Havlíčkobrodská psychiatrie se postavila za odvolaného ředitele

Primáři a vedoucí pracovníci Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, jejíhož ředitele k 16. únoru odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), chtějí s ministerstvem jednat o zklidnění situace v zařízení. Velká část personálu podle nich zvažuje, že podá výpověď. Nesouhlasí s odvoláním ředitele Jaromíra Maška ani s tím, co ministerstvo uvádí jako důvod odvolání. Osobní jednání s ministrem požadují do konce února. Uvedli to v otevřeném dopise. Podepsán je pod ním i Jiří Konrád, který jako zástupce ředitele nyní nemocnici vede. Ministr se hodlá s personálem zařízení setkat v nejbližší době.

„Odvoláním a jeho zdůvodněním jsme jako zaměstnanci PN Havlíčkův Brod šokováni a znechuceni,“ je uvedeno v dopise, který má ČTK k dispozici. Ministr podle podepsaných zřejmě vycházel ze zavádějících nebo nepravdivých informací svých spolupracovníků a rádců.

Maškovo odvolání oznámil ministr v pátek, nebyl spokojený s tím, jak ředitel naplňuje reformu psychiatrické péče. Podle zaměstnanců nemocnice ale ministerstvo k Maškově práci nemělo předtím žádné výhrady. Sám Mašek v pátek označil své odvolání za nečekané.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje na otevřený dopis personálu nemocnice podrobnou odpověď. „Ministr Adam Vojtěch se také se zaměstnanci v nejbližší možné době setká, aby jim své rozhodnutí vysvětlil a vyslechl si jejich názor,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Dodala, že ministr své výhrady s ředitelem Maškem probral na osobní schůzce.

Ministr trvá na tom, že se Mašek dopustil pochybení, která ohrožovala kvalitu a dostupnost péče regionu. „Pan ředitel dlouhodobě odmítal přijímat pacienty k ochrannému léčení, a to i na léčbu závažných sexuologických poruch,“ uvedla mluvčí resortu. Ředitel Mašek podle ministerstva také odmítl naplňovat kroky reformy psychiatrické péče, na které jsou vázány úhrady zdravotních pojišťoven, což by pro nemocnici do budoucna znamenalo významnou ekonomickou ztrátu.

S modernizací péče začala havlíčkobrodská psychiatrie podle jejích pracovníků už po roce 1989. Prosazovaná reforma podle nich jen vytváří nové instituce stojící finančně na evropských dotacích, je nekoncepční a chybí pro ni personál i legislativa. Přístup bývalého ředitele ke vzniku Centra duševního zdraví (CDU), které je součástí reformy, byl přesto aktivní. CDZ vzniklo v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Fokus Vysočina před dvěma lety.

Havlíčkobrodská psychiatrická nemocnice zřizovaná ministerstvem působí pro spádovou oblast s více než milionem lidí. Před 30 lety měla 1533 lůžek, postupně jejich počet snižovala na dnešních 688. Mašek byl jejím ředitelem déle než 14 let.