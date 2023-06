Zpátky do života je probouzí hudba

LIBEREC – Pacientku po dopravní nehodě přivezla záchranka do liberecké nemocnice v kritickém stavu. Její spolujezdec nehodu nepřežil. Tři týdny ležela v hlubokém bezvědomí, napojena na plicní ventilátor. Při poslechu hudby se její stav úspěšně stabilizoval, upravil se krevní oběh, začala postupně spontánně dýchat. Muzikoterapii jako pozoruhodnou rehabilitační metodu u pacientů ve vigilním komatu používají na anesteziologicko resuscitačním oddělení již několik let. Okamžitě po ošetření a operaci pouštějí zdravotní sestry nemocným do sluchátek wolkmenů oblíbenou hudbu, relaxační zvuky nebo nahrávky mluveného slova příbuzných. Většina pacientů reaguje na muzikoterapii už během prvních minut a metoda je dobrou vyhlídkou na probuzení pacienta.

„Po vážných úrazech hlavy a těžkému poranění mozku upadají lidé do vigilního komatu a působí přitom, jako by byli v bdělém stavu: oči mají otevřené, dýchají, ale nevnímají okolí, nekomunikují a nereagují na podněty,“ vysvětlila Veronika Tobiášová, zdravotní sestra ARO. Podle ní je muzikoterapie vhodný způsob ke stimulaci podvědomí a návratu pacienta do tohoto světa.

„Vhodný typ zvuku je pro každého pacienta individuální, někdy jsou lepší výsledky s pěknou hudbou, nahrávkami šumění lesa, zpěvu ptáků. Jindy se příznivější reakce projevují u hlasu někoho z rodiny. V takových případech hodně záleží na hloubce vztahu, který k mluvícímu pacient má,“ upřesnila její kolegyně Michaela Brynychová. O zraněnou ženu se pečlivě starala její rodina. Manžel přinášel audiokazety s burcující náboženskou hudbou, na kterou pacientka nápadně reagovala.

„Podle jejích projevů se zdálo, že zvuky slyší. Později byla přeložena na jiné oddělení, kde jsem s ní hovořila. Na události před procitnutím si však vůbec nepamatovala,“ dodala Michaela Brynychová. Muzikoterapie je na ARO součástí ošetřovatelské péče.

Jana Vokatá, Severočeské noviny, 17.5.2001