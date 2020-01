FN Olomouc chce příští rok zahájit projekt pavilonu za 3,5 mld.Kč

Fakultní nemocnice Olomouc chce příští rok zahájit demolici více než 100 let staré nemocniční budovy, pro kterou se vžil název Franz Josef. Na jejím místě postaví nový pavilon B. Celková investice je odhadována na tři až 3,5 miliardy korun. Část nákladů pokryje finanční příspěvek ze státního rozpočtu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by nemocnice už příští rok měla získat prvních 500 milionů korun.

Mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher po jednání Babiše s vedením nemocnice řekl, že strategický investiční projekt by měl začít v průběhu příštího roku. Počítá se zbouráním staré budovy a vybudováním nového pavilonu, do kterého se soustředí některé medicínské obory. „Investice by měla skončit v roce 2025,“ uvedl Fritscher.

Podle Babiše FN Olomouc na projekt už příští rok potřebuje půlmiliardový příspěvek ze státního rozpočtu. „To samozřejmě budeme chtít prosadit do rozpočtu,“ podotkl Babiš. Ředitel FN Olomouc Roman Havlík stavbu nového pavilonu označil za klíčovou investicí, díky které nemocnice bude moci poskytovat lékařskou péči na nejvyšší světové úrovni i v dalších oborech.

FN Olomouc v posledních letech postupně přestěhovala pracoviště z budovy Franz Josef do okolních pavilonů. Naposledy v roce 2018 byla přemístěna geriatrie, která nyní funguje v nové budově II. interní kliniky. Její stavba stála 398 milionů korun.

FN Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Zdravotnické zařízení má k dispozici pět desítek pracovišť, bezmála 1200 lůžek a téměř 3500 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. FN Olomouc patří do sítě devíti fakultních nemocnic, které řídí ministerstvo zdravotnictví.