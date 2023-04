Zátěžové testy u žen

Klíčová slova

zátěžový EKG test * diagnostika ischemické choroby srdeční * tělesná zdatnost

I přes nesporný rozvoj invazívních a zobrazovacích metod v kardiologii zůstává zátěžová elektrokardiografie cennou neinvazívní diagnostickou vyšetřovací metodou. Zátěžové testy představují obecně nejdostupnější a levný vyšetřovací postup v diagnostice a posouzení závažnosti ischemické choroby srdeční (ICHS). Limitaci zátěžových testů však představuje nízká senzitivita hodnocení ST depresí jak pro odhad anatomické a funkční závažnosti koronárního postižení,tak pro odhad rizika u konkrétního nemocného. Incidence ischemické choroby srdeční je u žen nižší než u mužů ve všech věkových skupinách s výjimkou velmi starých osob.(1)

Data ze studie WISE (Women’s Ischemia Syndrom Evaluation)prokazují,že téměř 60 %žen,které jsou indikovány k angiografickému vyšetření věnčitých tepen pro bolest na hrudi či abnormální zátěžový test,,nemá prokázánu žádnou hemodynamicky významnou stenózu koronárních tepen.(2)Úloha zátěžových testů u žen v diagnostice ICHS a možnost zlepšení jejich prediktivní hodnoty je tedy vysoce aktuální. Problematika zátěžových testů je zpracována v Doporučených postupech České kardiologické společnosti – Chaloupka,, 2000,(3)i dalšími autory.(4,5)

Historie zátěžových testů

Einthoven nejenže zavedl do lékařské praxe strunový galvano-metr,ale jako první r.1908 popsal změny úseku ST po zátěži. Feil a Siegel vyslovili r.1928 hypotézu,že příčinou depresí úseku ST je omezení koronárního průtoku. Ve 20.a 30.letech byly zátěžové testy užívány k posouzení kardiovaskulární zdatnosti, sledovaly odpověď srdeční frekvence a krevního tlaku na zátěž. Nejznámější je Masterův a Oppenheimerův schůdkový test,,zavedený do praxe r..1929,a dále Brouhův test z r.1943. Zavedením hrudních svodů Wilsonem – r..1933 – se podstatně zlepšila diagnostika EKG změn. R.1941 Master poprvé užívá EKG záznam po zátěži k detekci ischemické choroby srdeční,senzitivita tohoto testu však byla nízká.

Test totiž zaznamenával pouze změny po zátěži,intenzita kardiovaskulární zátěže byla nízká a dávkování nestandardní. R.1950 prokazuje Wood,že u 90 % nemocných s anginou pectoris,kteří mají normální EKG záznam,je možno vyvolat charakteristické EKG změny při použití zátěžového testu vyšší intenzity,než představoval původní Masterův či Harvardský Brouhův schůdkový test.. Moderní éra zátěžových testů je spjata se jmény Bruce (1956),Ellestad (1980) a Froelicher (1983). V posledních 50 letech došlo k zásadní změně v použití zátěžových testů.

V současné době se zátěžové testy uplatňují: *v neinvazívní diagnostice ischemické choroby srdeční, *umožňují odhad závažnosti tohoto onemocnění a prognostickou stratifikaci, *umožňují posouzení účinnosti antianginózní terapie či efektu revaskularizační léčby, * používají se k dokumentaci a posouzení závažnosti arytmií, zejména ve vztahu k fyzické zátěži, *využívají se u nemocných s jinými srdečními a plicními chorobami (například u nemocných se srdečním selháním slouží k ověření efektu léčby,dále i k odhadu závažnosti onemocnění a k upřesnění indikace ortotopické transplantace srdce).

Mezi výhody zátěžového testu patří: *použití fyziologické zátěže,reprodukovatelnost, *do hloubky propracovaná metodika, *umožnění posouzení účinku léčby, *upřesnění prognózy, *použití v nejširší praxi.

Zátěžový test v diagnostice ischemické choroby srdeční u žen

Diagnostickou známkou ischémie při zátěžovém testu jsou deprese úseku ST *descendentní deprese úseku ST 1 mm a více v trvání 0,08 s po konci QRS komplexu ve třech po sobě následujících cyklech, * horizontální nebo sestupné deprese úseku ST 1 mm a více v trvání 0,06–0,08 s po konci QRS komplexu ve třech po sobě následujících cyklech.

Vzestupně probíhající deprese ST hodnotíme jako hraniční nález možné ischémie,zvláště dosahuje-li hloubka >2 mm (0,2 mV). Deprese ST vzniklé až po zátěži mají pravděpodobně stejnou předpovědní hodnotu jako deprese vzniklé při zátěži. Jako junkční deprese,které nemají ischemický původ,,se označuje ascendentní deprese úseku ST menší než 2 mm a netrvající déle než 80 ms. Elevace ST se při zátěži vyskytuje méně často. Elevace úseku ST při zátěži u nemocného s normálním klidovým EKG představují známku transmurální ischémie (s výjimkou svodů aVR a V1), která může být způsobena spazmem koronární tepny nebo kritickou koronární lézí;tento nález vídáme u nemocných se stenózou kmene či proximálního úseku ramus interventricularis anterior.

U nemocných po Q infarktu myokardu však není přítomnost ST elevací obrazem reziduální ischémie,ale spíše dyskineze stěny levé komory. Metaanalýza postupně uveřejněných 147 studií ukázala u 24 074 pacientů,vyšetřených jak koronarografií,tak zátěžovým EKG testem,velkou variabilitu senzitivity – průměr činil 68 %,ale rozptyl byl 23–100 % a standardní deviace 16 %. Průměrná specificita činila 77 %s rozptylem 17 %až 100 %,a standardní deviace 17 %.(6,7) Hlavní diagnostickou hodnotu zátěžového testu představuje jeho relativně vysoká specificita. Naproti tomu senzitivita není velká a je obvykle menší než senzitivita zobrazovacích metod.

Zátěžový test v diagnostice ICHS je relativně spolehlivý u žen,, které mají normální EKG křivku a současně u nich předpokládáme dobrou toleranci zátěže. Podle doporučení České kardiologické společnosti jsou k diagnostickému zátěžovému testu indikováni jednoznačně nemocní se střední pravděpodobností rizika ICHS. Tab.1 ukazuje pravděpodobnost přítomnosti ICHS podle věku, symptomů i pohlaví.(3) Již z uvedené tabulky je evidentní,že pravděpodobnost výskytu ICHS se liší u žen a mužů ve stejném věku a s obdobnými symptomy.

Úloha EKG zátěžového testu v diagnostice ischemické choroby srdeční u žen je předmětem diskusí. Hlavní příčinou nedůvěry ve význam zátěžového testu v diagnostice ICHS u žen je častá falešná pozitivita testu,kdy má nemocná s průkazem ST depresí při zátěži normální koronarografický nález (Obr.1 a 2). Udávána je od 25 %u žen s typickou anginózní symptomatologií až k 50 %falešně pozitivního testu u žen s atypickými příznaky. Zátěžový test,,který se opírá o diagnostické kritérium deprese úse-ku ST >1 mm,má u žen nižší diagnostickou přesnost,a to jak senzitivitu,tak zejména specificitu ve srovnání s muži. Nízká výpovědní hodnota EKG zátěžového testu u žen je vysvětlována řadou mechanismů.

Uvádí se nižší prevalence ICHS u žen,větší množství přidružených chorob a menší fyzická zdatnost. Abnormality EKG křivky na klidovém záznamu včetně nižší voltáže rovněž podmiňují nižší výpovědní hodnotu zátěžového testu. Dalším faktorem mohou být pohlavní hormony. U premenopauzálních žen se popisuje efekt endogenního estrogenu na EKG křivku, který je obdobný jako efekt digoxinu (miskovité deprese úseku ST),jejichž molekuly jsou analogické.

Tímto způsobem je vysvětlována častější falešná pozitivita zátěžového testu u žen, výsledek testu může navíc ještě kolísat v závislosti na menstruačním cyklu. Naopak u menopauzálních žen,které užívají hormonální substituční léčbu,může vazodilatační efekt této léčby vést k falešné negativitě testu. Další příčinou falešně pozitivního testu,kdy při angiografii věnčitých tepen není nalezena hemodynamicky významná stenóza,mohou být funkční abnormality mikrocirkulace. Uvádí se i vyšší vyplavení katecholaminů u žen na počátku zátěže,což může vést k výraznější vazokonstrikci.

Význam hodnocení dalších EKG parametrů v diagnostice ischemické choroby srdeční (8)

1. Hodnocení přítomnosti a rozsahu ST depresí ve vztahu k srdeční frekvenci Tyto metody vycházejí z patofyziologického předpokladu,že změny ST úseku v průběhu zátěžového testu neodráží pouze přítomnost hemodynamicky závažného postižení věnčitých tepen.a)ST segment/HR index hodnotí průměrnou změnu velikosti ST depresí ve vztahu k srdeční frekvenci v průběhu celého zátěžového testub)ST segment/HR slope hodnocení se provádí počítačově lineární regresní analýzou jako suma ST depresí ve všech svodech s výjimkou aVR,aVL a V1 ve vztahu k srdeční frekvenci na konci každého stupně zátěže

2. Trvání komplexu QRS Sympatická stimulace zvyšuje rychlost vedení ve zdravé svalovině,zatímco v ischemické tkáni je rychlost vedení snížena. U zdravých osob tedy dochází v průběhu zátěže k zúžení komplexu QRS,zatímco u jedinců s ischemickou chorobou srdeční se šíře QRS zvětšuje. Toto diagnostické kritérium bylo ověřeno rovněž u žen. Hodnocení je však třeba provádět počítačově.

3. Amplituda QRS komplexu Analýza amplitudy QRS komplexu vychází z „Brodyho hypotézy“,která předpokládá,že výška R kmitu na povrchovém EKG odpovídá velikosti snímaného srdečního oddílu,a tak lze například identifikovat ischemicky dilatovanou levou komoru. Fyziologicky dochází při zátěži ke snižování amplitudy QRS. Někteří autoři prokázali,že nepřítomnost snížení amplitudy R kmitu během zátěže zvyšuje senzitivitu a specificitu zátěžového testu.

4. Hodnocení intervalu QT během zátěže Zkracování intervalu QTc při zvyšování srdeční frekvence je fyziologické,abnormální odpověď intervalu QTc na fyzickou zátěž je připisována syndromu dlouhého QT,dále proarytmogennímu vlivu některých farmak a přítomnosti ischemické choroby srdeční. Řada studií prokázala rovněž prediktivní hodnotu disperze intervalu QT (disperze intervalu QT je definována jako rozdíl mezi nejdelším a nejkratším měřením intervalu QT v kterémkoliv svodu)v diagnostice ischemické choroby srdeční a ischemické kontraktilní dysfunkce v průběhu zátěže. Hodnocení intervalu QT zejména při zátěži naráží na řadu metodologických problémů.

5. Hodnocení zotavovací fáze Existují práce prokazující význam hodnocení ST depresí v průběhu zotavovací fáze,zejména ve vztahu k srdeční frekvenci. Tyto změny jsou vyjádřeny jako tzv.„rate-recovery loop“a „ST/ HR hysteresis“. V širší klinické praxi však tyto metody dosud nenacházejí významnější uplatnění,jsou časově náročné a vyžadují speciální počítačové programy,pouze význam ST/HR indexu byl zhodnocen ve Framinghamské studii pro obě pohlaví.

Klinický význam hodnocení chronotropní kompetence při zátěži a hodnocení zotavovací fáze zátěžového testu

1. Chronotropní odpověď na zátěž

Fyziologicky dochází ke zvyšování srdeční frekvence při zátěži. Počáteční zvýšení je způsobeno centrální inhibicí vagu a zvýšením tonu sympatiku. Na dalším zvyšování srdeční frekvence se podílí centrální sympatická stimulace,stejně jako zvýšení hladiny cirkulujících katecholaminů. Řada autorů prokázala,že porucha chronotropní kompetence je prediktivní pro kardiovaskulární příhody i celkovou mortalitu.

Chronotropní kompetence je nejjednodušeji definována jako srdeční frekvence odvozená od 220 – věk nemocného.. Neschopnost dosáhnout 80–85 %této hodnoty představuje chronotropní inkompetenci,a tedy zvýšené riziko mortality. U nemocných,kteří užívají betablokátory,lze reakci na fyzickou zátěž rovněž hodnotit,ale za patologickou je považována neschopnost dosáhnout

Pokles srdeční frekvence do 1 minuty po ukončení tělesné zátěže je primárně způsoben reaktivací parasympatiku. Vzhledem křadě důkazů o protektivním vlivu parasympatiku na kardiovaskulární systém se předpokládá a řadou autorů je prokázáno,že chybění přiměřeného poklesu srdeční frekvence představuje predikátor kardiovaskulární mortality. U obvyklého zátěžového testu je jako abnormální hodnoceno,pokud není pokles srdeční frekvence ve 2.minutě zotavení nižší o 22/min než srdeční frekvence na vrcholu zátěže.

Zajímavá je práce Frolkise,(9)který hodnotil výskyt komplexní komorové ektopické aktivity (více než sedm za minutu,bigemicky vázané,páry,triplety,komorové tachykardie)v zotavovací fázi zátěžového testu u obou pohlaví. Výsledek 5,3letého sledování potvrdil,že výskyt komorové ektopie v restituci po zátěži je lepším prediktorem rizika úmrtí než arytmie při vlastní zátěži (zvýšené riziko neprokázáno).

Hodnocení tělesné zdatnosti u žen

Nedílnou součástí zátěžového testu je hodnocení výkonnosti, tělesné zdatnosti. Dokonce řada autorů považuje tento výsledek zátěžového testu za nejdůležitější informaci. U symptomatických i asymptomatických osob obojího pohlaví je snížená tělesná zdatnost významným nezávislým prediktorem celkové i kardiovaskulární mortality.

Tělesnou zdatnost nemocného lze hodnotit jako: 1. Maximální spotřeba kyslíku – VO2 maxkg/min

Z hlediska fyziologie tělesné zátěže je tento ukazatel nejpřesnější,lze jej však získat pouze při spiroergometrii,která se rutinně v diagnostice ICHS nebo při posouzení její prognostické závažnosti neprovádí. Spiroergometrii využíváme u nemocných se srdečním selháním k objektivizaci funkční klasifikace NYHA. Tab.2 (3)uvádí fyziologické hodnoty maximální spotřeby kyslíku pro různé věkové skupiny.

2. Maximální výkon (watt)

Hodnocení výkonnosti nemocného podle dosaženého výkonu ve wattech je běžné,přesnější je hodnocení vztažené na tělesnou hmotnost. Problémem posuzování tělesné zdatnosti podle dosažené zátěže ve wattech je závislost na typu použitého protokolu vyšetření.

3. Násobek bazálního metabolismu (MET – metabolický ekvivalent)

V angloamerické literatuře je výkonnost hodnocena z výsledků spiroergometrického vyšetření. Stanovuje se bazální metabolismus za klidových podmínek (spotřeba kyslíku)a hodnotíme,kolikrát je nemocný schopen tuto hodnotu zvýšit. Zdravý člověk by měl být schopen dosáhnout alespoň 6násobného zvýšení bazálního metabolismu. Naopak nemocní zařazení do IV.skupiny podle NYHA nezvýší tuto hodnotu ani na trojnásobek. Klidová spotřeba kyslíku je 3,5 ml/kg/min (1 MET). Pro kalkulaci maximální spotřeby kyslíku z výsledku zátěžového testu hodnoceného podle dosaženého výkonu ve wattech lze použít následující výpočet:(3) VO2 max =dosažený výkon ve wattech x 13/hmotnost v kg. Násobek bazálního metabolismu MET pak vypočítáme logicky jako podíl VO2 max a 3,5.

Příklad: Dosažený výkon 150 W,váha 80 kg. VO2 max/kg = 150 × 13/80 =24,4 ml. Hodnota METs =24,4 ml :3,5 =7.

Tab.3 (3)uvádí srovnání výkonu dosaženého ve wattech a METs ve vztahu k fyzické hmotnosti. Hodnocení tělesné zdatnosti v METs není v našich podmínkách běžné. Považuji však za důležité se o něm podrobněji zmínit, neboť právě u žen pokládá řada autorů hodnocení tolerance zátěže za prognosticky nejdůležitější výsledek zátěžového testu. Gulati (10)ve své práci prokázala,že tělesná zdatnost nižší než 85 %hodnoty predikované pro dané pohlaví a věk byla spojena s dvojnásobným rizikem smrti. Obr.3 a 4 uvádí nomogramy publikované v této práci.

Prediktivní hodnotu přiměřené fyzické zdatnosti vyjádřené v METs lze spočítat podle následujícího vzorce:

Muži 14,7 – 0,11 x věkŽeny 14,7 – 0,13 x věk

Hodnocení tolerance zátěže u žen zdůrazňuje i Shaw (11,12) v rámci studie WISE (Women’s Ischemia Syndrom Evaluation) a uvádí metanalýzu studií hodnotících dosažené METs u asymptomatických a symptomatických žen (Obr.5). Vztah tělesné zdatnosti vyjádřené v METs a pětileté mortality je u obou skupin žen,zejména pak u symptomatických žen,velmi impresivní. Pokud není žena schopna při zátěžovém testu dosáhnout tělesné zdatnosti odpovídající 5 METs,doporučuje použít jiný typ testu.. Způsob vyjadřování výkonnosti v METs je vhodný pro porovná-vání testů,doporučení pohybové aktivity a posouzení prognózy.

Současný pohled na úlohu zátěžového testu v diagnostice ischemické choroby srdeční u žen

Někteří autoři (13)z důvodů nižší senzitivity a specificity EKG zátěžových testů u žen zpochybňují úlohu EKG zátěžového testu v diagnostice ICHS a doporučují jako test prvé volby zátěžové zobrazovací metody,které mají u žen vyšší prediktivní hodnotu (Tab.4).(11) Neinvazívní diagnostika ischemické choroby srdeční se opírá o správné zhodnocení klinické symptomatologie nemocného,rizikových faktorů ICHS a v neposlední řadě o výsledek zátěžové ho testu.(14,15) Morise (16)uvádí poměrně jednoduchý bodovací systém,,sloužící k odhadu pravděpodobnosti přítomnosti ICHS a její prognózy u žen (Tab.5). Pokud je počet bodů 60 je pravděpodobnost ICHS vysoká.

Závěr

Na základě současných doporučení je i při vědomí všech limitací zátěžový test indikován v diagnostice ischemické choroby srdeční u žen se střední pravděpodobností rizika tohoto onemocnění. Zátěžový EKG test přináší nezastupitelnou informaci o tělesné zdatnosti jako nezávislém prognostickém faktoru mortality a v neposlední řadě je podkladem pro doporučení fyzické aktivity pro konkrétního nemocného.

MUDr. Kateřina Lefflerová,CSc. Institut klinické a experimentální medicíny,Praha,Klinika kardiologie e-mail: kale@medicon.cz

