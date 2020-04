Havlíček: Přes víkend budeme připravovat režim otevírání obchodů

Expertní týmy budou přes víkend pracovat na přípravě plánu a pravidlech postupného otevírání obchodů a služeb. Spolupracovat budou s epidemiology. Podnikatelé by se o změně opatření měli dozvědět dva až tři dny předtím, než vejdou v účinnost. Nejprve by mohly být otevřeny prodejny, kde bude možné garantovat bezpečnostní dvoumetrový odstup. V pořadu Události, komentáře v České televizi to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Udělování výjimek obchodům, které mohou být otevřeny, bylo podle Havlíčka dosud voleno vždy účelově. „Zatím jsme nepustili nic zásadního,“ řekl. Od příštího týdne by ale mohlo začít postupné uvolňování. Důležité slovo při tom podle něj budou mít epidemiologové. „Celý víkend budeme připravovat režim toho, v různých skupinách, co a jak by se dalo pouštět, v jakém čase a pochopitelně řekneme to všem s dostatečným předstihem,“ uvedl.

V první vlně by podle Havlíčka mohla být například i knihkupectví. Rozhodovat by se mělo ne podle typů prodejen, ale spíše podle velikosti. Důležitým faktorem bude i to, zda je obchod uvnitř dalšího objektu. Přednost dostanou prodejny, které stojí samostatně na volném prostranství.

V prodejnách budou podle Havlíčka muset nadále platit přísná hygienická opatření. Kromě dodržování dvoumetrových rozestupů, budou muset být k dispozici jednorázové rukavice, které by měla obsluha u vstupu zákazníkům aktivně nabízet.

Z ekonomického pohledu je Česká republika nyní na začátku. „Jsme v maratonském běhu, nemůžeme vystřílet úplně všechno na prvních dvou třech pěti kilometrech. Musíme to rozložit a musí to být spravedlivé,“ řekl Havlíček.

Od 12. března platí v ČR nouzový stav, na základě rozhodnutí Sněmovny ho vláda může prodloužit do 30. dubna. Po celou dobu mohou být otevřené prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, čerpací stanice, později byla výjimka udělena květinářstvím, galanteriím, myčkám aut nebo opravnám domácích spotřebičů. Od čtvrtka budou znovu přístupné hobbymarkety, prodejny a servisy jízdních kol.