoje se zakloněnou hlavou). Tím dochází ke zmenšení otoku sliznic, uvolnění nosu a ústí vedlejších nosních dutin. Také se zmenší přetlak uvnitř, a tím i bolest.

Dostatečně pijte. Svlažené sliznice se lépe brání infekci. Zvyšte příjem vitaminu C – ať už ve formě citrusů, či zakoupený v lékárně. Zkuste si napustit do umyvadla teplou až horkou vodu, ponořte do ní paže na 20–30 minut a předkloňte se nad ně. Proti bolesti si vezměte léky typu Paralen nebo Ibuprofen. Tyto léky zároveň působí proti zánětu i proti zvýšené teplotě.

Pokud byl zánět vedlejších nosních dutin stanoven u lékaře, bude vám určitě doporučen fyzický klid. Tedy nejlépe několik dnů nemoc „vyležet“. Dalším krokem bývá užívání antibiotik. Průměrná doba léčby by měla být sedm dnů. Pokud ještě v této chvíli neužíváte nosní kapky, lékař vám je jistě doporučí. Může vám i předepsat tablety, které také snižují otok sliznic v nosu. Další možností jsou léky proti bolesti.

V případech, kdy léčba pomocí léků není úspěšná nebo jste přišli k lékaři ve chvíli, kdy už jsou obtíže velmi pokročilé a na rentgenovém snímku je značně pokročilý zánět v největší, čelistní dutině, bývá třeba přistoupit k punkci čelistní dutiny (výplach dutiny). Přestože o ní kolují hrůzostrašné zvěsti, není se až tak úplně čeho bát. Při správném provedení jde o zákrok nepříjemný, ale ne bolestivý. Zákrok je prováděn v místním znecitlivění, brzy po něm potíže obvykle ustupují. Někdy však je nutné ho opakovat.

Zánět vedlejších nosních dutin se daří vyléčit obvykle do 1–2 týdnů. Pokud potíže přetrvávají, bývá nutné změnit antibiotika. Pakliže i přesto potíže neustupují, je třeba pátrat po dalších příčinách zánětu (alergie, polypy), někdy je třeba provést CT vyšetření.

Komplikace

Většinou bývá zánět zklidněn po několika dnech, někdy se ale může rozšířit do okolí. Při rozšíření zánětu do očnice otečou a zarudnou víčka a oko se vytlačí z očnice, postiženému stoupne teplota a začne bolet hlava. Jiná komplikace se projeví vyklenutím a zarudnutím v oblasti obočí či na čele. Nejzávažnější komplikací je rozšíření zánětu do nitra lebky. Všechny tyto komplikace vyžadují pobyt v nemocnici s operační léčbou.

Raději předcházet

Léčba rýmy a nachlazení by měla probíhat klidem na lůžku, v teple (s častým větráním), zvýšeným příjmem tekutin (teplý čaj), případnou aplikací nosních kapek, při teplotách by měly být užívány i léky k jejich snížení. Samozřejmý by měl být i zvýšený příjem vitaminů. Z bylinných čajů upřednostňujeme šípkový, lipový nebo speciální směsi na nachlazení. Smrkáme vždy z jedné a pak z druhé nosní dírky, kojencům často odsáváme z nosu hlen.

V rámci prevence je třeba posilovat imunitu, věnovat zvýšenou péči oblékání, vyhýbat se prostředí, kde se může kumulovat infekce (hromadná doprava, čekárny apod.). K posílení organismu je vhodné i otužování, přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu, plavání a zvýšený přísun ovoce a zeleniny.

Trápí vás?

Prodělali jste či proděláváte nemoc z nachlazení? Trvají potíže 3–5 dnů a nedochází ke zlepšení? Máte stále ucpaný nos? Smrkáte hustou, žlutou až zelenou rýmu? Bolí vás hlava, zejména v oblasti tváří a na čele, při předklonu máte pocit, jako by chtěla puknout? Máte teploty? Jste unavení, malátní a huhňáte? Jestliže odpovídáte na většinu otázek ano, pak vás trápí akutní zánět vedlejších dutin nosních.

O autorovi: Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph. D., MBA, přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Ostrava,

Dále čtěte: Zadní rýma – příčiny a léčba u dospělých i dětí