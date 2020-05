Firmy se mohou do dneška hlásit do tendru na ochranné pomůcky

Do dnešního dne mohou společnosti posílat své nabídky do soutěže na uzavření rámcové smlouvy s ministerstvem vnitra na dodání ochranných pomůcek proti koronaviru. Zakázka je rozdělena do sedmi částí, na každou z nich je jedna rámcová dohoda. Celkem má zakázka za zhruba 1,4 miliardy korun zajistit dodávky pro organizace spadající pod vnitro od skončení nouzového stavu do konce roku.

Ochranné prostředky mají podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) sloužit zejména policii, hasičům či zdravotnickým zařízením ministerstva. Do tendru se mohou přihlásit české i zahraniční firmy. Lhůta pro příjem nabídek a vzorků byla zkrácena z 30 dnů na 15 kvůli naléhavým okolnostem.

Ze zadávací dokumentace, kterou úřad zveřejnil na portálu pro elektronické zadávání zakázek NEN, vyplývá, že vnitro chce na základě smluv pořídit zhruba 6300 respirátorů FFP3, přes šest milionů respirátorů FFP2, téměř 11 milionů roušek a dále ochranné obleky, ochranné brýle, jednorázové rukavice, návleky na nohy, pláště a ochranné štíty. U některých položek musí dodavatel být schopen nabídnout celý počet pomůcek, u některých je dáno minimální množství.