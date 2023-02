Zvlhčující a hydratační přípravky mají na pleť odlišné účinky. Který je pro vás vhodnější?

Možná si říkáte, že hydratovat pleť potřebují pouze lidé, kteří mají suchou nebo dehydratovanou pokožku. Ve skutečnosti je to ale stejně důležité jako hydratovat vaše tělo, bez ohledu na to, jaký máte typ pokožky. V současné době existuje nespočet produktů, které vám mají poskytnout hydrataci pleti, po které toužíte, a to v podobě olejů, krémů i gelů. Jak ale vybrat ten, který dodá vaší pokožce potřebnou vlhkost?