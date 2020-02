Havlíčkobrodská psychiatrie chce očistit jméno bývalého ředitele

Páteční schůzka s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) by měla očistit dobré jméno odvolaného ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromíra Maška, řekl jeho zástupce Jiří Konrád. Jinak bude personál nemocnice zvažovat stávkovou pohotovost. Ke schůzce vyzval ministra v pondělí otevřeným dopisem. Pracovníci nemocnice chtějí také znovu mluvit o reformě psychiatrické péče, jejíž údajné bojkotování bylo podle ministra důvodem Maškova odvolání. Na jeho místo už je vypsané výběrové řízení, Konrád zvažuje, že se přihlásí.

„Zvažují to i jiní zaměstnanci naší nemocnice, ale je to čerstvé, musíme si to nechat projít hlavou,“ řekl Konrád. Zájemci se mohou hlásit do 18. března. Mašek řekl, že se o ředitelskou pozici znovu ucházet nehodlá.

Prohlášení ministerstva zdravotnictví Maška, který byl ředitelem 14 let, podle Konráda opakovaně očernilo. Nesouhlasí s tvrzením, že bývalý ředitel nepřijímal pacienty k sexuologické ochranné léčbě nebo že nebyl aktivní při reformě psychiatrické péče. Připomínky, které k ní Mašek měl, byly podle něho věcné. „Například nám doporučili zřídit denní stacionář pro duševně nemocné. Ten jsme provozovali 18 let do roku 2009 a pro nezájem ze strany veřejnosti jsme jeho činnost ukončili,“ řekl Konrád.

Média kroky vedoucí k odvolání ředitele Maška spojují se jménem lékařky Dity Protopopové, která se stala tajemnicí vládní rady pro duševní zdraví a poradkyní ministra pro reformu. Konrád to odmítl. „To nejsou pravdy, to co se říká, že se mstí léčebně. Ona tady pracovala asi rok před delší dobou a vztahy byly korektní, jak s ředitelem, tak s ostatními kolegy.“

Ministr zdravotnictví oznámil Maškovo odvolání k 16. únoru v pátek. V pondělí se vedení ujal Konrád jako statutární zástupce ředitele. Je jedním z 11 primářů nemocnice. Všichni spolu s dalšími vedoucími pracovníky nemocnice podepsali otevřený dopis ministrovi. Uvedli mimo jiné, že v případě, že se situace nezklidní, jsou připraveni podat hromadnou výpověď. „Bude rozhodující, jak se pan ministr postaví k našim požadavkům, pokud by je negoval, tak se zvažuje stávková pohotovost, výpovědi. Odbory se za to staví také,“ řekl Konrád. Schůzku požadovali do konce února. Ministr oznámil, že nemocnici navštíví v pátek.