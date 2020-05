Epidemie covidu-19 se ve Spojených státech a Rusku stabilizuje

Počtem nakažených koronavirem zůstávají nejvíce zasaženou zemí Spojené státy, jejich nová bilance je však nejnižší za poslední týdny. V Rusku, které je druhém místě, se infekce již čtvrtý den drží pod hranicí 10.000, nakažených je bezmála 300.000 lidí. Třetí nejpostiženější zemí se stala Brazílie. Čeští představitelé hovořili o společném boji proti pandemii s představiteli okolních států, hranice by se příští měsíc mohly otevřít například s Rakouskem. V Británii, Španělsku i Itálii se v posledním dnu zvýšil počet nových obětí s covidem-19. Nejvíce lidí v přepočtu na obyvatele nyní v Evropě umírá po nákaze koronavirem ve Švédsku.

Německo a visegrádské země (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) jsou pro to, aby se omezení na hranicích odbourala, jakmile to vývoj pandemie dovolí. O otevření hranic mezi Českem a Německem jednala s premiérem Andrejem Babišem německá kancléřka Angela Merkelová; shoda ohledně hranic panuje mezi Českem a Rakouskema. Pro turisty by se česko-rakouské hranice mohly otevřít od poloviny června, a to bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 nebo karantény.

Slovensko plánuje o případném uvolnění režimu na hranicích s Českem a Rakouskem rozhodnout do poloviny června.

Co do počtu obětí epidemie nejvíce zasažená evropská země Británie eviduje už 35.341 úmrtí s koronavirem SARS-CoV-2. Oficiální bilance vzrostla o 545 případů, tedy výrazněji než v předchozích šesti dnech. Více než trojnásobný nárůst oproti neděli a pondělí souvisí podle BBC s prodlevami v systému evidence obětí.

Počet nových úmrtí se ve Španělsku za poslední den mírně zvýšil, ale už třetí den v řadě je stále nižší než sto. Za posledních 24 hodin zemřelo v této zemi 83 nakažených, v pondělí bylo oznámeno 59 úmrtí, což bylo nejméně za více než dva měsíce. Madrid zrušil zákaz přímých lodních a leteckých spojů z Itálie, který kvůli koronaviru zavedl 11. března. Cestující z Itálie se však budou muset podrobit dvoutýdenní karanténě stejně jako všichni ostatní zahraniční návštěvníci.

Itálie ohlásila 162 nových obětí za poslední den. Je to nárůst proti pondělku, kdy poprvé od 9. března klesla denní bilance pod stovku. Téměř dvojnásobně se zvětšil přírůstek nově zjištěných případů koronavirové infekce: za posledních 24 hodin činil 813 v porovnání se 451 v pondělí.

Francie ohlásila nových 125 úmrtí s covidem-19, celková bilance ale od pondělka klesla o 217 obětí po revizi dat z domovů důchodců.

Německo v pondělí registrovalo 513 nových případů infekce, což v zásadě potvrzuje sestupný trend z poslední doby. Institut Roberta Kocha zaznamenal dalších 72 úmrtí, čímž se celkový počet obětí pandemie ve spolkové republice zvýšil na 8007. Celkem se infekce v zemi od počátku propuknutí nákazy prokázala u 175.210 lidí.

Ve Švédsku v posledních dnech v denním průměru po přepočtení na obyvatele zemřelo nejvíce lidí s covidem-19 v Evropě. Švédské úřady v boji proti pandemii zvolily ve srovnání s jinými zeměmi liberální přístup. Od 12. do 19. května zemřelo v severské zemi denně v přepočtu na milion obyvatel průměrně 6,25 osoby s koronavirem; v Británii to bylo 5,75.

Země Evropské unie schválily záměr Evropské komise využít 100 miliard eur (2,8 bilionu Kč) formou půjček na podporu zaměstnanců ohrožených výpadkem ekonomické aktivity kvůli pandemii. Brusel se chystá podpořit i kulturu a kreativní obory, které přišly či přijdou o velkou část příjmů. Komise plánuje přispět desítkami milionů eur.

Rusko registruje 299.941 potvrzených případů nákazy, nově přibylo 9263 infikovaných. V souvislosti s koronavirem zemřelo 2837 pacientů.

Brazílie v pondělí zaznamenala 674 obětí s koronavirem, mrtvých tak země eviduje 16.792. Počet potvrzených případů nákazy vystoupil na 254.220. Co do počtu potvrzených infekcí tím Brazílie předstihla Británii.

V USA podle americké Univerzity Johnse Hopkinse nově zemřelo 759 lidí, celkový počet úmrtí v souvislosti s covidem-19 tím dosáhl 90.994. Země aktuálně eviduje přes 1,5 milionu potvrzených případů nákazy.

Americký prezident Donald Trump v pondělí vzbudil rozruch prohlášením, že již několik dní bere antimalarikum hydroxychlorochin ve snaze zmírnit zdravotní potíže, pokud by se nakazil koronavirem. Účinnost přípravku při léčbě covidu-19 se přitom dosud plně neprokázala. Později Trump kritizoval svou jindy oblíbenou televizní stanici Fox News, jejíž moderátor varoval před možnými smrtícími účinky tohoto léku.

Trump pohrozil trvalým zastavením amerického financování Světové zdravotnické organizace (WHO) a přehodnocením členství USA, pokud organizace dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Trump již v polovině dubna přikázal dočasně přerušit financování WHO. Peking uvedl, že USA se snaží přenést vlastní vinu za nezvládnutí situace.

Světové zdravotnické shromáždění, které je hlavním orgánem WHO, přijalo rezoluci navrženou EU, která požaduje nezávislé a nestranné vyšetření světové reakce na pandemii covidu-19.