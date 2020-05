Epidemiolog: Největší riziko jsou hromadné akce a cesty do ciziny

Hromadné akce pro velký počet lidí a cesty do zahraničí jsou podle epidemiologa Rastislava Maďara, který je garantem pracovní skupiny pro zmírňování opatření přijatých kvůli covidu-19, největší epidemiologické riziko. V případě cestování jen z důvodu dovolené by podle něj zřejmě bylo nutné absolvovat test před odjezdem a po návratu. Případnou karanténu by lidem pak zřejmě nehradil stát. Řekl to v televizi CNN Prima News. Pravidla podle něj zatím nejsou definitivní.

Jednou z podmínek pro vycestování na dovolenou by podle Maďara mohlo být testování před odjezdem, které zřejmě budou požadovat cílové země, a po návratu, které bude chtít Česko. Problém by podle něj mohl být v takovém případě s kapacitami laboratoří. Jen do Chorvatska každý rok vyjede zhruba 800.000 Čechů.

Test stojí kolem 3000 korun, dovolenou by tak zřejmě navíc dost prodražil. Po návratu by navíc zřejmě stát lidem nehradil pobyt v karanténě, protože vycestovali jen z důvodu dovolené. V současné době je státem nařízená karanténa hrazená stejně jako nemoc z nemocenského pojištění.

Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) jsou nejdál jednání se Slovenskem a Rakouskem. Další státy, které mají zájem o příjezd letních turistů, jsou podle něj právě Chorvatsko, Bulharsko nebo Řecko. „Cestování kvůli běžnému turismu je teď to poslední, co řešíme,“ dodal. Hlavní jsou podle něj cesty za prací nebo za příbuznými.

Chorvatský ministr cestovního ruchu Gari Capelli v pořadu řekl, že v současné době se jedná o pravidlech společných pro celou EU. Pokud se nepodaří dojednat do konce května, počítá s dvoustrannými dohodami napřímo mezi Chorvatskem a dalšími zeměmi. Bude ale podle něj nutné dodržovat určitá opatření jako odstupy mezi lidmi nebo měření teploty na hranicích či v hotelech.

Z uvolňovaných opatření, která Česko čekají v pondělí, jsou podle Maďara nejrizikovější obchodní centra, následovaná otevřením kadeřnictví, ale také amatérským sportem, kde bude pohromadě více lidí. „Dovolili jsme sport, aby se nám mládež nehromadila v obchodních centrech. Musí se změnit způsob uvažování jejich provozovatelů i návštěvníků, aby tam lidé trávili co nejméně času,“ řekl.