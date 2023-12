Zásady stravování u pacientů s Crohnovou chorobou

SUMMARY

Crohn’s disease has periods of exacerbations and remissions, and the treatment may be difficult. Therefore it is necessary that the patient not only complies with the medications but also has enough information about the diet, which is a main part of the treatment.

V akutním stadiu onemocnění Crohnovou chorobou je pacientům výživa podávána žaludeční sondou nebo parenterálně, později je možný její příjem perorálně. Je třeba dbát na dostatek tekutin (nejlépe minerální vody bez bublinek – CO2 dráždí žaludek – lze podávat slabý černý nebo ovocný čaj). Důležitá je i teplota tekutin, příliš teplé podporují zánět, příliš studené dráždí střevo. Tekutiny podáváme po lžičkách, větší množství spolknuté tekutiny dráždí ke zvracení.

V akutním stadiu onemocnění se pacientovi snažíme doplnit energetické zásoby (kalorie, vitaminy, minerály, základní složky výživy). Vhodné jsou polévky, především masový bujon bohatý na minerály (pokud je vařen z hovězího masa, méně již z kostky), ale také zeleninové vývary (mrkev, celer, petržel) zahuštěné rýží nebo vločkami. Nesmíme zapomínat na saturování organismu solí, které ztrácí průjmy – osolené polévky. Jako přílohu podáváme suchý rohlík nebo nasucho opečený toast. Nevhodné jsou polévky luštěninové (hrách, fazole), zvláště s uzeninami a nadměrným množstvím dráždivého koření (gulášová) a polévky z prášku.





V akutní fázi nemoci je zakázáno i ovoce, protože ve střevě nadměrně kvasí, zvláště je-li peckovité. Vitaminy dodáme zředěným ovocným džusem (běžný koncentrovaný džus obsahuje více konzervačních látek a je příliš kyselý). Lze podávat i dušená nebo strouhaná jablka zbavená slupky, např. jablečný kompot s trochou zázvoru a skořice, který pomáhá navrátit chuť k jídlu. Dobře stravitelné jsou i banány. Zelenina je v prvních dnech vhodná především ve formě vývaru, později dušená, vařená, v syrovém stavu lze podat mrkvový salát. Zakázány jsou luštěniny a nadýmavá zelenina, jako květák a zelí. Z masa je doporučováno především hovězí vařené nebo ve formě hovězího hašé pro nedostatek tuku a možnost uvaření dobrého vývaru.

Nevhodná jsou tučná a mastná jídla a uzeniny, které obsahují v hojné míře tuky a uhlovodany. Doporučuje se jíst méně a častěji. Po několika dnech přísné diety a po zlepšení stavu můžeme zařadit bezmasá jídla, např. krémy, pudinky, řídký tvaroh s piškoty. Z koření lze využít zeleninovou nať, kmín (kmínový vývar příznivě působí proti břišním bolestem a nadýmání) a mátu peprnou ve formě čaje.

Po zklidnění akutní fáze přecházíme pozvolna a stupňovitě na normální stravu. Pacient nesmí hladovět, jinak se zhoršuje hojení onemocnění. Příliš rychlý přechod na normální stravu je špatně snášen a může vést ke zbytečnému prodlužování nemoci.

Racionální dieta by měla především zajistit odstranění většiny zažívacích obtíží, dodat potřebné kalorie, vitaminy a minerály, základní složky výživy a povzbudit organismus k lepší imunologické odezvě. Nemocný by si měl hlídat váhu (hubnutí a krev ve stolici znamená zhoršení choroby), pravidelně užívat léky, mít přísun čerstvého ovoce a zeleniny. Zeleninové saláty by měly být součástí každého jídla, případně ji alespoň 1krát denně podáváme dušenou (mrkev, brokolice, hrášek, kedlubny). Opět platí zásada dostatku tekutin a zákaz pití alkoholu (dovolena je občas sklenka červeného vína nebo piva), destiláty dráždí tlusté střevo.

Je třeba se vyhnout všemu, co dráždí trávicí trakt: alkohol, kofein, čokoláda, nápoje sycené oxidem uhličitým, kukuřice, vejce, potraviny s umělými přísadami a konzervačními látkami, smažená a příliš maštěná jídla, margaríny, maso, pepř, kořeněná jídla, bílá mouka, tabák. Nemocný by se měl vyhnout také mléčným, ječným, žitným a pšeničným výrobkům. Pokud už bylo prokázáno zúžení střeva v důsledku choroby, neměl by nemocný konzumovat větší množství zbytkové stravy (např. pomeranče), které by ho mohlo ohrozit poruchou střevní průchodnosti. Při dlouhodobém průběhu nemoci mají pacienti většinou již vysledováno, která jídla jim prospívají a která nemoc spíše provokují.

O autorovi: Mgr. Jitka Čermáková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice