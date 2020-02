Insolvenční správkyně chce prodat Lužickou nemocnici jako celek

Insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová chce Lužickou nemocnici v Rumburku na Děčínsku prodat pokud možno jako celek někomu, kdo ji bude dál provozovat dál. Nemocnice je od loňského srpna v úpadku.

Pro případ, že by se nenašel takový zájemce, umožní správkyně koupi částí zdravotnického zařízení i ostatním zájemcům. V žádném případě na kupce nepřejdou dluhy, uvedla.

O úpadku Lužické nemocnice s poliklinikou rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun, se nepodařilo najít strategického partnera.

Zástupce Ústeckého kraje dříve uvedli, že kraj je připraven Lužickou nemocnici převzít, ale bez dluhů. V případě bezúplatného převzetí by zdravotnické zařízení v Rumburku provozovala Krajská zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Lužická nemocnice zajišťuje péči pro 55.000 obyvatel Šluknovského výběžku.

Insolvenční správkyně by chtěla, „abychom pokud možno našli někoho, kdo bude mít využití pro Lužickou nemocnici tak, jak je, aby v ní mohl dál pokračovat a provozovat zdravotnické zařízení“. Dodala, že jejím největším zájmem je uspokojit věřitele.

Nemocnice tvoří tři areály. „Protože to jsou tři areály, tak by měli (zájemci) možnost třeba říct, že chtějí jen Podhájí, ale dovedu si představit, že nějaký zájemce bude chtít jen část areálu,“ řekla Jinochová Matyášová. Upozornila, že to neznamená, že by se prodávaly třeba jednotlivé zdravotní pomůcky či jiné vybavení. „Takový zájem tady není,“ řekla.

Podmínky výběrového řízení budou podle ní detailně popsány. Jinochová Matyášová je zveřejní, až je bude mít vypracované. „Tam bude přesně popsané, jak má vypadat nabídka na odkup čehokoli z toho konkurzu,“ uvedla. Spolu s věřitelským výborem vyhodnotí, jaká z případných nabídek bude nejvýhodnější. „Také můžu všechny nabídky odmítnout,“ doplnila.

Až se majetek prodá, kupní cena se stane součástí majetkové podstaty a bude poměrně rozdělena mezi věřitele. „Ať to bude kdokoli, kdo koupí nemocnici, nekoupí žádné dluhy s ní, nikdy,“ dodala správkyně.