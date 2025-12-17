Zdravější vánoční cukroví: tipy na lehčí alternativy tradičních receptů

Zkusit můžete také raw cukroví, které je velice snadné na přípravu, dá se připravit v mnoha variantách, a protože se nepeče, uchovává si všechny výživné látky. Pořád byste však měli mít na paměti, že se jedná o sladkosti. Takže i když se letos pustíte do zdravého cukroví, konzumujte ho s mírou, nikoliv po kilech.
Co se dozvíte v článku
- Obecné tipy pro zdravější pečení
- Ukázky, jak upravit recepty na klasické cukroví
- Nebaví vás péct? Řešením je raw cukroví
Obecné tipy pro zdravější pečení
Klasické cukroví je plné cukru, bílé mouky a másla. I když si ovšem hlídáte jídelníček, neznamená to, že se mu musíte vyhýbat jako čert kříži. Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste mohli základní recepty odlehčit a použít zdravější suroviny.
Uberte na sladidlech
Klasický bílý cukr bývá nedílnou součástí většiny vánočního cukroví. Zatímco do některých druhů patří cukr krystal, třeba do lineckého se dává moučkový cukr. Množství uváděné v receptech bývá ale opravdu hodně vysoké.
U většiny cukroví se chuť výrazně nezhorší, pokud uberete zhruba pětinu cukru. Také je možné nahradit část bílého cukru namletým kokosovým cukrem, erythritolem či xylitolem. Do perníčků můžete použít jen med nebo javorový sirup.
Místo bílé mouky použijte celozrnnou
Dalším prvkem, který z vánočního cukroví nedělá nijak zdravý pokrm, je bílá pšeničná mouka. Ta obsahuje hodně lepku, který pomáhá při zpracování těsta, dodává mu na pružnosti a zajišťuje, že bude tvárné a elastické.
Na vlákninu a minerály ale bohaté není. Abyste tyto živiny do cukroví doplnili, zkuste hladkou mouku nakombinovat půl na půl s celozrnnou špaldovou, ovesnou, mandlovou, pohankovou nebo oříškovou moukou. U některých druhů těst nemusí nižší obsah lepku vůbec vadit.
Použijte méně tuku
Ve valné většině těst na vánoční cukroví figuruje jako tuk máslo. V některých druzích cukroví, jako je třeba linecké nebo třené, však lze část másla vyměnit za tučný tvaroh nebo krémový jogurt. Případně můžete použít ghí (přepuštěné máslo) nebo kvalitní rostlinný olej.
Ukázky, jak upravit recepty na klasické cukroví
Pokud si nejste jisti, jak uvést výše uvedené triky do praxe, čtěte dál. Poradíme vám, jak upéct zdravější perníčky, jakým způsobem se dá odlehčit linecké a jak vytvořit chutná vosí hnízda bez piškotů.
Do perníčků dejte špaldovou nebo žitnou mouku
U perníčků se vůbec nemusíte bát, že by špaldová či celozrnná mouka nějak negativně ovlivnily konzistenci těsta. Provedení je také velice jednoduché. Stačí ve vašem oblíbeném receptu na perníčky vyměnit bílou pšeničnou mouku za jednu z těchto alternativ (případně jejich směs).
Počítejte s tím, že perníčky mohou mít lehce zemitější chuť. V kombinaci s kakaem, perníkovým kořením a medem to však může fungovat poměrně efektivně. Mezi zastánci zdravé výživy jsou dále hodně oblíbené žitné perníčky, které jsou vynikajícím zdrojem minerálů, vlákniny a esenciálních aminokyselin. Stále však obsahují cukr a lepek.
V případě perníčků nic nezkazíte ani tím, když použijete méně rafinovaného cukru, nebo těsto osladíte výhradně medem. Med má vyšší sladkost, takže ho ve finále stačí použít mnohem méně. Perníčkům dodá na vláčnosti a příjemné vůni.
Zkuste linecké se špaldou a medem
Pokud máte dietní omezení a musíte se vyhýbat cukru, mohlo by vás zaujmout linecké cukroví se špaldovou moukou. Recept je velice podobný klasickému lineckému, stačí vyměnit hladkou mouku za špaldovou. Místo moučkového cukru můžete použít práškový erythritol, který je vhodný pro diabetiky. Lidé, kteří si nemusejí hlídat glykémii, mohou jako sladidlo použít med.
Připravte vosí hnízda bez piškotů
Včelí úlky (vosí hnízda) představují asi nejoblíbenější druh českého nepečeného cukroví. Do těsta se dává hodně piškotů, které se pak používají i jako podstava. Chybět nesmí také máslo, kakao, cukr a rum. Pokud si ale chcete dopřát trochu zdravější alternativu úlků, dejte do těsta raději namleté vlašské ořechy, mandle, ořechové máslo a datlovou pastu.
Náplň můžete umíchat z kokosového tuku, kokosového cukru a sušeného mléka. Jako podstavce se dají místo piškotů použít nějaké zdravější domácí sušenky – ovesné, kokosové, mandlové, grahamové nebo digestive.
Snažíte se cukroví odlehčit?
Nebaví vás péct? Řešením je raw cukroví
Dalším šikovným trikem, jak si udělat zdravější, lehčí a výživnější vánoční mlsání, je raw cukroví. Vyhrát si můžete s volbou ingrediencí, velikostí i tvarem. Mnoho hospodyněk tvoří kuličky nebo tyčinky, protože drží dobře pohromadě. A co vše můžete dát do směsi na nepečené laskominy?
- Ořechy: použít můžete namleté lískové, vlašské či pekanové ořechy. Pokud chcete, aby bylo cukroví krásně voňavé, ořechy před mletím opražte.
- Mandle: podobně jako ořechy by měly být namleté. Mají krásně jemnou chuť a výborně si rozumí se strouhaným kokosem, kokosovým olejem a bílou čokoládou.
- Ořechová másla: arašídové máslo, mandlová pasta či pistáciový krém mohou fungovat jako vynikající pojivo, které kuličkám zajistí dobrou konzistenci.
- Kokos: strouhaný kokos lze zapracovat přímo do směsi místo mletých oříšků. A také v něm můžete hotové cukroví obalit.
- Datlová pasta: často se používá jako zdravé sladidlo nejen do cukroví. Neobsahuje žádné přidané cukry a uchovává si nutriční vlastnosti a benefity sušených datlí.
- Med: nejenže s ním cukroví snadno osladíte, ale zajistí, že budou sypké suroviny lépe držet pohromadě. Med obsahuje kromě cukru i celou řadu antioxidantů, enzymů, minerálů a jiných zdraví prospěšných látek.
- Koření: skořice, badyán, hřebíček, vanilka, kardamom slouží nejen pro potěchu smyslů, ale působí pozitivně na trávení i další aspekty našeho zdraví.
- Sušené a lyofilizované ovoce: dodá cukroví barvu, chuť a vlákninu. Zejména u sušeného ovoce si ale dejte pozor na množství, protože je hodně sladké.
Hotový výtvor pak můžete ještě namočit do čokolády a obalit ve strouhaném kokosu, mletých mandlích nebo nadrcených lyofilizovaných jahodách či malinách.
Zdroje: kitchenette.cz, stob.cz, sever.rozhlas.cz, fnbrno.cz