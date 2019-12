Fakultní nemocnice Brno má novou metodu u léčby problémů prostaty

Fakultní nemocnice Brno zavedla jako první v České republice novou metodu léčby prostaty a jejího nezhoubného zbytnění, které způsobuje problémy při močení. Novinářům to řekl přednosta urologické kliniky Dalibor Pacík. Metoda spočívá v zavedení páry do prostaty pomocí endoskopického přístroje. Zákrok je při lokálním umrtvení a nevyžaduje oproti jiným metodám hospitalizaci. Zkracuje dobu rekonvalescence. Nemocnice už metodu použila u šesti pacientů. Zákrok stojí 35.000 korun, zatím ho nehradí pojišťovny, nemocnice o tom jedná.

Metodu lze u mužů použít u nezhoubného zbytnění prostaty o velikosti 30 až 80 mililitrů, u větších problémů se doporučují operace. Nezhoubné zbytnění prostaty není podle Pacíka rakovina, která ohrožuje život. Zasahuje však podle přednosty do kvality života, protože způsobuje problémy s močením. Pacík stál v roce 2012 spolu s kolegy z USA a Švédska na počátku zrodu metody, která je nyní rozšířená především v USA, kde už ji využilo asi 35.000 lidí.

Nemocnice má na zákroky zapůjčený endoskopický přístroj za milion. Metoda spočívá v zavedení endoskopického zařízení přes penis do močové trubice až k prostatě, kde lékař vysune jehlu a přes ni devět vteřin vypouští páru v místě nezhoubného zbytnění. „Rozpadnou se buňky a laicky řečeno tam vznikne díra, se kterou si tělo poradí a do tří měsíců se ztratí,“ popsal Pacík.

Devítivteřinovou aplikaci lze při jednom zákroku využít několikrát na různých místech. Pára má 70 stupňů, podle Pacíka jiné metody používaly 100 stupňů Celsia a více. Výhodou nové metody je to, že se teplo nedostane do okolních tkání, takže je nepoškodí. Další výhodou je, že není nutná hospitalizace. Zákrok je při lokálním umrtvení a hned po něm pacient odchází domů. Tři až pět dní nosí katetr, člověk ale může fungovat. Rekonvalescence trvá do měsíce, u dalších metod jako laser nebo operace je rekonvalescence několik měsíců.

Pacík provedl zákrok u šesti pacientů. Stojí 35.000 korun. Pojišťovny ho zatím nehradí, nemocnice o zavedení úhrad jedná. Z dosavadních studií vyplývá, že metoda je u 95 procent pacientů účinná čtyři roky. Dříve tato metoda nebyla známá, a proto nelze zatím stanovit delší účinnost. Pacient může zákrok podstupovat opakovaně.