Zvládnutí těžké dermatitidy u pacientů s ileostomií pomocí konvexní podložky a režimových opatření

SUMMARY The author explains the treatment and care of patients with illeostomy who suffer from severe dermatitis. She describes this complication and possible problems that have to be prevented. She lists the causes of appliance leaks, its treatment and other measures that help improve care of the patient with a stoma.

Pokud leží stomický pacient po operaci na chirurgických odděleních, nebývá zpravidla problémem správné ošetření stomie, včasná výměna pomůcky, správný výběr jejího průměru. Chirurgickému oddělení a péči o pacienta se stomií většinou „vládnou“ stomické sestry, které pacienty edukují. V poslední době se stává čím dál častěji, že nově operovaní pacienti se stomií nejsou hospitalizovaní pouze na chirurgických odděleních, ale také např. na ARO, metabolické jednotce, interní intenzivní péči apod.

Sestru ve službě např. nenapadne, že by u nově operovaného pacienta se stomií mohl vzniknout problém. Pokud je konstrukce stomie ideální, spolu s ideálním okolím stomie, není péče o stomii náročná a je zvládnutelná pro každou sestru. Jiná situace nastává, jestliže je okolí zkomplikováno přítomností dalších jizev, nerovností, obezitou, či situaci komplikuje celkově špatný stav pacienta.





Charakteristika pacientů, u kterých dochází nejčastěji ke komplikacím: V největším procentu se jedná o ileostomiky, ve vyšším věku, s kvalitativní poruchou vědomí, v celkově špatném stavu. Nejsou schopni sami aktivně zaujímat jakoukoli polohu. Jsou plně závislí na péči ošetřujícího personálu. V péči o takového pacienta se stomií je hlavním pravidlem předejít případnému vzniku komplikace, tzn. dermatitidy v peristomální oblasti. Ušetříme ho tím nepříjemným zkušenostem s péčí o stomii, ke kterým patří:

* pomůcka nedrží, * macerované okolí působí bolest, kterou pacient v těžkém stavu vnímá nejvýrazněji, * hojení je zdlouhavé a bolestivé, * „ani sestry na oddělení si nevědí rady, jak si budu moci poradit doma já sám…“

Sestry těchto oddělení by se rozhodně neměly bát přizvat stomickou sestru na konzultaci. Pokud přijde „zbytečně“, jen je může pochválit za péči, eventuálně pomůže odhalit včas vznikající komplikaci. Navrhne změnu pomůcky, poradí s postupem ošetřování, podpoří své kolegyně.

Co ale dělat, pokud vám na oddělení přeloží stomického pacienta s již vzniklou dermatitidou III.–IV. stupně? (obr. 1a, 2a) Čistě hypoteticky: je pět hodin odpoledne a stomasestra přijde do služby až druhý den ráno? Zde nabízím několik postřehů, které vám umožní pomocí vhodné pomůcky a režimových opatření zhojit již vzniklou dermatitidu.

Musíme zjistit, co je příčinou podtékání pomůcky. Nejčastěji je to:

* mírná retrakce (vpadnutí pod úroveň stěny břišní) v okolí stomie, (obr. 2c) * odchod hojného tekutého, agresivního střevního obsahu, * nedostatečné vypouštění sáčků, které způsobí odtahování pomůcky od stěny břišní, * poloha pacienta na zádech a zatékání obsahu sáčku zpět na podložku, * nevhodná poloha sáčku – sáček směřuje k nohám ležícího pacienta. (obr. 2f) Zde by bylo vhodnější umístit sáček tak, aby směřoval přes bok, což umožňuje lepší odtok sekretu a snazší vypouštění sáčku, * pozdní výměna systému = „dokud drží, radši na něj nebudu sahat i 4 až 5 dní“. Okolí stomie je však již drážděno střevním obsahem – vzniká dermatitida a bolest v bezprostředním okolí stomie.

Řešení

1. Změna systému podložky – použití tvarovatelné konvexní podložky Convex umožní přizpůsobení se retrakci v okolí stomie. Tvarovatelná technologie umožní těsné přilnutí podložky ke stomii. 2. Správné ošetření okolí stomie – užití příslušenství k ošetřování peristomální oblasti. 3. Použití přídržného pásku, který přitlačuje podložku k tělu a působí jako protitah náplně sáčku. 4. Neméně důležité je i režimové opatření. Mezi ta patří:

* včasné vypouštění sáčku, * dermatitida je většinou horší na jedné straně od stomie. (obr. 1a, 2a) Pacienta je nutné polohovat tak, aby stolice odcházela do výpustného sáčku a nehromadila se na podložce a abychom ulevili více poškozené straně, * užití zahušťovacích tablet nebo granulí do sáčku – prevence zpětného toku střevního obsahu na podložku a její rozleptávání, Zlepšení metabolického stavu pacienta.

Postup ošetření dermatitidy

* dokonalé omytí a očištění kůže, * použití fénu na vysušení kůže mokvajících ploch – opatrně fénujte z větší vzdálenosti, abyste pacienta nespálili, * použití zásypového pudru na vysušení mokvajících míst, * nanesení ochranné 60g pasty pod celou plochu podložky, (obr. 1a, 2d) * nalepení konvexní podložky příslušné velikosti, (obr. 2e) * nasazení sáčku tak, aby visel dolů podél těla, a to na stranu, na kterou bude pacient polohován. Nutno přemístit (přecvaknout) sáček při přepolohování pacienta, * aplikace zahušťovacích látek do sáčku.

Pokud se vám podaří dodržet tato jednoduchá opatření, mohu vás ze svých zkušeností ujistit, že rychlost, s jakou se dermatitida zhojí, vás velmi překvapí. Budete velice pyšné na svoji práci a šikovnost. Mnoho zdaru!

Mgr. Kateřina Drlíková, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole