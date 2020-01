E-neschopenky měly výpadky, závada je podle MPSV odstraněna

Systém elektronickým neschopenek měl včera výpadky. Problémy měli lékaři, kteří posílají e-neschopenky bezplatně přes portál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Potvrdil to náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD). Podle něj se závada už odstranila. Náměstek novinářům při jednání vlády také řekl, že do systému se přihlásila zatím jen část zaměstnavatelů.

„Jednalo se o naprosto drobné výpadky na portálu, který využívají jednotky, nebo možná desítky lékařů denně. Tam, kde se používá klasický zdravotnický software, k žádným výpadkům nedošlo. My evidujeme dnes tisíce řádně zpracovaných elektronických neschopenek, takže skutečně to je naprostá marginálie,“ uvedl Povšík.

V předchozích pracovních dnech od začátku roku podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky lidé kvůli školním prázdninám čerpali dovolenou. Dnes bylo více nemocných i otevřených ordinací. „Dnes byla proti předchozím dnům zátěž několikanásobná,“ řekl Šonka.

Na nemožnost odesílat e-neschopenky přes portál sociální správy si stěžovali lékaři v ambulancích, ale také v nemocnicích, které obvykle používají svůj lékařský program. „Já mám informace takové, že skutečně docházelo k výpadku pouze tam, kde je používán pouze bezplatný software České správy sociálního zabezpečení,“ zopakoval Povšík. Například pražská nemocnice Na Bulovce problémy zaznamenala, přestože má vlastní aplikaci pro e-eneschopenky. Tu již dříve nabídla k využití i dalším nemocnicím.

Na e-neschopenky si stěžovali i někteří zaměstnavatelé. Uváděli, že nemají informace o nemoci svých pracovníků. Podle Šonky finální potvrzení toho, že ČSSZ neschopenku přijala, trvá i několik hodin.

„Systém se v žádném případě nehroutí. Je tu určitá chyba na straně zaměstnavatelů, kteří byli velmi laxní, mohli využívat měsíc prosinec k tomu, aby se přihlásili, většina to nechala až na dnešek,“ řekl Povšík. Podle něj se přihlásilo zatím asi 30.000 zaměstnavatelů. V systému jsou přitom údaje 280.000 zaměstnavatelů a 4,5 milionu zaměstnanců. E-neschopenku má využívat 22.000 zdravotnických zařízení.

Náměstek také znovu odmítl, že by měli lékaři za vyplňování e-neschopenek dostávat platbu. Uvedl, že by to stálo stovky milionů korun. První zkušenosti s užíváním systému podle Povšíka ukazují, že lékaři ho neblokují, a to včetně těch, kteří proti novince vystupovali.

Elektronické neschopenky se měly původně zavést už před rokem. První vláda Andreje Babiše po volbách ale chtěla projekt zrušit a nahradit ho od roku 2021 úplně novým. Po nástupu sociální demokratky Jany Maláčové do ministerské funkce se práce na systému obnovily, spuštění se však odložilo o rok na letošní leden. Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k otestování. Podobně se vyjadřovali i někteří lékaři.