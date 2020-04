Firma Gilead: Test léku remdesivir přinesl pozitivní výsledky

Experimentální lék remdesivir americké společnosti Gilead úspěšně prošel testem a může být účinný už po pěti dnech podávání. Informoval o tom zpravodajský server Politico s odvoláním na tiskové prohlášení firmy. Pozitivní výsledky testu přivítal prezident Donald Trump. Remdesivir byl pokusně použit při léčbě pacientů s covidem-19 v řadě zemí včetně České republiky.

Studie, kterou zaštítil americký vládní Národní ústav pro alergii a infekční nemoci (NIAID), přinesla podle výrobce „pozitivní data“. Podrobnosti ústav NIAID oznámí později. Lék, který zabraňuje množení viru, vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Jako první v Česku ho dostával třiapadesátiletý pacient v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, a to na přelomu března a dubna. Tento týden nemocnice oznámila, že pacient je v dobrém stavu a byl přeložen na standardní oddělení.

Podle serveru Politico může být studie sponzorovaná NIAID mezníkem v závodě o nalezení léku na covid-19. A to přesto, že některé informace o léčbě remdesivirem vyvolaly smíšené reakce. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) hodlá možná už dnes oznámit, že schvaluje použití léku remdesivir pro naléhavé případy. Napsal to list The New York Times.

Zprávu o pozitivních výsledcích testu remdesiviru v Bílém domě přivítal prezident Donald Trump, oznámila agentura Reuters. Podle hlavního amerického epidemiologa Anthonyho Fauciho data z testu ukazují, že lék by proti koronaviru mohl být účinný.

Podle testů lék zkracuje dobu vyléčení zhruba o třetinu. „Jednatřicet procent určitě není taková sláva jako sto, ale je to velmi důležitý důkaz, že tento lék dokáže virus blokovat. To je velmi optimistické,“ prohlásil Fauci, který je šéfem NIAID. Upozornil nicméně, že získané poznatky je třeba dál analyzovat.

Podle jiné, vlastní studie firmy Gilead se pacienti s těžkým průběhem nemoci po pěti dnech léčby nacházeli ve stejně dobrém stavu, jako ti, kdo užívali remdesivir deset dnů. Víc než polovina lidí z obou skupin opustila nemocnici dva týdny po začátku experimentální léčby. V případě brzkého podání léku byl účinek léku silnější.

V první skupině zemřelo osm procent nemocných, ve druhé jedenáct procent. Ve skupině s delším podáváním léků muselo deset lidí kvůli vážným vedlejším účinkům experiment opustit. Kolik pacientů v kontrolních skupinách bylo, Politico neuvádí.

Interní experiment firmy Gilead byl netradiční, napsal server, protože výsledky nebyly srovnány se skupinou pacientů, jimž bylo podáváno placebo, tedy neúčinná látka. Studie NIAID, o jejíchž výsledcích budou informace později, už takový postup dodržela.

Remdesivir nebyl nikdy schválen pro léčbu žádné nemoci. Původně byl vyvinut pro léčbu Eboly, ale výsledky klinických testů v Africe byly zklamáním. Americká média přinášejí informaci o testech remdesiviru v Číně, které měly ukázat, že lék na stav pacientu s těžkým průběhem nemoci neměl žádný účinek. Ostatním ale prý pomoci může.