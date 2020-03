ČVUT do konce týdne dodá státu 600 nových respirátorů

České vysoké učení technické (ČVUT) do konce týdne vyrobí 600 respirátorů nejvyšší třídy pro fakultní nemocnice. ČVUT je připravuje pomocí 3D tisku, příští týden už by měly vzniknout stovky kusů denně. Zástupci ministerstva zdravotnictví (MZ) a ČVUT to řekli při včerejším podpisu memoranda v Praze. Respirátory třídy FFP3 mají podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) používat lékaři při péči o nakažené novým typem koronaviru, ale třeba i zubní lékaři. Těm ale chybí. Nedostatek zdravotních ochranných prostředků je v celé ČR.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že od příštího týdne by Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT mohl připravit každý den 500 respirátorů. Ty bude po dezinfikování a výměně filtrační složky možné znovu použít. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček dodal, že nový typ respirátorů je „ještě vyšší třídy“ než FFP3. Na jeho vývoji spolupracovali například i odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni, kteří přispěli svými znalostmi při výrobě polymerních částí.

ČVUT chce v budoucnu denně připravit až 10.000 těchto prostředků. Současný postup to však neumožňuje. Výzkumníci respirátory zatím připravují pomocí 3D technologie Multijet, která není moc běžná. V Česku existuje jen několik vhodných tiskáren a ačkoliv se po nedávné výzvě ČVUT ozvala řada organizací a firem, masovou výrobu nepokryjí, neboť jedna tiskárna zvládne 70 – 100 respirátorů denně.

Hromadnou produkci podle Alexandra Lazarova z Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT umožní až nová metoda vstřikování materiálu do formy, která je dosud ve vývoji. Lazarov řekl, že by „fázi příprav“ rádi ukončili během následujících dnů. „Co se týká tvaru respirátoru, tam budou nutné jisté ústupky dané právě přechodem na jinou technologii výroby. Nemůžeme si dovolit takovou tvarovou složitost jako u 3D tisku,“ uvedl. Doplnil, že ČVUT stále dostává nové nabídky pomoci. Zapojené organizace a firmy pracují na bázi dobrovolnosti, stát podle ministra Vojtěcha uhradí jen výrobní materiál pro 3D tisk.

Rektor Petráček také upozornil, že ČVUT začne tento týden vyrábět ochranné masky, které už vyzkoušeli zdravotníci z pražské Nemocnice Na Homolce. Výzkumníci pracují také na vývoji plicních ventilátorů pro případ, že by v budoucnu nestačily kapacity těch současných.

Lékaři si od začátku epidemie stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. I velké nemocnice mají zásoby respirátorů, roušek, ale i rukavic nebo dezinfekce, jen na několik dní. Ještě větší problémy jsou v menších zařízeních v krajích nebo v ordinacích lékařů. Odkázaní jsou kvůli nedostatku ochranných pomůcek na trhu po celém světě jen na dodávky od státu. Zatím jsou většinou z Číny, vozí je speciálně vypravená letadla. Ministerstvo vnitra uvedlo, že v příštích týdnech by měly na nákup jít tři miliardy korun.